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Israel desarticuló una célula de terroristas de Hezbollah que se hacían pasar por paramédicos en el sur del Líbano

Las Fuerzas de Defensa informaron sobre la detección de integrantes del grupo chiita que empleaban vehículos sanitarios para el traslado de armas y municiones para utilizar contra tropas y territorio israelí

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En un operativo nocturno sobre Irán, las FDI atacaron 40 instalaciones e industrias que producen armas para el régimen

El ejército israelí atacó una célula del grupo terrorista Hezbollah vestida de paramédicos en el sur del Líbano, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). De acuerdo con el comunicado militar, los miembros de Hezbollah operaban junto a una ambulancia y utilizaban vehículos sanitarios para trasladar armas desde el norte al sur del país, con el objetivo de emplearlas en acciones contra tropas israelíes y el Estado de Israel.

Las FDI han reiterado que los terroristas de Hezbollah recurren al uso de ambulancias y de instalaciones médicas en el Líbano para actividades militares. Según el ejército israelí, solo en el último mes se han lanzado decenas de cohetes contra Israel y sus soldados desde áreas donde operaban estos integrantes del grupo libanes financiado por el régimen de Irán, empleando ambulancias e infraestructura médica para fines militares.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que Hezbollah traslada armas en vehículos sanitarios para planear ataques contra Israel. (REUTERS/Adnan Abidi)
Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran que Hezbollah traslada armas en vehículos sanitarios para planear ataques contra Israel. (REUTERS/Adnan Abidi)

El ejército israelí declaró: “El uso de ambulancias y equipos médicos para encubrir actividades terroristas constituye una grave violación del derecho internacional. De acuerdo con las directivas de las FDI y el derecho internacional, los equipos médicos gozan de protección especial, siempre que no participen en actos hostiles fuera de sus funciones humanitarias y con sujeción a las condiciones establecidas por la ley”.

El sábado, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron una célula de Hezbollah en el sur del Líbano, a la que acusan de utilizar ambulancias para transportar armas. Según el ejército israelí, el objetivo era neutralizar una amenaza directa, ya que la organización habría empleado estos vehículos en acciones hostiles recientes contra Israel.

Un misil militar grande, de color verde oliva, yace en una caja de madera rota. Está rodeado de escombros de hormigón gris y rocas en un área destruida
Las FDI destruyen infraestructuras, depósitos y misiles antitanque avanzados vinculados a Hezbollah en el sur del Líbano.

Durante las operaciones en la zona sur, la 401.ª Brigada de Combate localizó y destruyó infraestructuras que, según las FDI, estaban destinadas a actividades terroristas. Los combatientes hallaron depósitos de armas y destruyeron varios misiles antitanque avanzados que, de acuerdo con la versión militar, iban a ser lanzados contra territorio israelí. Adicionalmente, las fuerzas israelíes descubrieron almacenes de armas en posiciones subterráneas, que fueron destruidos de inmediato tras su localización. Las FDI anunciaron que continuarán actuando contra Hezbollah, a quien acusan de operar bajo la protección del régimen iraní y de poner en riesgo la seguridad de la población israelí.

Vista cercana de un misil o cohete militar gris dentro de una caja de madera rústica, con el pie de un soldado y una luz brillante en el suelo
En la ofensiva efectuada en territorio libanés, soldados israelíes localizaron depósitos y misiles, que estaban resguardados en infraestructuras ocultas y eran utilizados para lanzar ataques recientes hacia territorio israelí

Un ataque aéreo impactó hoy los suburbios del sur de Beirut, según imágenes transmitidas por AFPTV, tras una advertencia israelí para que los residentes del bastión de Hezbollah abandonaran la zona. Este bombardeo representa el primero en esa área desde el viernes, en un contexto en el que el lugar permanece casi desierto tras intensificarse los ataques israelíes desde principios de marzo. La cobertura en directo mostró columnas de humo elevándose sobre los suburbios del sur de la capital libanesa.

Israel conduce un bombardeo aéreo sobre los suburbios del sur de Beirut tras advertencias a los residentes sobre posibles ataques. (REUTERS/Stringer)
Israel conduce un bombardeo aéreo sobre los suburbios del sur de Beirut tras advertencias a los residentes sobre posibles ataques. (REUTERS/Stringer)

Simultáneamente, el ejército israelí confirmó una serie de ataques aéreos contra instalaciones de producción de armas en Teherán durante la madrugada de ste lunes. Según el comunicado oficial, la Fuerza Aérea de Israel llevó a cabo varios vuelos de ataque en la capital iraní, impactando aproximadamente 40 instalaciones e industrias dedicadas a la producción, investigación y desarrollo de armas.

Mapa satelital de Irán mostrando tres zonas resaltadas en rojo con complejos industriales y sitios de investigación de armas, con texto en hebreo
El ejército israelí confirma ataques aéreos contra instalaciones de producción de armas en Teherán, afectando 40 objetivos estratégicos iraníes.

Durante la operación, se lanzaron más de 80 municiones dirigidas a objetivos como un sitio de ensamblaje de misiles antiaéreos de largo alcance, un complejo para la producción de componentes de misiles antitanque y antiaéreos, y otro para el desarrollo de motores de misiles balísticos. Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que el objetivo de estas acciones es impedir que el régimen iraní mantenga o expanda sus capacidades de producción armamentística.

El ejército israelí mantiene su política de intensificar los ataques a las industrias militares del régimen iraní, en un esfuerzo por limitar la capacidad de desarrollo de armamento acumulada por Irán en los últimos años.

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