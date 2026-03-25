Cómo usar la traducción en vivo de Apple en tus auriculares

Apple advierte que las traducciones automáticas pueden ser imprecisas o causar malentendidos en algunos casos. (Europa Press)

La función Live Translation (Traducción en Vivo) de Apple convierte en realidad una de las ideas más fascinantes de la ciencia ficción: la posibilidad de comprender y comunicarte en cualquier idioma en tiempo real, directamente a través de tus auriculares.

Presentada junto con los AirPods Pro 3, esta herramienta está disponible para varios modelos recientes de audífonos Apple y representa un avance notable en la integración de inteligencia artificial en la vida diaria.

Requisitos para usar la traducción en vivo

Para acceder a la traducción en vivo, es necesario contar con los siguientes dispositivos y actualizaciones:

Auriculares compatibles : AirPods Pro 3, AirPods Pro 2, AirPods 4 con cancelación activa de ruido, y AirPods Pro Max versión 2026 en adelante.

iPhone compatible : iPhone 15 Pro o 15 Pro Max, cualquier modelo de iPhone 16 o 17.

Software actualizado : iOS 26 debe estar instalado en el iPhone.

Apple Intelligence activado: La función depende de las capacidades de inteligencia artificial integradas en los dispositivos más recientes de Apple.

El usuario puede descargar los idiomas que requiera. (Apple)

Esta combinación de requisitos asegura que todo el procesamiento de traducción se realice de manera privada y local en el dispositivo, sin enviar conversaciones a los servidores de Apple.

Configuración inicial paso a paso

Antes de comenzar a traducir conversaciones, es necesario ajustar algunos parámetros:

Activar Apple Intelligence: Entra en Configuración, selecciona “Apple Intelligence y Siri” y verifica que la opción esté activada. Seleccionar idiomas: Indica el idioma de origen y el idioma de destino para la traducción. Estos se pueden descargar previamente desde el menú de idiomas en la configuración de los AirPods. Conectar los AirPods: Asegúrate de que los audífonos estén emparejados y conectados al iPhone. Desde Configuración, selecciona el nombre de tus AirPods y accede al menú de idiomas para gestionar las descargas necesarias.

La traducción en vivo puede iniciarse desde la app Traducir, usando Siri o con un acceso directo en el iPhone. (Apple)

Cómo activar y utilizar la traducción en vivo

Una vez completada la configuración, la traducción en vivo puede utilizarse de varias maneras:

Aplicación Traducir : Abre la app Traducir en el iPhone, pulsa el botón “En vivo”, selecciona los idiomas y elige “Iniciar conversación”.

Acceso directo con los AirPods : Mantén pulsados los bastones de ambos auriculares para activar la función.

Comando de voz : Di “Siri, inicia la traducción en vivo” para comenzar la traducción sin necesidad de manipular el teléfono.

Centro de control y botón de acción: Puedes agregar la app Traducir al Centro de control o configurar el botón de acción del iPhone para acceso rápido.

Durante la conversación, escucharás la traducción de lo que dice tu interlocutor directamente en tus auriculares. Cuando tú hables, puedes mostrar el texto traducido en la pantalla del iPhone o reproducir la traducción a través del altavoz del teléfono para que la otra persona también la escuche. La función puede detenerse en cualquier momento tocando el botón X en pantalla.

El procesamiento de las traducciones se realiza de forma privada en el dispositivo, sin enviar datos a servidores externos. (Apple)

Privacidad, límites y advertencias

Apple asegura que todo el procesamiento de traducción se realiza localmente en el dispositivo, lo que protege la privacidad de las conversaciones.

Sin embargo, la compañía advierte que, debido a las limitaciones inherentes de la inteligencia artificial, las traducciones pueden ser imprecisas, inesperadas u ofensivas. Es recomendable estar atento a posibles errores y confirmar el sentido de las frases en contextos delicados.

La traducción en vivo puede ser útil en una variedad de situaciones: desde viajes internacionales y reuniones de trabajo hasta videollamadas y conversaciones cotidianas. El sistema transforma los AirPods en intérpretes personales, facilitando la comunicación entre personas que no comparten un idioma común.