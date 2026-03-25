La Selección de Estados Unidos inicia entrenamientos en Atlanta con la mira puesta en Bélgica y Portugal

La selección de Estados Unidos entrena en Atlanta bajo un ambiente distendido y con la mira puesta en el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Erich Schlegel-Imagn Images)

El ambiente que rodea a la Selección de Estados Unidos en Atlanta se caracteriza por risas, camaradería y una distensión evidente, mientras crece la expectativa por el próximo Mundial de 2026.

Después de cuatro meses sin entrenamientos conjuntos, el plantel se reunió nuevamente bajo la dirección de Mauricio Pochettino para la preparación de dos amistosos contra Bélgica y Portugal.

Ambos encuentros, programados en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, son parte esencial del camino hacia la Copa del Mundo, en la que Estados Unidos será anfitrión por segunda vez.

La expectativa para el país es alta debido al papel organizador de Estados Unidos y al desarrollo de una generación joven de futbolistas en pleno crecimiento y proceso de consolidación.

La afición valora la oportunidad de ver a su selección disputar partidos importantes en casa, lo cual potencia la ilusión y resalta la relevancia de este ciclo preparatorio.

Los partidos ante Bélgica y Portugal, el 28 y 31 de marzo en el Mercedes-Benz Stadium, marcan el tramo final de la preparación estadounidense (IMAGN IMAGES via Reuters/Dale Zanine)

Estos enfrentamientos en territorio local permiten calibrar el equipo con el apoyo de la hinchada y en condiciones similares a las que presentará el Mundial.

En los días venideros, la selección estadounidense jugará dos partidos amistosos decisivos: el primero ante Bélgica el 28 de marzo y el segundo frente a Portugal el 31 de marzo, ambos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia.

Estos partidos son la última instancia para que Pochettino evalúe a los convocados y decida la lista definitiva de 26 futbolistas de cara al Mundial.

La selección de rivales con trayectoria internacional se orienta a medir fuerzas frente a equipos de máxima exigencia, reproduciendo la dificultad de la próxima fase de grupos.

Amistosos: fechas, rivales y estadio

Estados Unidos enfrentará a Bélgica y Portugal el 28 y 31 de marzo, respectivamente, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Georgia, habitual sede de la franquicia Atlanta United y confirmado para partidos mundialistas.

Estados Unidos será anfitrión del Mundial por segunda vez y enfrenta amistosos clave ante Bélgica y Portugal como parte de su preparación

El estadio, con una capacidad superior a los 70.000 espectadores, subraya el carácter relevante de estos amistosos, que además funcionan como ensayo general en materia de organización y logística para el Mundial.

Ambos partidos dan a Pochettino la oportunidad de definir la nómina final de 26 futbolistas que representarán a Estados Unidos en la máxima competencia internacional.

La decisión de Atlanta como sede también busca fortalecer los lazos con una región que se considera clave en el desarrollo del fútbol local para 2026.

Lista de convocados y cobertura audiovisual

La convocatoria oficial contempla 4 arqueros (entre ellos Chris Brady y Matt Turner), 13 defensores (destacando a Antonee Robinson, Joe Scally y Walker Zimmerman), 8 mediocampistas (con Weston McKennie, Gio Reyna y Tyler Adams) y 6 delanteros (incluidos Christian Pulisic, Ricardo Pepi y Folarin Balogun).

Esta composición, que conjuga juventud y experiencia, se orienta a multiplicar las variantes tácticas y consolidar la competitividad ante un calendario mundialista exigente.

Mauricio Pochettino ajusta la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial durante los amistosos en Atlanta, evaluando a los convocados (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/File Photo)

La transmisión de los partidos estará disponible a través de diversas plataformas televisivas y radiales, tanto en inglés como en español.

El primer amistoso frente a Bélgica será a las 15:30 (hora del Este), mientras que el segundo partido, ante Portugal, se disputará el 31 de marzo a las 19:00 (hora del Este)

Este abanico de opciones refleja el interés creciente por la selección y la intención de amplificar el alcance del evento a lo largo del país.

El reto táctico y los desafíos para el plantel

El cuerpo técnico de la selección encara la doble fecha FIFA con el objetivo de probar variantes tácticas y diferentes formaciones, así como reforzar conceptos colectivos antes de anunciar la lista final de convocados.

Una de las definiciones será si se mantiene un once titular estable o se alterna entre experiencia y juventud para evaluar otras alternativas en el grupo.

Además, el ingreso de futbolistas que actúan en ligas europeas y la competencia interna por lugares clave otorgan dinamismo a la preparación.

La lista de convocados de la Selección de Estados Unidos incluye jóvenes promesas y jugadores experimentados de ligas europeas (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

Este plantel, conformado por 27 jugadores, procura fortalecer el rendimiento colectivo a pocos meses del Mundial. Estados Unidos asume la responsabilidad de ser anfitrión de la cita más importante del fútbol internacional y la expectativa de su público lo posiciona como un equipo a seguir de cerca ante las principales potencias.

Lo hecho durante la estadía en Atlanta será central para moldear la identidad y el potencial competitivo de la selección estadounidense con vistas al campeonato del mundo.