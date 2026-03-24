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“Si yo tuviera 30” tendrá nueva versión en Netflix: quiénes son sus protagonistas y qué se sabe del reboot

La plataforma apuesta por reinterpretar la icónica comedia romántica de 2004 con el respaldo de Jennifer Garner

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Jennifer Garner, protagonista de la
Jennifer Garner, protagonista de la película original de 2004, participará como productora ejecutiva en la nueva versión. (Composición/Columbia Pictures/REUTERS)

Netflix apuesta por revivir uno de los clásicos románticos más queridos de los años 2000. La plataforma prepara un reboot de 13 Going on 30 (Si yo tuviera 30) protagonizado por Emily Bader y Logan Lerman, bajo la dirección de Brett Haley. El proyecto contará además con la participación clave de Jennifer Garner, protagonista de la cinta original, como productora ejecutiva.

Bader, quien encabeza el elenco, ya había trabajado previamente con el director Haley en la adaptación de People We Meet on Vacation, también para Netflix. En un comunicado difundido a la prensa, el realizador expresó su entusiasmo por liderar la reinterpretación de un filme que considera referente del género romántico.

13 Going on 30 es una de esas raras películas perfectas. Divertida, emotiva, profundamente humana, con interpretaciones inolvidables de Jennifer Garner, Mark Ruffalo y Judy Greer”, señaló Haley. “Soy un fan desde hace mucho tiempo, así que asumir esta reinterpretación conlleva una enorme responsabilidad”.

Emily Bader vuelve a trabajar
Emily Bader vuelve a trabajar con Brett Haley tras colaborar en “People We Meet on Vacation”. (Netflix)

En la misma línea, el director destacó la participación de Garner en el proyecto como un sello de aprobación. “Que ella esté a bordo como productora ejecutiva, después de haber sido una pieza clave de todo lo que hizo especial a la película original, es especialmente significativo”.

El guion de la nueva versión de Si yo tuviera 30 estará a cargo de Hannah Marks, con revisiones de Flora Greeson, mientras que la producción correrá por cuenta de Joe Roth y Jeff Kirschenbaum para RK Films. Todavía no hay detalles específicos de la trama o posibles cambios contemporáneos respecto a la historia original.

El legado de un clásico de 2004

La película original, dirigida por Gary Winick y estrenada el 23 de abril de 2004, narraba la historia de Jenna Rink, una adolescente que, tras una humillación en su fiesta de cumpleaños, desea convertirse en adulta. Al despertar, descubre que tiene 30 años y lleva una vida aparentemente exitosa como editora de una revista. Sin embargo, no tarda en darse cuenta de que sus relaciones interpersonales son un desastre y que incluso está a punto de perder a su mejor amigo.

El filme original se centraba
El filme original se centraba en los cambios emocionales de una adolescente al despertar en su vida adulta.(Créditos: Columbia Pictures)

El largometraje recaudó 96 millones de dólares en la taquilla mundial de la época. Con el paso del tiempo, su popularidad no solo se mantuvo, sino que creció hasta convertirse en un fenómeno de culto dentro de la comedia romántica.

Elementos como la frase “30, coqueta y próspera” (en inglés, “thirty, flirty and thriving”) o la icónica escena del baile de “Thriller” de Michael Jackson ayudaron a cimentar su lugar en la cultura popular.

El impacto del filme llevó a que creativos y ejecutivos consideraran revivir la historia durante años, incluso tras su 20º aniversario. Según contó el guionista Josh Goldsmith a The Hollywood Reporter, las conversaciones sobre un potencial reboot se dieron, pero hasta ese momento todavía “no habían encajado las piezas”.

Logan Lerman se suma al
Logan Lerman se suma al elenco con una trayectoria consolidada en cine y televisión (REUTERS/Aude Guerrucci)

El nuevo proyecto se suma a la estrategia de Netflix de reinterpretar títulos populares con nuevas generaciones de actores. En este caso, la elección de Bader y Lerman apunta a conectar tanto con audiencias jóvenes como con quienes crecieron con la versión original.

Bader, quien viene de protagonizar People We Meet on Vacation y participará en el drama deportivo The 99’ers, se perfila como una de las apuestas emergentes de la plataforma.

Lerman, por su parte, tiene en su portafolio a populares cintas juveniles como la adaptación cinematográfica de la saga Percy Jackson y Las ventajas de ser invisible.

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