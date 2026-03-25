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Todo sobre ‘CAUGHT’, la nueva apuesta de AMC que mezcla lo trágico de la guerra y lo absurdo de las redes sociales

La trama muestra cómo cuatro soldados pasan del anonimato a la exposición global tras un video viral en medio de un conflicto bélico

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CAUGHT aborda el impacto de
CAUGHT aborda el impacto de la viralización en la vida de militares capturados en plena guerra.

El canal AMC anunció el estreno de CAUGHT*, una miniserie de seis episodios de 30 minutos que aborda los conflictos armados contemporáneos desde una perspectiva centrada en el impacto de la exposición mediática en la era digital.

La trama se centra en cuatro soldados australianos que son enviados a una misión secreta en un país afectado por la guerra. Durante el operativo, un error de identificación altera el desarrollo de los acontecimientos: los militares son capturados tras ser confundidos con soldados estadounidenses.

A partir de ese momento, la historia toma un giro que combina elementos de conflicto bélico con la influencia de los medios y las plataformas digitales.

El registro en video de la captura se difunde rápidamente y se vuelve viral, lo que transforma a los protagonistas en figuras de alcance global. Este cambio los coloca en una situación en la que deben enfrentar no solo las condiciones propias del cautiverio, sino también la atención mediática internacional.

La historia sigue a cuatro
La historia sigue a cuatro soldados que son capturados tras un error y ahora son sometidos al escrutinio público.

La narrativa explora cómo la difusión masiva de contenidos puede modificar la percepción pública de los hechos y afectar la experiencia individual de quienes se ven involucrados.

De acuerdo con la sinopsis, los personajes pasan de ser combatientes anónimos a convertirse en celebridades, en un contexto marcado por la incertidumbre, la presión mediática y la reinterpretación constante de los acontecimientos.

Horarios de trasmisión en Latinoamérica

La producción se emitirá a partir del lunes 23 de marzo las 22:00, sin cortes comerciales, con nuevos episodios cada semana y repeticiones programadas los sábados a medianoche. El horario de trasmisión para Latinoamérica es el siguiente:

  • México, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Argentina, Uruguay, Paraguay: 22:00 horas
  • Chile, Venezuela, Bolivia: 23:00 horas
  • Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 21:00 horas
AMC emitirá un episodio nuevo
AMC emitirá un episodio nuevo de CAUGHT todos los lunes.

La serie plantea escenarios en los que la información circula de forma inmediata y en múltiples plataformas, lo que incide en la construcción de relatos sobre la guerra y sus protagonistas.

El elenco principal está conformado por Ben O’Toole, Kick Gurry, Lincoln Younes y Alexander England, quienes interpretan a los soldados protagonistas. A ellos se suma Matthew Fox, quien participa en un papel relevante dentro del desarrollo de la historia.

La producción incorpora elementos de tensión narrativa junto con momentos de ironía, en un enfoque que busca representar situaciones vinculadas a la guerra desde una óptica contemporánea.

En este sentido, la serie plantea interrogantes sobre el papel de la opinión pública, la construcción de la imagen y las consecuencias de la viralización en un entorno global interconectado.

La serie cuestiona la afectación
La serie cuestiona la afectación de la percepción pública a través de las redes sociales. (AMC Networks)

El estreno de CAUGHT* forma parte de la programación del canal AMC orientada a contenidos de ficción internacional.

La historia retoma un punto central en su desarrollo: el impacto que puede tener un error en contextos de alta tensión, como los conflictos armados, y cómo este puede amplificarse a través de los medios digitales.

A partir de este planteamiento, la serie construye un relato en el que la percepción pública y la difusión de imágenes juegan un papel determinante en la evolución de los hechos.

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