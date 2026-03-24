El Departamento de Estado advierte a viajeros estadounidenses por posibles ataques globales y cierres de espacio aéreo

Estados Unidos emite una alerta de seguridad global ante el aumento de ataques vinculados a Irán y riesgos para ciudadanos estadounidenses en el extranjero (REUTERS/Bing Guan/File Photo)

Las autoridades de Estados Unidos emitieron el pasado domingo una alerta de seguridad global dirigida a todos los ciudadanos estadounidenses que viajan al extranjero, ante la intensificación de conflictos armados e incidentes vinculados con grupos asociados a Irán.

El Departamento de Estado advirtió que la amenaza no se limita al Medio Oriente, sino que ataques contra intereses estadounidenses o sus ciudadanos podrían producirse en cualquier parte del mundo, en un contexto de elevada tensión internacional, según informó Fox News.

Más de 70.000 estadounidenses han abandonado el Medio Oriente y regresado al país desde el 28 de febrero, según un comunicado oficial del Departamento de Estado difundido el 19 de marzo.

Durante este periodo, el gobierno federal coordinó 60 vuelos de evacuación desde países de la región, incluyendo Emiratos árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania y Baréin.

Además, más de 41.000 ciudadanos recibieron asistencia directa y orientación en materia de seguridad, detalló el organismo citado por Fox News.

Más de 70.000 estadounidenses fueron evacuados del Medio Oriente mediante 60 vuelos coordinados desde países clave como Emiratos Árabes Unidos y Jordania (REUTERS/Kevin Lamarque)

El Departamento de Estado subrayó que los ciudadanos “deben seguir las pautas en las alertas de seguridad emitidas por la embajada o consulado estadounidense más cercano”.

También advirtió que “el cierre periódico del espacio aéreo puede provocar interrupciones en los viajes” y recordó que instalaciones diplomáticas han sido blanco de ataques fuera del Oriente Medio.

“Grupos afines a Irán podrían atacar otros intereses estadounidenses o lugares asociados con Estados Unidos y estadounidenses en todo el mundo”, indicó el comunicado.

Alerta global tras evacuaciones masivas y recomendaciones sanitarias

La emisión de una alerta global de seguridad por parte del Departamento de Estado responde al aumento de hostilidades en la región de Medio Oriente y a la posibilidad de ataques contra ciudadanos estadounidenses en el extranjero.

En menos de un mes, más de 70.000 estadounidenses han sido evacuados de países de la zona y más de 41.000 han recibido ayuda directa, según cifras oficiales.

Las autoridades recomiendan a quienes viajen o residan fuera de Estados Unidos que sigan las instrucciones de las embajadas y consulados, y estén atentos a posibles cierres repentinos de espacio aéreo o cambios en la operatividad diplomática.

El Departamento de Estado recomendó seguir directrices de embajadas y consulados para minimizar riesgos asociados a nuevos incidentes y cierres de espacio aéreo (REUTERS/Isabel Infantes)

La publicación de la alerta de “precaución global” coincidió con el cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en el marco de negociaciones legislativas para asegurar el financiamiento que permita reanudar operaciones completas.

Esta situación impactó directamente en los aeropuertos estadounidenses. Según el propio DHS, citado por Fox News, la falta de personal de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) obligó al cierre de puntos de control de seguridad, lo que generó largas demoras y elevó los niveles de alerta en las terminales aéreas.

En respuesta, la administración del expresidente Donald Trump desplegó agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para colaborar en el control de multitudes y la organización de filas en diversos aeropuertos, según reportó Fox News.

Esta medida buscó mitigar los efectos de la reducción operativa de la TSA durante el cierre parcial del gobierno.

Repercusiones políticas y operativas: críticas, riesgos y declaraciones

El senador John Barrasso, líder adjunto de la mayoría del Senado por Wyoming, responsabilizó a la bancada demócrata por frenar el funcionamiento pleno del DHS en un momento crítico.

Cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional afecta la operatividad de aeropuertos y provoca demoras debido a la reducción del personal de la TSA (REUTERS/Kevin Lamarque)

“Cuando nuestra nación está bajo ataque, todas las señales de advertencia se iluminan en rojo —y quieren desmantelar el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia integral encargada de proteger al pueblo estadounidense— porque buscan alinearse con criminales inmigrantes ilegales”, declaró Barrasso en el Senado, según Fox News.

El subdirector interino de la TSA, Adam Stahl, explicó a Fox News Digital que el desafío actual trasciende la falta de personal: “una variedad de otros mecanismos de información, incluyendo amenazas e inteligencia, también forman parte de las evaluaciones de riesgo en curso”.

La advertencia del Departamento de Estado se emitió tras el lanzamiento, el martes pasado, de 17 drones y cinco misiles balísticos por parte de Irán contra los Emiratos árabes Unidos, según información del Ministerio de Defensa de ese país difundida por Fox News.

Estos hechos se suman a una serie de incidentes recientes que han llevado a Estados Unidos a fortalecer sus llamados a la vigilancia para ciudadanos y personal diplomático, tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Escalada bélica y fortalecimiento de alertas en Estados Unidos

En el plano político, el presidente Donald Trump advirtió la semana pasada sobre la presencia de “células durmientes” de terrorismo en Estados Unidos, que, según sus declaraciones, deben ser monitoreadas y neutralizadas.

Trump sostuvo que la existencia de estos grupos es consecuencia de la “estúpida política de fronteras abiertas” implementada durante la administración anterior de Joe Biden, según declaraciones recogidas por Fox News.

El Departamento de Estado mantiene vigilancia sobre posibles células terroristas internas y actualiza de forma constante la alerta mundial para viajeros y residentes en el exterior (REUTERS/Kevin Lamarque)

En este contexto, el Departamento de Estado mantiene activa la alerta mundial y refuerza los canales de información y asistencia para ciudadanos estadounidenses en el extranjero, mientras persisten tanto los riesgos derivados del cierre parcial de agencias federales como la escalada de hostilidades impulsada por actores vinculados a Irán.

Las autoridades han intensificado el monitoreo de posibles amenazas y la comunicación con viajeros, recomendando máxima precaución en todos los destinos internacionales.