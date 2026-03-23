Estados Unidos

El Hangar One recupera su estructura original tras restauración liderada por Google

La culminación de los trabajos en Mountain View marca el regreso de un referente de la ingeniería e impulsa nuevas iniciativas de investigación tecnológica en el corazón de Silicon Valley, según autoridades y especialistas

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La recuperación de Hangar One
La recuperación de Hangar One marca un hito en la preservación de patrimonio industrial y la proyección tecnológica en el corazón de Silicon Valley (AP)

La recuperación completa de una de las estructuras independientes más grandes del planeta, el Hangar One, significa un avance relevante para Google y representa un paso clave en la renovación de infraestructuras industriales en Silicon Valley.

El proyecto, desarrollado por la filial Planetary Ventures de la empresa tecnológica, evitó la degradación ambiental en Mountain View y, de acuerdo con autoridades y especialistas en la ceremonia oficial realizada el 20 de marzo de 2026, inaugura una nueva etapa en la investigación científica y tecnológica en la región, informó el diario regional The Mercury News.

La magnitud de la intervención sobresale entre los proyectos recientes de reconversión industrial: más de un millón de horas de trabajo se destinaron a la remoción de contaminantes peligrosos, como pintura con plomo y bifenilos policlorados (PCBs), presentes en la estructura de acero construida originalmente en 1932.

La filial Planetary Ventures lideró
La filial Planetary Ventures lideró la puesta en valor del hangar, afianzando el compromiso de la compañía con la innovación y la sostenibilidad en la región (REUTERS/Steve Marcus/Foto de archivo)

En febrero de 2026, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) certificó formalmente la finalización de la descontaminación y validó la seguridad ambiental del predio, de acuerdo con The Mercury News.

El Hangar One recuperó su espacio arquitectónico y sus dimensiones originales345 metros de largo, 93 de ancho y 60 de alto— y, según la exrepresentante Anna Eshoo y la congresista Zoe Lofgren, consolida un modelo de colaboración público-privada singular en el área. Eshoo, impulsora desde hace más de 10 años de la protección del hangar, resaltó en el acto: “Comparto su orgullo. Comparto su alegría. Miren lo que han hecho. Bravo”.

Lofgren, quien subrayó los vínculos familiares y comunitarios con el sitio, destacó el valor intergeneracional de la preservación.

Construido en 1932, el emblemático
Construido en 1932, el emblemático hangar atravesó décadas de uso militar, abandono y debates sobre su destino antes de su restauración integral (NASA/Archivo)

Un proyecto: cifras, actores y transformaciones

El reacondicionamiento del Hangar One contó con la participación de varias empresas de alto perfil. CBRE, líder global en servicios inmobiliarios, coordinó la gestión general; McCarthy Builders, especialista en construcción industrial, llevó adelante la ejecución de las obras; HDR, firma internacional de arquitectura, diseñó el proyecto; KPFF, consultora en ingeniería estructural, abordó los aspectos técnicos; y la consultoría histórica fue responsabilidad de Historic Resources Group, referencia en patrimonio arquitectónico.

Mario González, gerente de asuntos públicos de Google en California, afirmó para el diario regional The Mercury News: “El hangar luce espectacular. Es más magnífico que nunca”.

Uno de los aspectos clave del proceso fue el contrato de arrendamiento a 60 años firmado en 2015 entre Google y la NASA, formalizando la cesión del uso del espacio para futuros desarrollos. La escala de la obra queda reflejada en que, según funcionarios citados por el medio, la Salesforce Tower de San Francisco podría caber de costado dentro del hangar.

El programa de descontaminación incluyó la extracción total de materiales tóxicos de la estructura metálica, zanjando décadas de deterioro y riesgo ambiental en el área. Anna Eshoo rememoró el encuentro en 2009 con Raymond Mabus, entonces secretario de la Marina, como el momento que permitió destrabar la restauración: “Solo se quedaba ahí, pudriéndose. Tuvieron fugas de tóxicos hacia los humedales”.

Empresas de ingeniería, arquitectura y
Empresas de ingeniería, arquitectura y patrimonio trabajaron en conjunto para devolverle funcionalidad y seguridad ambiental a una estructura de dimensiones únicas (AP)

El futuro del Hangar One: investigación, tecnología y nuevos ecosistemas

Aunque Google aún no confirmó si instalará oficinas operativas permanentes en el hangar, Chris Alwan, responsable de inmuebles corporativos en la compañía, mencionó el antecedente del edificio Spruce Goose en Los Ángeles, actualmente utilizado por Google para oficinas, como ejemplo de uso posible del espacio: “Es una posibilidad”, afirmó a The Mercury News.

La principal apuesta futura es fomentar la innovación tecnológica. Eugene Tu, director del Centro de Investigación Ames de la NASA en Mountain View, explicó que la rehabilitación posiciona al Hangar One como punto de partida para el desarrollo de tecnologías emergentes.

Entre los proyectos previstos, el Berkeley Space Center, impulsado por la Universidad de California en Berkeley, podría instalarse en un predio de casi 15 hectáreas lindante al hangar, generando —según Tu— “un nuevo ecosistema de innovación e investigación para Silicon Valley”.

El espacio renovado se proyecta
El espacio renovado se proyecta como epicentro de desarrollo científico y polo de colaboración entre empresas, universidades y organismos públicos (AP)

Restauración del Hangar One: cronología y patrimonio

Durante casi 20 años, el Hangar One fue simultáneamente referente del desarrollo aeronáutico de mediados de siglo y evidencia de los desafíos ambientales de las infraestructuras históricas.

En abril de 2011, empresas contratadas por la Marina asumieron la eliminación de revestimientos tóxicos originales de la estructura, dando inicio a la primera etapa concreta del proceso de recuperación, recuerda el diario regional The Mercury News.

La convergencia de esfuerzos públicos y privados, junto con el respaldo político constante, permitió superar el riesgo de desaparición definitiva. Scott Foster, vicepresidente y director de servicios inmobiliarios y de espacios laborales en Google, sintetizó el objetivo colectivo: “Nuestro rol es el de custodios, preservando este lugar excepcional para las próximas generaciones”.

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