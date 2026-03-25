Estados Unidos

El Adam Smith Center reunirá a seis Primeras Damas latinoamericanas en Washington para debatir sobre el liderazgo femenino y soft power

Las participantes compartirán experiencias sobre iniciativas sociales, estrategias de acción comunitaria y el uso de herramientas no tradicionales de poder

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Imagen del evento "Liderar en
Imagen del evento "Liderar en un mundo en transformación: Soft power y acción social en las Américas", organizado por el Adam Smith Center for Economic Freedom de FIU.

Seis Primeras Damas de América Central y del Sur se reunirán este jueves en Washington, D.C., para abordar el liderazgo femenino y el uso del “soft power” frente a los desafíos de la región.

El foro, titulado “Liderar en un mundo en transformación: Soft Power y Acción Social en las Américas”, se realizará en el Cosmos Club de la capital estadounidense y es organizado por el FIU Adam Smith Center for Economic Freedom, un centro de estudios adscrito a la Florida International University en Miami.

Participarán en el evento Rossana Briceño (Belice), María Elena Urquidi (Bolivia), Signe Zeikate (Costa Rica), Lucrecia Peinado (Guatemala), Maricel Cohen de Mulino (Panamá) y Leticia Ocampos (Paraguay).

La primera dama de Bolivia,
La primera dama de Bolivia, María Elena Urquidi

Las primeras damas dialogarán sobre la influencia de la diplomacia cultural, la proyección internacional y las iniciativas sociales en la función pública.

La primera dama de Belice,
La primera dama de Belice, Rossana Briceño

El programa incluye análisis sobre cómo la acción social, los proyectos comunitarios y la cooperación internacional pueden servir como herramientas no tradicionales de poder para fortalecer el desarrollo y la cohesión social en sus países.

La primera dama de Costa
La primera dama de Costa Rica, Signe Zeikate

El foro propone examinar el impacto de estas estrategias en la defensa de la democracia y la promoción de políticas públicas orientadas a la prosperidad regional.

La primera dama de Guatemala,
La primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado

Las participantes compartirán experiencias en la gestión de iniciativas sociales que buscan mejorar la vida de comunidades vulnerables, promover la igualdad de género y ampliar la cooperación transnacional.

La primera dama de Panamá,
La primera dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino

El FIU Adam Smith Center for Economic Freedom se fundó en 2020 y se dedica a impulsar la libertad económica, el libre mercado y el debate sobre el futuro democrático y económico de América Latina y Estados Unidos. La institución ha logrado convertirse en un espacio de encuentro para líderes políticos, académicos y representantes del sector privado interesados en analizar soluciones innovadoras a los desafíos actuales del continente.

La primera dama de Paraguay,
La primera dama de Paraguay, Leticia Ocampos

El centro está dirigido por Carlos Díaz-Rosillo, especialista en gestión pública y asesoría estratégica. Se desempeñó como Subsecretario Adjunto del Presidente de Estados Unidos y Director de Política y Coordinación Interinstitucional en la Casa Blanca, Vicepresidente Senior y Director de Operaciones del Fondo Nacional para las Humanidades, y Subsecretario Adjunto Principal Interino de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional en el Departamento de Defensa.

Además, fue profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Harvard, donde impartió cursos sobre la presidencia estadounidense y ocupó el cargo de Vicedecano del Harvard College. Sus áreas de especialización incluyen políticas públicas, liderazgo ejecutivo y relaciones internacionales.

El centro está dirigido por
El centro está dirigido por Carlos Díaz-Rosillo, especialista en gestión pública y asesoría estratégica

Díaz-Rosillo es egresado de Tufts University y Harvard University. Bajo su liderazgo, el Adam Smith Center ha impulsado seminarios, debates y el programa Senior Leadership Fellows, que convoca a ex presidentes y ex ministros latinoamericanos para formar a nuevos cuadros de liderazgo.

El encuentro de este jueves da continuidad a la agenda de eventos de alto nivel organizados por el centro, enfocados en la creación de espacios de diálogo entre actores clave de la región y en la promoción de políticas que contribuyan al desarrollo, la estabilidad y la integración hemisférica.

Las discusiones estarán centradas en la capacidad de las Primeras Damas para incidir, desde sus posiciones, en temas de impacto social y diplomático.

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