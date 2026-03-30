¿Tu SSD está casi lleno? Descubre por qué el rendimiento cae al superar el 90 %

Los SSD escriben datos en pequeñas unidades llamadas páginas, pero solo pueden borrar información en bloques. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los discos de estado sólido o SSD, a pesar de sus grandes avances y velocidad superior respecto a los discos duros mecánicos, presentan una limitación física insalvable: cuando se acercan a su máxima capacidad, el funcionamiento se ralentiza de forma significativa.

Esta disminución de rendimiento ocurre por la forma en que los SSD gestionan la escritura, borrado y reorganización de datos, lo que afecta directamente la experiencia del usuario.

Por qué un SSD pierde velocidad cuando está lleno

A diferencia de los discos duros tradicionales, en los que el llenado solo generaba fragmentación de archivos y una ligera merma en el desempeño, los SSD enfrentan un problema estructural en su memoria NAND. Estos dispositivos no pueden sobrescribir un espacio ocupado; deben primero leer, luego borrar y finalmente escribir los nuevos datos.

Los discos de estado sólido o SSD presentan una limitación física insalvable. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando el espacio libre escasea, el SSD se queda sin bloques limpios disponibles para nuevas escrituras, obligando al controlador a ejecutar procesos largos y complejos.

El resultado es evidente: la apertura de archivos y aplicaciones se vuelve lenta, los tiempos de espera aumentan y la latencia del sistema operativo se incrementa. Mantener el disco por debajo del 90 % de su capacidad no es solo una sugerencia, sino una medida técnica imprescindible para conservar el buen estado y velocidad del SSD.

Amplificación de escritura: el verdadero enemigo del SSD saturado

El fenómeno conocido como Amplificación de Escritura (Write Amplification Factor, WAF) explica el motivo por el cual el rendimiento de un SSD cae drásticamente cuando está lleno.

Una característica fundamental del SSD es su altísima velocidad de lectura y escritura de datos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los SSD escriben datos en pequeñas unidades llamadas páginas, pero solo pueden borrar información en bloques, que agrupan varias páginas. Al estar casi completo, el controlador debe realizar múltiples pasos: leer el bloque, mover los datos válidos, borrar el bloque y finalmente escribir los nuevos datos.

Este proceso, que antes se resolvía en un solo paso, ahora puede requerir hasta cuatro, multiplicando la carga de trabajo y el tiempo necesario para completar cada operación. Como consecuencia, la velocidad de escritura puede disminuir de 10.000 MB/s a menos de 1.000 MB/s, un descenso del 100 % al 10 % de la capacidad real. Además, este trabajo extra desgasta las celdas de memoria, acortando la vida útil del SSD.

Recolección de basura y el papel del Over-provisioning en los SSD

Para mitigar los efectos del espacio lleno, los SSD modernos implementan sistemas de recolección de basura (Garbage Collection), que reorganizan constantemente los datos y liberan bloques en segundo plano. Este proceso depende del comando TRIM, que indica al disco qué archivos pueden eliminarse de forma segura.

Los SSD usan memoria flash, lo que permite acceder a los datos mucho más rápido que los discos duros mecánicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, si el SSD supera el 90 % de capacidad, la recolección de basura pierde eficiencia por la falta de espacio temporal para mover los datos, lo que ralentiza aún más el funcionamiento del disco.

Los fabricantes incorporan una solución adicional llamada Over-provisioning: reservan una parte de la memoria NAND invisible para el usuario, que sirve como zona de maniobra para las operaciones internas del SSD.

Por ejemplo, en un disco etiquetado como 1 TB, puede haber realmente 1,1 TB de memoria para asegurar que siempre exista un colchón de espacio libre. No obstante, si el usuario llena la partición principal hasta el tope, incluso este margen resulta insuficiente.

Por eso, los especialistas recomiendan nunca superar el 80 % o 85 % de la capacidad total del SSD para garantizar la máxima velocidad y prolongar la vida útil del dispositivo. Mantener un margen de espacio libre no solo mejora el rendimiento en el día a día, sino que protege el disco ante un desgaste innecesario causado por procesos internos de limpieza y reorganización.