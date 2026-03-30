Katy Perry bromea sobre su diferencia de edad con Justin Trudeau durante una de sus citas

Katy Perry publicó una foto con Justin Trudeau donde bromea sobre su edad biológica según un test. (Instagram)

Katy Perry y Justin Trudeau compartieron recientemente imágenes de su relación en redes sociales, en una publicación que mostró aspectos de su vida personal y una salida juntos.

La cantante difundió en Instagram una serie de fotografías en las que aparece junto al ex primer ministro de Canadá durante una cita.

La publicación incluyó un mensaje en el que la artista planteó una reflexión: “¿Qué edad tendrías si no supieras cuántos años tienes?”, acompañando imágenes en las que ambos sonríen mientras sostienen sus teléfonos móviles.

En ellos se muestran resultados de una prueba de edad biológica realizada mediante la plataforma Function.

Katy Perry presumió su edad biológica junto a Justin Trudeau, tras realizar un test. (Instagram)

De acuerdo con las imágenes compartidas, el resultado de Katy Perry indica una edad biológica de 33.1 años, mientras que el de Justin Trudeau señala 43 años. Ambas cifras son menores a sus edades cronológicas actuales de 41 y 54 años respectivamente.

El resto de las fotografías incluidas en la publicación ofrece una mirada a actividades recientes de la cantante, incluyendo momentos con su hija Daisy, de cinco años, fruto de su relación anterior con Orlando Bloom.

En una de las imágenes, la cantante aparece practicando esquí junto a la menor, mientras que en otra se observa la elaboración de botas vaqueras personalizadas para la niña.

Katy Perry compartió que también pasó un momento agradable con su hija. (Instagram)

La publicación se produce meses después de que Katy Perry y Justin Trudeau confirmaran públicamente su relación a través de redes sociales en diciembre de 2025, tras haber sido vistos juntos en diversas ocasiones.

En ese momento, la cantante compartió una serie de fotografías tomadas en Tokio. “Tiempos de tokio en tour y más”, escribió la intérprete de Part of Me junto a un carrusel que incluyó un selfie con Trudeau, de 53 años, y un video en el que se le observa comiendo sushi mientras el político la acompaña.

De acuerdo con fuentes citadas por Page Six, Justin Trudeau ha asumido con naturalidad la exposición mediática que acompaña a la relación, particularmente por el contexto de la gira internacional de Katy Perry.

Katy Perry y Justin Trudeau han aceptado la atención mediática por su relación. (Instagram)

Según información difundida previamente, ambos han mantenido una relación a distancia debido a sus respectivas agendas profesionales. Una fuente citada por medios señaló que la prioridad para ambos ha sido la estabilidad de sus familias, lo que implica ajustes en sus horarios para coincidir.

De acuerdo con esa versión, ambos viajan cuando es posible para compartir tiempo juntos, en un esquema que no resultó inesperado para la pareja.

El vínculo entre Perry y Trudeau se remonta a meses anteriores, cuando surgieron rumores sobre una posible relación durante el verano, tras ser vistos juntos en Montreal.

Durante el 2025, la pareja fue fotografiada en distintos contextos, incluyendo un encuentro en un yate y una celebración en París con motivo del cumpleaños de Perry.

Aunque en ese momento no hicieron un anuncio formal, ambos compartieron publicaciones en redes sociales que alimentaron las versiones sobre su relación.

Katy Perry y Justin Trudeau fueron fotografiados juntos por primera vez durante una visita a Paris. (Captura de video)

Días antes de la publicación de Perry en Instagram, Trudeau ya había compartido una imagen junto a la cantante durante una reunión con el ex primer ministro japonés Fumio Kishida y su esposa, Yuko Kishida.

Fuentes consultadas por Page Six señalan que la relación no responde únicamente a una estrategia de visibilidad y que ambos comparten circunstancias similares, entre ellas la experiencia de la crianza en solitario.