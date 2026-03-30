Las mejores películas para ver en Semana Santa si te quedas en casa

Ver las películas clásicas de Semana Santa siguiendo el orden cronológico de los hechos bíblicos transforma completamente la experiencia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Quedarse en casa durante Semana Santa, que este año coincide con la última semana de marzo, se ha convertido para muchos en una opción atractiva frente al tráfico y el bullicio de la ciudad. Con más tiempo libre y la posibilidad de disfrutar de una buena comida y la comodidad del hogar, elegir qué ver en pantalla puede marcar la diferencia entre una semana común y una experiencia memorable.

Para ayudar en la elección, se consultó a Gemini, recomendador de inteligencia artificial, quien sugirió una lista variada de películas para todos los gustos, desde clásicos religiosos hasta maratones épicas y cine reflexivo. Las recomendaciones se agrupan en tres categorías, según el tipo de experiencia que se busque durante estos días de descanso.

Clásicos para vivir la tradición en Semana Santa

Para quienes desean mantener la costumbre de ver películas bíblicas o históricas, hay títulos que son verdaderas joyas del cine. “El Príncipe de Egipto” (1998) destaca por su animación y banda sonora, ideal para disfrutar en familia. “Ben-Hur” (1959) ofrece una épica inolvidable con la famosa carrera de cuadrigas, perfecta para un maratón de fin de semana largo.

Cada Semana Santa, las producciones cinematográficas basadas en las escrituras se convierten en un puente entre la fe y el entretenimiento - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

“La Pasión de Cristo” (2004), dirigida por Mel Gibson, presenta una visión intensa y realista de las últimas horas de Jesús, recomendada para adultos por su crudeza.

Películas para reflexionar y descubrir otros sentidos

Si el objetivo es cuestionar y profundizar sobre la fe, la humanidad o el propósito de la vida, el cine moderno también ofrece opciones destacadas. “Los Dos Papas” (2019) narra el encuentro y la amistad entre los papas Benedicto XVI y Francisco, con actuaciones memorables.

“Silencio” (2016), de Martin Scorsese, explora la duda y la fe a través de la travesía de dos jesuitas en el Japón del siglo XVII. Por último, “Soul” (2020), animación de Pixar, invita a reflexionar sobre las segundas oportunidades y la belleza de los pequeños detalles, aunque no tenga un contenido religioso explícito.

Para entender el contexto en el que surge Jesús, conviene comenzar por la historia del pueblo judío y la entrega de las leyes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Maratones para desconectar y aprovechar el tiempo libre

Para quienes ven la Semana Santa como un simple periodo vacacional, hay opciones de maratón que garantizan horas de entretenimiento. La trilogía de “El Señor de los Anillos” es la elección clásica para largas jornadas en casa, sobre todo en sus versiones extendidas.

Para los fanáticos de la ciencia ficción, “Dune” (Parte 1 y 2) promete una experiencia audiovisual única, ideal para quienes no pudieron verla en el cine y buscan sumergirse en una historia absorbente desde la comodidad del hogar.

El orden cronológico ideal para ver las películas bíblicas como una sola gran historia

Ver las películas clásicas de Semana Santa siguiendo el orden cronológico de los hechos bíblicos transforma completamente la experiencia: cada película se convierte en un capítulo de una gran saga épica. Si buscas una maratón con sentido, recorrer la historia desde el Antiguo Testamento hasta los días posteriores a la crucifixión te permite comprender mejor el contexto, las motivaciones y el impacto de cada evento.

La pasión de Cristo, ícono del cine en Semana Santa. Jesús Aviles - Infobae

El recorrido puede organizarse así:

1. Los orígenes y la ley (Antiguo Testamento):

Para entender el contexto en el que surge Jesús, conviene comenzar por la historia del pueblo judío y la entrega de las leyes. Aquí, “El Príncipe de Egipto” (1998) o “Los Diez Mandamientos” (1956) presentan la vida de Moisés, la liberación de los hebreos y la fundación de las bases religiosas que darán sentido a la llegada del Mesías.

2. La vida y el ministerio de Jesús (Nuevo Testamento):

El siguiente paso es “Jesús de Nazaret” (1977), la miniserie que abarca desde el nacimiento hasta la adultez de Jesús, mostrando cómo reúne a sus discípulos y predica su mensaje. Ver la primera parte de esta producción permite comprender por qué su figura resultó tan disruptiva para la autoridad política y religiosa de la época.

3. El clímax: los días de la Pasión:

Aquí es donde se sitúan los eventos centrales de la Semana Santa. “La Pasión de Cristo” (2004) se enfoca en las últimas 12 horas de la vida de Jesús, desde la oración en Getsemaní hasta la crucifixión. Vista tras conocer toda la trayectoria previa, la carga emocional de esta película se multiplica.

4. Los días posteriores y la búsqueda:

Para cerrar la maratón, “Risen” (La resurrección de Cristo, 2016) ofrece una perspectiva distinta: narra los días inmediatamente posteriores a la crucifixión desde el punto de vista de un tribuno romano encargado de investigar la desaparición del cuerpo de Jesús. Esta historia, con tono de thriller, explora la reacción social y política ante los sucesos que seguirían cambiando la historia.