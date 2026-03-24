Wall Street cerró a la baja tras el repunte del petróleo y la persistencia de las tensiones en Medio Oriente

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Nueva York (NYSE) tras la apertura de la sesión en Nueva York, EE. UU. EFE/ Sarah Yenesel

Los índices de Wall Street cerraron el martes con descensos tras una sesión marcada por la volatilidad, mientras los inversores alternaban entre el temor a una escalada en los precios del petróleo y la expectativa de un posible acuerdo para frenar las hostilidades entre Estados Unidos, Israel e Irán. El presidente Donald Trump declaró que “se estaban llevando a cabo conversaciones” con las autoridades iraníes, aunque Teherán negó la existencia de negociaciones formales. El anuncio de Trump, junto a reportes sobre el posible envío de más tropas estadounidenses a Oriente Medio, alimentó las oscilaciones a lo largo de la jornada.

El mercado reaccionó inicialmente con alivio tras las declaraciones de Trump el lunes, que generaron la mayor subida diaria de Wall Street desde el 6 de febrero, debido al aplazamiento de ataques estadounidenses contra infraestructuras iraníes. Sin embargo, el martes los índices retrocedieron y los precios de la energía repuntaron, en medio de informaciones contradictorias sobre la continuidad de los combates y el cierre del estrecho de Ormuz, vital para el tránsito de crudo, por decisión iraní.

Al cierre, el S&P 500 perdió 24,62 puntos, o un 0,36%, hasta 6.557,19 unidades; el Nasdaq Composite cayó 184,86 puntos, o un 0,84%, a 21.762,77 unidades; y el Promedio Industrial Dow Jones retrocedió 87,24 puntos, o un 0,19%, situándose en 46.121,23 unidades. El sector energético lideró los avances dentro del S&P 500, mientras que los servicios de comunicación y el sector tecnológico encabezaron las pérdidas.

El aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense reforzó la presión sobre las bolsas, tras una débil subasta de bonos a dos años. El rendimiento del bono a 10 años subió a 4,39% desde el 4,34% del lunes, y el del bono a dos años avanzó a 3,92%. El repunte en los rendimientos ha reducido las expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para este año, y algunos analistas consideran incluso posible un alza de tipos si persisten las presiones inflacionarias.

Tras una caída superior al 10% el lunes, el precio del barril de Brent para entrega en mayo subió el martes 4,6% y cerró en USD 104,49, mientras que el crudo estadounidense de referencia avanzó 4,8% hasta USD 92,35. El especialista Fawad Razaqzada, de FOREX.com, señaló que “el mercado sigue pendiente de cualquier declaración de Trump” y que los inversores buscan “señales claras” de un posible alto el fuego, lo que mantiene la volatilidad en los precios del petróleo, el dólar y los índices bursátiles.

El cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán, en respuesta a los ataques en su territorio, mantiene bloqueado el paso de aproximadamente 20% del tráfico marítimo mundial de petróleo. Este factor incrementa la preocupación de los inversores por la posible prolongación de la guerra y sus repercusiones en el mercado energético global. Mientras tanto, en el ámbito corporativo, la acción de Estee Lauder cayó 9,8% tras confirmar negociaciones de fusión con la española Puig, mientras que Smithfield Foods subió 4,3% al reportar mejores resultados trimestrales.

En mercados internacionales, los principales índices europeos cerraron con resultados mixtos, mientras que en Asia se registraron avances tras el anuncio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán, con el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo 2,8% y el Kospi de Corea del Sur 2,7%.

(Con información de Reuters, AP y EFE)