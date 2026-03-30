Los ministros de energía y finanzas del G7 se reúnen para tratar el impacto económico de la guerra en Medio Oriente (AP)

Los ministros del G7 mantendrán este lunes una reunión por videoconferencia para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Medio Oriente, en un contexto de fuerte alza de los precios del petróleo y el gas, informó el gobierno francés.

El encuentro reunirá a responsables de energía y finanzas, jefes de bancos centrales y líderes de organismos internacionales, en medio de una creciente preocupación por el impacto del conflicto en los mercados y las cadenas de suministro globales. La convocatoria ocurre tras la escalada militar iniciada a fines de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, y la posterior respuesta del régimen de Teherán, que incluyó ofensivas contra países exportadores de crudo en la región y la interrupción de envíos a través del Golfo.

El aumento de la presión sobre la oferta energética empujó al alza los precios del petróleo y del gas natural, con efectos que se trasladan a múltiples sectores productivos. La volatilidad generó preocupación entre las principales economías del mundo, que buscan coordinar respuestas ante un escenario incierto.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure, afirmó que el objetivo del encuentro es abordar las diferencias en el impacto de la crisis entre regiones. “Ya existen diferencias en las respuestas, en gran parte vinculadas a los distintos niveles de exposición a la crisis”, declaró en una conferencia de prensa el viernes. El funcionario subrayó que Asia figura entre las regiones más afectadas por la situación.

El ministro de Finanzas de Francia, Roland Lescure (REUTERS)

“Esa es una de las razones por las que quisimos convocar un G7 de finanzas, energía y bancos centrales”, agregó. Según explicó, la intención es intercambiar puntos de vista sobre las consecuencias en los mercados financieros y en la economía global. Más tarde, en declaraciones a medios locales, indicó que se trata de la primera vez en medio siglo que el G7 utiliza este formato ampliado.

El Grupo de los Siete, integrado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón, funciona como un espacio informal de coordinación entre las principales economías desarrolladas y busca influir en el debate de políticas económicas a nivel global.

En paralelo, Estados Unidos busca respaldo del bloque para presionar al régimen de Irán con el fin de que levante el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo. Tras una reunión realizada la semana pasada, los ministros de Relaciones Exteriores del G7 señalaron que resulta una “necesidad absoluta” que Teherán restablezca la libre circulación por esa vía marítima. También reclamaron el fin de los ataques contra infraestructura civil.

Estados Unidos busca respaldo del bloque para presionar al régimen de Irán con el fin de que levante el bloqueo sobre el estrecho de Ormuz

La escalada del conflicto generó respuestas urgentes en distintos gobiernos, que aplicaron medidas para contener el impacto de las dificultades de suministro y el aumento de los precios de la energía. Sin embargo, la falta de claridad sobre los objetivos militares de Estados Unidos, así como la incertidumbre sobre la duración y posible expansión de la guerra, complica la definición de estrategias coordinadas.

Funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Donald Trump, sostienen que los objetivos del operativo militar están cerca de cumplirse. A pesar de ello, miles de efectivos de Estados Unidos fueron desplegados en la región en lo que constituye uno de los mayores refuerzos militares recientes.

(Con información de AFP)