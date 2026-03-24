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Wall Street cerró a la baja tras el repunte del petróleo y la persistencia de las tensiones en Medio Oriente

El vaivén de los valores se acentuó por la subida en los precios energéticos, el cierre parcial del estrecho de Ormuz y la falta de claridad sobre la continuidad de las hostilidades, según analistas del sector

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Un operador trabaja en el
Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras la apertura de la sesión en Nueva York, EE. UU. EFE/ Sarah Yenesel

Los índices de Wall Street cerraron el martes con descensos tras una sesión marcada por la volatilidad, mientras los inversores alternaban entre el temor a una escalada en los precios del petróleo y la expectativa de un posible acuerdo para frenar las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. El presidente Donald Trump declaró que “se estaban llevando a cabo conversaciones” con las autoridades iraníes, aunque Teherán negó la existencia de negociaciones formales. El anuncio de Trump, junto a reportes sobre el posible envío de más tropas estadounidenses a Oriente Medio, alimentó las oscilaciones a lo largo de la jornada.

El mercado reaccionó inicialmente con alivio tras las declaraciones de Trump el lunes, que generaron la mayor subida diaria de Wall Street desde el 6 de febrero, debido al aplazamiento de ataques estadounidenses contra infraestructuras iraníes. Sin embargo, el martes los índices retrocedieron y los precios de la energía repuntaron, en medio de informaciones contradictorias sobre la continuidad de los combates y el cierre del estrecho de Ormuz, vital para el tránsito de crudo, por decisión iraní.

Al cierre, el S&P 500 perdió 24,62 puntos, o un 0,36%, hasta 6.557,19 unidades; el Nasdaq Composite cayó 184,86 puntos, o un 0,84%, a 21.762,77 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 87,24 puntos, o un 0,19%, situándose en 46.121,23 unidades. El sector energético lideró los avances dentro del S&P 500, mientras que los servicios de comunicación y el sector tecnológico encabezaron las pérdidas.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense reforzó la presión sobre las bolsas, tras una débil subasta de bonos a dos años. El rendimiento del bono a 10 años subió a 4,39% desde el 4,34% del lunes, y el del bono a dos años avanzó a 3,92%. El repunte en los rendimientos ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para este año, y algunos analistas consideran incluso posible un alza de tipos si persisten las presiones inflacionarias.

Tras una caída superior al 10% el lunes, el precio del barril de Brent para entrega en mayo subió el martes 4,6% y cerró en USD 104,49, mientras que el crudo estadounidense de referencia avanzó 4,8% hasta USD 92,35. El especialista Fawad Razaqzada, de FOREX.com, señaló que “el mercado sigue pendiente de cualquier declaración de Trump” y que los inversores buscan “señales claras” de un posible alto el fuego, lo que mantiene la volatilidad en los precios del petróleo, el dólar y los índices bursátiles.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a los ataques en su territorio, mantiene bloqueado el paso de aproximadamente 20% del tráfico marítimo mundial de petróleo. Este factor incrementa la preocupación de los inversores por la posible prolongación de la guerra y sus repercusiones en el mercado energético global. Mientras tanto, en el ámbito corporativo, la acción de Estee Lauder cayó 9,8% tras confirmar negociaciones de fusión con la española Puig, mientras que Smithfield Foods subió 4,3% al reportar mejores resultados trimestrales.

En mercados internacionales, los principales índices europeos cerraron con resultados mixtos, mientras que en Asia se registraron avances tras el anuncio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo 2,8% y el Kospi de Corea del Sur 2,7%.

(Con información de Reuters, AP y EFE)

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