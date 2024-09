Qué pasó con Leslie Abramson, la abogada de los hermanos Menendez de la serie Monsters de Netflix

El doble juicio por asesinato de los Hermanos Menendez marcó la cúspide de su carrera. (Ted Soqui/Sygma via Getty)

Leslie Abramson es conocida por su combativa y vigorosa defensa de los Hermanos Menendez durante sus juicios por asesinato a principios de los años 90. A lo largo de su carrera, se ha destacado no solo por su tenacidad, sino también por su habilidad para hacer uso de la memoria de los testigos, como lo destacó el periodista Dominick Dunne en la revista Vanity Fair en 1990: “Ella puede torcer y girar la memoria de un testigo como nadie más puede”.

Abramson, nacida en 1943 en Queens, Nueva York, se graduó de la facultad de derecho de UCLA y fue admitida en el Colegio de Abogados del Estado de California en 1970. Trabajó como defensora pública durante seis años antes de abrir su propia práctica privada.

En 1996, Los Angeles Times describió su estilo y reputación, llamándola “una fervorosa, peleadora y nuclearmente intensa molestia en el ámbito legal”. Ella misma comparó su papel con el de Juana de Arco en una entrevista con The Washington Post: “Mi modelo a seguir es Juana de Arco y cualquier otra persona que haya sido quemada en la hoguera”.

Abramson y sus primeras victorias

Antes de su participación en los casos de los Hermanos Menendez, la abogada defendió a varios clientes de alto perfil. En 1988, representó a Arnel Salvatierra, de 17 años, acusado de homicidio involuntario, una reducción del cargo original de asesinato en primer grado tras dispararle a su padre.

La defensora legal argumentó que Salvatierra había sido abusado por su padre, lo que llevó a la absolución del joven y a una sentencia de cinco años de libertad condicional. UPI destacó su habilidad al ganar el caso en 1989.

Otro caso relevante fue el del doctor pakistani Khalid Parwez en 1987, acusado de estrangular y desmembrar a su hijo de 11 años en medio de una disputa por la custodia. La letrada logró que el jurado lo declarara no culpable en 1990, como lo reportó UPI.

Hoy retirada, Abramson sigue siendo una figura icónica en el sistema legal de EE. UU. (Netflix)

Leslie Abramson y los hermanos Menendez

Su caso más notorio fue el de Erik y Lyle Menendez. Arrestados en 1989 por el asesinato de sus padres, José y Kitty Menendez, los hermanos alegaron haber sido abusados física, mental y sexualmente durante toda su vida. Abramson y su colega Jill Lansing argumentaron defensa propia imperfecta, aunque el primer juicio resultó en un jurado indeciso.

Durante el segundo juicio en 1995, los acusados fueron juzgados juntos y sin recursos financieros suficientes, la abogada representó a Erik pro bono, mientras que Lyle fue defendido por el defensor público Charles Gessler. Ambos fueron condenados por asesinato en primer grado y sentenciados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 1996. Según The Washington Post, Leslie describió a los hermanos como “los clientes más adorables que he tenido”.

La relación de Abramson con los Menendez fue muy cercana, según sostuvo Dominick Dunne. Además, el día de la sentencia, Lyle Menendez se casó con Anna Eriksson, y la defensora legal participó en la ceremonia.

El impacto emocional del caso fue notable. René Balcer, showrunner de Law & Order True Crime, serie donde Edie Falco interpretó a Abramson, comentó a EW que el caso “le rompió el corazón” a la letrada. De hecho, Falco mencionó en 2017 que ella había dejado de ver su trabajo tras la serie: “¡Oh chico! No tengo nada que decir. Absolutamente nada. Adiós”.

Abramson enfrentó una investigación por manipulación de pruebas en el caso Menendez. (AP/Nick Ut)

Qué pasó con Leslie Abramson tras el juicio de los Menendez

Después de su juicio representando a Erik Menendez, la defensora fue investigada por el Colegio de Abogados del Estado de California por supuestamente pedir al psiquiatra Dr. William Vicary que alterara sus notas sobre Erik.

Aunque no se presentaron cargos por falta de pruebas, esto le impidió ofrecer un alegato final, según The New York Times. En sus propias palabras recogidas por The Washington Post, el caso fue “increíblemente estresante la primera vez y monstruoso la segunda”.

Además de su trabajo en juicios de homicidio, Abramson fue comentarista legal para ABC News durante el caso de O.J. Simpson y brevemente defendió al productor musical Phil Spector en su juicio por el asesinato de la actriz Lana Clarkson, antes de renunciar por razones éticas, según CBS News.

Hoy, Leslie Abramson está retirada, viviendo en Monrovia, a unos 40 kilómetros al este de Los Ángeles. Su libro, The Defense Is Ready: Life In The Trenches Of Criminal Law, sigue siendo una referencia sobre el sistema de justicia penal.