“Una fantasía”: el autor del libro sobre los Menendez criticó Monsters de Netflix por escenas de incesto

La serie de Ryan Murphy enfrenta críticas por representar una supuesta relación entre los hermanos Menendez. (Netflix)

La nueva entrega de la serie de Ryan Murphy, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, ha generado una controversia significativa tras su estreno la semana pasada en Netflix. Según The Hollywood Reporter, la serie se colocó rápidamente en el primer lugar de los más vistos, a pesar de la reacción en contra que surgió debido a las insinuaciones de una relación sexual entre los hermanos. Esto último ha sido criticado por un conocido experto acerca del juicio, quien consideró que lo presentado en el show es meramente ficticio.

People informó que Robert Rand, autor del libro de 2018 The Menendez Murders, y quien ha seguido de cerca el caso desde el día después de los asesinatos, comentó que la idea de una relación incestuosa entre los hermanos es “una fantasía”.

The Hollywood Reporter citó a Rand diciendo: “No creo que Erik y Lyle Menendez fueran amantes. Creo que eso es una fantasía que estaba en la mente de Dominick Dunne”, el reportero retratado en la serie por Nathan Lane.

La serie de Murphy muestra múltiples escenas que insinúan una relación inapropiada entre Erik y Lyle Menendez, incluyendo un momento en el episodio dos donde los hermanos se besan brevemente, y otra escena en el episodio seis en la que su madre, Kitty, los sorprende duchándose juntos.

Sin embargo, Rand subrayó que esto es una falsa representación, argumentando que “el único contacto físico que podían haber tenido es lo que Lyle testificó en el juicio, que cuando tenía 8 años, llevó a Erik al bosque y jugó con él con un cepillo de dientes, algo que su padre, José, había hecho con él antes”.

Erik Menendez critica fuertemente la serie desde prisión por difundir "mentiras". (Netflix)

Las críticas aumentaron especialmente en redes sociales, donde la comunidad de seguidores de los hermanos expresó su indignación. Erik Menendez, actualmente encarcelado junto a su hermano en el Donovan Correctional Facility en California, también se pronunció, calificando el show como “mentiras y retratos ruinosos”. Su declaración fue publicada en redes sociales por su esposa, Tammi Menendez, quien compartió las duras palabras de Erik hacia Murphy y la serie.

“Es triste para mí saber que la deshonesta representación de Netflix de las tragedias que rodean nuestro crimen ha retrocedido los dolorosos hechos varios pasos atrás”, declaró Erik, según The Hollywood Reporter.

“Creía que habíamos superado las mentiras y los ruinosos retratos de carácter de Lyle, creando una caricatura de él basada en horribles y flagrantes mentiras presentes en el programa”, añadió.

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story sigue liderando en vistas a pesar de la controversia. (Netflix)

La serie no solo ha sido criticada por los hermanos y sus seguidores, sino también ha recibido apoyo por parte del círculo cercano de los actores que protagonizan el show. Payton Koch, hermano de Cooper Koch, quien interpreta a Erik en la serie, defendió el proyecto en su Instagram mencionando que Cooper “se preocupa inmensamente por los chicos y está con ellos y con todas las víctimas de abuso”.

Mientras tanto, los representantes de Ryan Murphy y Netflix no han respondido a las peticiones de comentarios tanto de The Hollywood Reporter como de People. La serie continúa siendo la número uno en la plataforma en Estados Unidos, a pesar de las críticas y el debate sobre la precisión de su contenido.