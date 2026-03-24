Los recién graduados universitarios enfrentan el mercado laboral más difícil en una década en Estados Unidos

Un recién graduado universitario con birrete y diploma reflexiona sobre su futuro en un mercado laboral desafiante en Estados Unidos, con señales de "Hiring" en el fondo y una noticia sobre la situación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad entre los estudiantes universitarios y recién graduados en Estados Unidos se ha incrementado en 2024 ante el panorama laboral más adverso para jóvenes desde la pandemia.

La reducción en la presencia de empresas en ferias de empleo universitarias y la subida del desempleo entre quienes poseen título universitario han generado preocupación en centros de orientación profesional y foros académicos.

La tasa de desempleo para graduados recientes de entre 22 y 27 años alcanzó 5,6 % a finales de 2023, según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, superando el promedio nacional y marcando una tendencia al alza respecto a años previos.

Más del 40 % de quienes tienen trabajo ocupan puestos que no requieren formación universitaria, el nivel más alto desde 2020, de acuerdo con los datos oficiales.

El deterioro del mercado laboral ha obligado a muchos jóvenes a ampliar sus búsquedas y aceptar empleos fuera del área de sus estudios.

Por ejemplo, Erin Torres, graduada de Barnard College, envió cerca de 200 solicitudes y solo obtuvo cuatro entrevistas. Actualmente trabaja como anfitriona en un restaurante mientras continúa buscando oportunidades en el sector empresarial.

Más del 40 % de los graduados recientes ocupan empleos que no requieren título universitario, según datos oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno responde a múltiples causas. Aunque existe inquietud acerca del efecto de la inteligencia artificial (IA) en empleos de oficina para principiantes, economistas apuntan que el obstáculo principal es un mercado laboral con menos contrataciones y despidos: esto reduce la rotación y dificulta el ingreso para quienes no tienen experiencia previa.

Jóvenes con título universitario en Estados Unidos afrontan el peor contexto para ingresar al mercado laboral desde la pandemia.

Datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York indican que el desempleo entre graduados recientes subió a 5,6 %, y más del 40 % de los empleados jóvenes ocupa puestos para los que está sobrecalificado.

Los expertos atribuyen esta situación a un estancamiento en las contrataciones y a una mayor competencia por las vacantes de entrada.

Factores estructurales y competencia creciente

El enfriamiento de sectores tradicionalmente receptivos para recién graduados, como tecnología, medios, contabilidad y consultoría, ha intensificado la competencia por empleos iniciales.

Un joven graduado universitario, visiblemente angustiado, mira su portátil que muestra una noticia sobre la creciente ansiedad laboral entre los jóvenes en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paralelamente, el número de egresados universitarios continúa creciendo cada año, lo que aumenta la presión sobre un mercado que ya registra señales de restricción.

Otro factor determinante es la permanencia de trabajadores de mayor edad en cargos de oficina, favorecida por el aumento en la esperanza de vida y la tendencia a postergar la jubilación.

Según Luke Pardue, investigador del Aspen Institute, este fenómeno genera un “embotellamiento” interno que limita la promoción y reduce la necesidad de nuevas contrataciones para cubrir posiciones de ingreso.

La situación recuerda a crisis previas, como la recesión de 2008, cuando el desempleo juvenil superó el 16 %.

Aunque contar con un título universitario normalmente ofrece mejores perspectivas, la diferencia frente a quienes no cursaron estudios superiores se ha reducido en los últimos años.

Estrategias y expectativas en campus universitarios

En respuesta a la incertidumbre, las oficinas de carreras de instituciones como Temple University y Washington University han reforzado las sesiones informativas y talleres destinados a preparar a los estudiantes ante la competencia y la frustración.

Un grupo de jóvenes universitarios muestra signos de angustia mientras busca empleo, reflejando el deterioro del mercado laboral en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se aconseja postularse a más empleos y desarrollar resiliencia para afrontar un proceso de búsqueda más largo y exigente.

El testimonio de Taleah Reyes, estudiante de Rollins College en Florida, muestra el desaliento de quienes encuentran que incluso los empleos de nivel básico exigen ahora títulos de posgrado.

Reyes, que alterna estudios de historia del arte con un empleo en un parque temático, ha recibido múltiples rechazos y explora opciones fuera de su área, como ciencias de la información o el sector editorial.

El dilema para muchos jóvenes con título universitario es aceptar empleos para los que están sobrecalificados o regresar a trabajos previos a su formación, generalmente con salarios modestos.

“Fui a la universidad para avanzar en mi carrera y ahora regreso al mismo empleo que tenía antes”, resume Reyes.

Especialistas como Grace Zwemmer, economista de Oxford Economics, recuerdan que estos ciclos no son inéditos: “Hemos estado aquí antes”, afirma Zwemmer, quien señala que la recuperación podría llegar si las contrataciones repuntan en los próximos meses.

Mientras tanto, la generación universitaria de 2024 enfrenta un mercado de trabajo más competitivo y busca estrategias para no quedar rezagada en la carrera profesional.