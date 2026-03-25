Cómo funcionan y qué necesitas para mostrar anuncios de búsqueda local en Google Maps

Para utilizar anuncios locales en Google Maps, las empresas deben cumplir algunos requisitos básicos. (Composición Infobae: REUTERS/Dado Ruvic / Google)

Publicar anuncios de búsqueda local en Google Maps es una estrategia eficaz para que empresas con ubicación física o área de servicio puedan atraer clientes cercanos.

Este tipo de anuncios permite a los negocios destacar en los resultados de Google Maps, Google.com y Waze, facilitando que los usuarios encuentren información relevante y tomen acciones como visitar la tienda, llamar o navegar hacia la ubicación.

Requisitos y pasos para mostrar anuncios de búsqueda local en Google Maps

Para utilizar anuncios locales en Google Maps, las empresas deben cumplir algunos requisitos básicos. Es fundamental vincular los recursos de ubicación en la cuenta o campaña de Google Ads.

Para usar Google Maps, abre la app, busca tu destino en la barra superior y presiona "Cómo llegar". REUTERS/Dado Ruvic

Esta vinculación habilita los formatos de anuncios locales y permite que la información de la empresa se muestre de manera destacada cuando los usuarios realizan búsquedas cercanas.

El proceso comienza habilitando los recursos de ubicación en la cuenta de Google Ads, lo que permite a la plataforma acceder a datos clave como la dirección, horario, imágenes y otros recursos multimedia del negocio.

Además, se recomienda utilizar la segmentación geográfica y ajustar las ofertas por ubicación, para que los anuncios tengan mayor visibilidad ante personas que se encuentran próximas a la empresa. La optimización de palabras clave locales, relacionadas tanto con la ubicación como con los productos o servicios ofrecidos, mejora el alcance y la relevancia de los anuncios.

En ambos casos, se observa una interfaz que destaca negocios o servicios locales en respuesta a una consulta de usuario. (Google)

Cómo funcionan los anuncios de búsqueda local en Google Maps

Los anuncios locales están diseñados para conectar a los usuarios con negocios cercanos en el momento en que buscan una empresa o servicio en Google.com, Maps o Waze.

Cuando alguien realiza una búsqueda relacionada con negocios en su área, la ubicación del anunciante puede aparecer destacada, facilitando el acceso a información como el horario de atención, la dirección, imágenes, videos y opiniones de otros clientes.

En Google Maps, los anuncios pueden mostrarse de varias formas: como pines promocionados (pines cuadrados que destacan sobre los pines redondos convencionales), anuncios de búsqueda o anuncios de sugerencia en el mapa.

Cuando alguien realiza una búsqueda relacionada con negocios en su área, la ubicación del anunciante puede aparecer destacada.

Cuando los usuarios navegan, exploran una zona o buscan un lugar concreto, Google puede mostrar el anuncio del negocio en el mapa o en los resultados de búsqueda, lo que aumenta la probabilidad de captar nuevos clientes.

Por su parte, en la Búsqueda de Google, estos anuncios pueden incluir recursos multimedia extraídos del Perfil de Negocio de Google, imágenes y videos proporcionados por el propio comercio, así como mapas interactivos que permiten ver la ruta en auto hacia la empresa. Google determina el formato más adecuado para cada usuario en función de la relevancia de la búsqueda y el contexto.

Opciones de personalización y formatos de anuncios locales

Los anuncios locales ofrecen diferentes formatos y niveles de personalización. Los anunciantes pueden decidir si desean que se utilicen imágenes y videos asociados a su negocio o si prefieren limitar los recursos a los específicos de la campaña.

Las empresas pueden aprovechar el potencial de Google Maps y Google.com para captar nuevos clientes en su entorno. REUTERS/Dado Ruvic

Es importante considerar que restringir el uso de fotos del comercio podría afectar el rendimiento del anuncio, ya que los recursos visuales suelen atraer más la atención de los usuarios y generar mayores conversiones.

Las campañas locales pueden mostrar anuncios como pines promocionados, anuncios de búsqueda y anuncios de sugerencias en el mapa. Google ajusta la presentación de estos anuncios en función de la consulta, la ubicación y el comportamiento del usuario, buscando siempre maximizar la relevancia y la interacción.

Instrucciones para activar anuncios de búsqueda local en Google Maps

Para habilitar la publicación de anuncios locales en Google Maps, Google recomienda:

Activar los recursos de ubicación en la cuenta de Google Ads.

Aplicar segmentación geográfica y ajustar las ofertas para priorizar a los usuarios cercanos a la empresa.

Optimizar las palabras clave de las campañas, enfocándose en términos locales y relevantes para el público objetivo.

Siguiendo estos pasos, las empresas pueden aprovechar el potencial de Google Maps y Google.com para captar nuevos clientes en su entorno, incrementar las visitas físicas, generar llamadas y aumentar el tráfico hacia su sitio web, todo respaldado por las herramientas y la experiencia de Google en publicidad digital.