Nueva York obliga a aceptar efectivo, pero ya no hay centavos para dar el vuelto

La nueva normativa en Nueva York obliga a los comercios a aceptar efectivo, pero la falta de monedas pequeñas complica las operaciones diarias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley entró en vigor el 21 de marzo con multas de hasta USD 1.500 para los comercios que rechacen dinero en efectivo. El problema es que el gobierno federal dejó de producir centavos en noviembre y nadie estableció todavía cómo manejar el cambio exacto.

Desde el sábado pasado, comercios, restaurantes y supermercados de todo el estado de Nueva York están legalmente obligados a aceptar pagos en efectivo. La ley, firmada por la gobernadora Kathy Hochul en noviembre de 2025, prohíbe rechazar billetes en transacciones presenciales y prohíbe cualquier sobrecargo a los clientes que elijan ese método de pago.

Las multas van de USD 1.000 en la primera infracción a USD 1.500 para reincidentes, según confirmó la oficina de la fiscal general Letitia James.

La normativa llega, sin embargo, en un momento particular: el gobierno federal dejó de producir centavos. En febrero de 2025, el presidente Donald Trump ordenó al Departamento del Tesoro suspender la acuñación del penny, moneda que costaba 3,7 centavos fabricar y generaba una pérdida anual de USD 85 millones. El último centavo se acuñó el 12 de noviembre. Desde entonces, la escasez se instaló antes de lo previsto.

La interrupción en la producción del penny marca un cambio histórico en el sistema monetario estadounidense y desafía la rutina de millones de consumidores (AP foto/LM Otero)

El problema del redondeo

Sin centavos disponibles, las transacciones en efectivo que no terminen en cero o cinco generan un problema concreto: ¿quién absorbe la diferencia? Redondear al alza puede violar la ley de Nueva York, que prohíbe cobrar más a quienes pagan en efectivo que a quienes usan tarjeta. Redondear a la baja implica una pérdida directa para el comercio.

El abogado Christopher Phillips, socio de Holland & Knight, advirtió al medio especializado American Banker que los negocios podrían enfrentar demandas colectivas si sus políticas de redondeo resultan en cobros superiores al precio anunciado. La ley estatal no incluye ninguna guía al respecto. El senador James Sanders Jr., uno de sus impulsores, recomendó informalmente redondear siempre a la baja, pero esa postura no tiene carácter vinculante.

Según relevó el portal Governing.com, Nueva York es el noveno estado en adoptar una ley de aceptación de efectivo. A nivel federal, un grupo bipartidista de legisladores propuso exigir que todas las transacciones en efectivo se redondeen al múltiplo de cinco centavos más cercano, pero la iniciativa no llegó a votación.

Katherine Tschopp, de la firma de relaciones gubernamentales MultiState, señaló que “los estados no tienen el lujo de esperar al gobierno federal” para establecer sus propias reglas de redondeo.

La ausencia de una regla uniforme sobre el redondeo genera incertidumbre tanto para comerciantes como para clientes al momento de calcular el vuelto (Imagen Ilustrativa Infobae)

A quiénes protege la ley

La norma apunta a proteger a sectores con menor acceso al sistema bancario. Según un informe del contralor de la ciudad de Nueva York, el 10,9% de los hogares negros y el 14,5% de los hogares hispanos en la ciudad no tienen cuenta bancaria. La legisladora estatal Catalina Cruz, coautora del proyecto, explicó al momento de su aprobación que “el acceso a los bienes esenciales no puede depender de tener una tarjeta de crédito”.

La Reserva Federal registró en 2024 que el efectivo representó el 14% de todos los pagos de consumidores en Estados Unidos, frente al 35% de las tarjetas de crédito y el 30% de las de débito.

Pese al avance de los pagos digitales acelerado por la pandemia, millones de personas, entre ellas adultos mayores, inmigrantes y trabajadores de bajos ingresos, siguen dependiendo del dinero físico para sus compras cotidianas.

La exigencia de aceptar pagos en efectivo busca evitar la exclusión de quienes no cuentan con servicios bancarios o tarjetas de crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se están adaptando los comercios

Cadenas como Kwik Trip, en el Medio Oeste, ya adoptaron políticas de redondeo a la baja para transacciones en efectivo. Otras, como Sheetz, optaron por instalar carteles en sus locales advirtiendo a los clientes sobre la escasez de monedas y alentando el uso de pagos digitales.

Según reportó The Hill, varios sitios de distribución de la Reserva Federal dejaron de aceptar depósitos de centavos o de surtirlos desde finales de 2025.

El Departamento del Tesoro publicó una guía recomendando que, ante la falta de centavos, los comercios redondeen al incremento de cinco centavos más cercano. La aclaración es que se trata de recomendaciones no vinculantes. Mientras tanto, la cadena Kwik Trip estimó una pérdida de aproximadamente USD 3 millones este año por su política de redondear siempre a favor del cliente. Es el costo concreto de operar en efectivo en un país que ya no tiene la moneda más pequeña.