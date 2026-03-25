El ejército iraní juró continuar la guerra “hasta la victoria total” y rechazó las negociaciones anunciadas por Trump

FOTO DE ARCHIVO. Misiles iraníes se muestran en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) en Teherán, Irán. 12 de noviembre de 2025 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

El mayor general Ali Abdollahi Aliabadi, comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, declaró este martes que las fuerzas armadas iraníes continuarán la guerra “hasta la victoria total”. La declaración, difundida por la televisión estatal iraní, llegó en el día 25 del conflicto desatado por la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, y coincidió con el nombramiento de un nuevo jefe de seguridad nacional de perfil marcadamente castrense.

Abdollahi Aliabadi afirmó que las fuerzas armadas iraníes son “orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán”. El general no precisó qué condiciones constituirían esa victoria, pero según Al Jazeera, la declaración apuntaba a advertir contra cualquier concesión en una eventual negociación con Washington. El mismo comunicado calificó a Estados Unidos de nación “hueca” y aseguró que Trump busca ahora la ayuda de terceros países para salir de un conflicto que, según la versión iraní, ya no puede controlar.

Las palabras del general se producen en un momento de máxima tensión diplomática. Trump amplió cinco días el plazo de su ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, tras anunciar que Washington e Irán habían alcanzado “importantes puntos de acuerdo” y que el 9 de abril sería la fecha límite para terminar la guerra. Irán rechazó de plano esa versión. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, publicó en X que “no se han celebrado negociaciones con Estados Unidos”, y añadió que “se usan noticias falsas para manipular los mercados financieros y petroleros”.

23/12/2021 Varios vehículos durante unas maniobras de la Guardia Revolucionaria de Irán (archivo) POLITICA INTERNACIONAL -/IRGC/dpa

La cancillería iraní reconoció haber recibido mensajes de “países amigos” que transmitían una solicitud estadounidense de negociaciones, pero negó que estas se hubieran llevado a cabo. Al mismo tiempo, el Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmó que los bombardeos sobre objetivos militares iraníes no se detuvieron pese al anuncio de Trump. La distinción entre instalaciones energéticas e infraestructura militar resultó determinante: la pausa anunciada por el presidente no alcanzó a los segundos.

En ese contexto, Teherán anunció también el nombramiento de Mohammad Bagher Zolghadr como nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el principal órgano coordinador de las políticas de defensa, inteligencia y estrategia exterior del país. Zolghadr es un veterano de línea dura de la Guardia Revolucionaria Islámica que reemplaza a Ali Larijani, muerto en un ataque aéreo israelí la semana pasada. Su designación fue confirmada por el director adjunto de comunicaciones de la presidencia, Mehdi Tabatabaei, quien indicó que el nombramiento contó con la aprobación del líder supremo Mojtaba Jamenei y fue formalizado por decreto del presidente Masoud Pezeshkian.

Larijani era considerado uno de los hombres más influyentes de Irán y uno de los pocos dirigentes no clericales vistos por observadores internacionales como un interlocutor viable para cualquier negociación con Trump. Fue abatido por Israel pocas semanas después de asumir el cargo, al que había regresado tras la guerra de 12 días entre Irán e Israel. Su muerte eliminó también a una figura con capacidad para tender puentes entre el aparato militar y los canales diplomáticos, una función que Zolghadr difícilmente podrá asumir.

FOTO DE ARCHIVO. Misiles iraníes en un depósito subterráneo de la nueva "ciudad de misiles" de la unidad naval de la Guardia Revolucionaria de Irán en un lugar no revelado en Irán, en esta imagen obtenida el 15 de marzo de 2021 IRGC/WANA (West Asia News Agency)/Cedida a REUTERS

Zolghadr es considerado un producto del sistema interno de la Guardia Revolucionaria, con una trayectoria arraigada en la seguridad, la inteligencia y el mando operativo antes que en la diplomacia. Entre sus cargos anteriores figuran el de vicecomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria y el de viceministro del Interior, responsable de seguridad interior. Fue designado por el ayatolá Ali Khamenei en 2007 para dirigir el Basij, la fuerza paramilitar encargada de sofocar la disidencia interna.

En paralelo a los movimientos internos de Teherán, varios países actúan como mediadores: Pakistán, Turquía, Egipto y Omán participan en los esfuerzos diplomáticos, que buscan tanto un alto el fuego como garantizar el paso de buques por el estrecho de Ormuz. El primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif se ofreció públicamente a albergar conversaciones entre Washington y Teherán, mientras el primer ministro indio Narendra Modi expresó su apoyo a la desescalada e instó a mantener abierto el estrecho.

El nombramiento de Zolghadr y la declaración de Abdollahi Aliabadi trazan una línea: Teherán parece no tener intención de moderar su postura bajo presión.