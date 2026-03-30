Trump advirtió que Estados Unidos podría tomar el control de la estratégica isla iraní de Kharg: “Tenemos muchas opciones”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un discurso en Miami (REUTERS/Elizabeth Frantz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que su Administración evalúa la posibilidad de tomar el control de la infraestructura petrolera iraní y no descartó una acción militar sobre la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Teherán, en medio de la escalada bélica en Medio Oriente y del refuerzo militar estadounidense en el Golfo Pérsico.

En una entrevista con Financial Times, Trump sostuvo que “lo que más me gustaría es tomar el petróleo de Irán”, y agregó que quienes cuestionan esa estrategia “no entienden la situación”.

El mandatario estadounidense comparó este enfoque con la política aplicada a Venezuela, donde, tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro, Estados Unidos tiene el control de la industria petrolera de forma indefinida.

Trump reconoció que ocupar la isla Kharg implicaría riesgos y un despliegue militar más amplio.

“Quizás tomemos Kharg, quizás no. Tenemos muchas opciones. Pero si lo hiciéramos, deberíamos mantener nuestra presencia allí durante algún tiempo”, afirmó.

Consultado sobre la capacidad defensiva de Irán en la zona, Trump respondió: “No creo que tengan defensa. Podríamos tomarla con facilidad”.

Una imagen satelital muestra una terminal petrolera en la isla Kharg (REUTERS/Planet Labs/Archivo)

Durante su regreso a Washington a bordo del Air Force One, Trump ofreció más detalles sobre el estado de las negociaciones con Irán.

“Estamos negociando directa e indirectamente con Irán y nos está yendo extremadamente bien. Creo que lograremos un acuerdo con ellos muy pronto”, afirmó el presidente a periodistas.

“Es posible que no lo logremos, pero sí veo un acuerdo con Irán, podría ser en poco tiempo”, advirtió.

La escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán provocó un repunte récord en el precio del petróleo. El barril de Brent superó los USD 116 en el mercado asiático, reflejando la inquietud por la estabilidad del suministro energético global. En un mes, el precio del crudo se incrementó más de un 50%.

El Pentágono intensificó el despliegue en la región. Según The Wall Street Journal, la semana pasada llegaron 3.500 soldados estadounidenses, incluidos 2.200 marines, y hay nuevas unidades en camino, entre ellas efectivos de la 82ª División Aerotransportada. El contingente estadounidense en la región ya suma 10.000 militares, preparados para asegurar posiciones estratégicas, incluida la isla Kharg.

Trump admitió que una ofensiva sobre Kharg supondría riesgos adicionales y bajas, prolongando el conflicto en la zona.

“Sería algo que deberíamos analizar cuidadosamente”, advirtió, aunque mantuvo la opción sobre la mesa.

Trump admitió que una ofensiva sobre Kharg supondría riesgos adicionales y bajas, prolongando el conflicto en la zona

La guerra se ha extendido fuera de Irán. Un ataque con misiles sobre una base aérea en Arabia Saudita causó 12 heridos entre militares estadounidenses y dañó un avión de vigilancia valorado en USD 270 millones. En Yemen, los rebeldes hutíes lanzaron un misil balístico contra Israel, aumentando la incertidumbre en los mercados energéticos internacionales.

A pesar de las advertencias, Trump aseguró que el canal indirecto de diálogo con Irán, mediado por Pakistán, ha mostrado progresos. El presidente estadounidense fijó el 6 de abril como fecha límite para que Teherán acepte un acuerdo de paz y advirtió que, en caso contrario, autorizará ataques directos contra la infraestructura energética iraní.

Sobre la posibilidad de un alto el fuego que permita reabrir el estrecho de Ormuz, Trump evitó ofrecer detalles.

“Tenemos cerca de 3.000 objetivos pendientes —hemos bombardeado 13.000— y nos quedan un par de miles más. El acuerdo podría cerrarse de manera rápida”, afirmó a The Financial Times.

El mandatario informó que Irán autorizó el tránsito de petroleros con bandera paquistaní por el estrecho de Ormuz como gesto hacia Washington.

“Nos dieron 10, ahora son 20 y ya están cruzando el estrecho”, explicó. Según Trump, esta concesión fue gestionada por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní.

El Pentágono reportó más de 11.000 objetivos atacados en el primer mes de guerra, incluyendo bases de misiles, submarinos, fábricas de drones y embarcaciones militares iraníes (REUTERS)

Trump también se refirió al cambio en la cúpula iraní tras la muerte de Ali Khamenei y otros altos mandos al inicio de la guerra. Señaló que las negociaciones se mantienen con “un grupo de personas completamente distinto y muy profesional”.

Sugirió que Mojtaba Khomeini, hijo del fallecido líder supremo, estaría muerto o gravemente herido, ya que “no se ha sabido nada de él”.

El presidente también se refirió a la situación de Cuba, pronosticando la inminente caída del régimen y asegurando.

“En poco tiempo, Cuba va a fracasar, y estaremos allí para ayudar”. Consultado sobre la llegada de un petrolero ruso a la isla, Trump minimizó el incidente.

“No tengo problema con eso, sea Rusia o quien sea. Prefiero dejarlo entrar, ya sea Rusia u otro. No nos importa que alguien reciba un barco cargado”, afirmó.

En paralelo, el Pentágono reportó más de 11.000 objetivos atacados en el primer mes de guerra, incluyendo bases de misiles, submarinos, fábricas de drones y embarcaciones militares iraníes.

Estados Unidos mantiene abierta la opción de una incursión terrestre mientras Irán amenaza con reforzar el control sobre Ormuz y multiplicar los ataques contra intereses estadounidenses e israelíes.

Trump pospuso hasta el 6 de abril el ultimátum para que Irán desbloquee el estrecho, insistiendo en que aún apuesta por la vía diplomática antes de lanzar nuevos ataques contra el sector energético iraní.