Miley Cyrus revela que salió “en secreto” con uno de los gemelos Sprouse en sus inicios como actriz

Miley Cyrus aseguró que fue novia de uno de los gemelos Sprouse. (Reuters. Grosby)

Miley Cyrus reveló recientemente detalles sobre una relación sentimental que mantuvo durante sus primeros años en Disney Channel.

La información fue compartida en una entrevista con Alex Cooper durante el especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, estrenado el 24 de marzo en Disney+ y Hulu.

En la conversación, la cantante confirmó que mantuvo un noviazgo con el actor Dylan Sprouse, conocido por su participación en la serie Zack & Cody: gemelos en acción.

Según explicó, la relación se desarrolló cuando ambos iniciaban sus carreras dentro de la programación juvenil del canal, confirmando así las versiones que habían circulado previamente sobre ese vínculo.

Miley Cyrus confirmó que salió en secreto con Dylan Sprouse durante sus primeros años en televisión. (Disney+. Reuters)

“Dylan Sprouse fue mi novio. En secreto, bueno, Dylan Sprouse era mi novio. Creo que era guapísimo. Dylan era mi amor platónico", señaló.

Durante la entrevista, la actriz mencionó que su cercanía con Sprouse también le permitió convivir con su hermano gemelo, Cole Sprouse, con quien compartía proyectos televisivos.

“Su padre nos llevaba a comer sushi. Me encantaba toda esa cultura, y era un dos por uno que trajera al hermano”, recordó.

La relación entre Cyrus y Sprouse coincidió con una etapa en la que ambos formaban parte de producciones dirigidas al público juvenil.

En ese contexto, participaron en un especial televisivo de tres episodios titulado “That’s So Suite Life of Hannah Montana”, transmitido en 2006. El proyecto reunió a personajes de distintas series del canal.

Miley Cyrus y Dylan Sprouse compartieron pantalla en un especial de Disney Chanel que mezcló sus series. (Captura de video)

Cabe destacar que Dylan Sprouse, quien contrajo matrimonio en 2023 con la modelo Barbara Palvin, ya había hecho referencia a esta relación años atrás.

En una entrevista realizada en 2008 en el programa conducido por Jimmy Kimmel, el actor comentó de manera informal que había salido con Miley Cyrus cuando ambos tenían alrededor de 11 o 12 años.

En esa ocasión, también mencionó que la relación llegó a su fin tras la aparición de otro integrante del entorno de Disney Channel.Sprouse aludió al cantante Nick Jonas como un factor en la conclusión del vínculo.

Jonas y Cyrus mantuvieron posteriormente una relación que duró de 2006 a 2007 y fue ampliamente difundida en medios durante la adolescencia de ambos.

Miley Cyrus y Nick Jonas mantuvieron una relación entre 2006 y 2007. (Foto: Especial)

En una entrevista para el pódcast Every Single Album, difundida en junio, Miley se refirió a su relación pasada con Nick. La actriz señaló que mantiene una percepción positiva sobre el cantante e indicó que ambos han continuado con sus respectivas vidas.

“Me gusta Nick, me atrae. Está casado y tiene hijos. Todos estamos pasando página. Todo está bien en el mundo”, dijo.

Asimismo, Miley, que ahora está comprometida con el también músico Maxx Morando , añadió que es “Niley para siempre”.

Por si fuera poco, durante el especial de Hannah Montana, Miley Cyrus aseveró que su relación con Nick Jonas fue la razón por la que los Jonas Brothers fueron teloneros de sus conciertos.

Los Jonas Brothers fueron teloneros de Miley Cyrus gracias a la relación de Nick con la cantante. (Crédito: Shutterstock)

“Literalmente, la razón por la que los Jonas Brothers estaban de gira conmigo era porque Nick era mi novio, y yo no quería dejarlo. Así que les decía: ‘Bueno, iré de gira si mi novio puede venir’. Y ellos me decían: ‘Qué lindo, que tu novio sea el telonero’. Yo siempre pensaba: ‘Bueno, será más divertido si Nick está allí’”, indicó.

El especial del 20 aniversario de Hannah Montana de Disney ya está disponible en Disney+ y Hulu.