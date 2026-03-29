Una importante aerolínea estadounidense presenta por primera vez un sofá cama en clase económica

Una madre y su hija disfrutan del innovador asiento tipo sofá cama que United Airlines presenta por primera vez en su clase económica. (United Airlines)

El próximo año, United Airlines inaugurará los primeros asientos totalmente reclinables en clase económica para vuelos de larga distancia en América del Norte, con su nuevo producto “Relax Row”.

Este sistema permitirá a pasajeros individuales, parejas o familias convertir una fila de tres asientos en un espacio similar a una cama, equipado con colchón, mantas y almohadas, lo que transformará de manera sustancial la experiencia de viaje para quienes deseen mayor comodidad sin llegar a reservar una cabina business, según informaron medios como Forbes y AFAR.

La compañía prevé que, para 2030, más de 200 aviones de su flota, incluyendo Boeing 787 y 777, cuenten con este sistema, lo que representa la mayoría de sus aeronaves destinadas a rutas intercontinentales.

United Airlines se convierte así en la primera aerolínea norteamericana en ofrecer esta modalidad, que hasta ahora solo estaba disponible en compañías extranjeras bajo conceptos como el Skycouch de Air New Zealand o el Sleeper’s Row de Lufthansa.

Una mujer trabaja cómodamente en su laptop mientras disfruta del nuevo sofá cama en clase económica de United Airlines, una innovación que busca mejorar la experiencia de vuelo en viajes largos. (United Airlines)

La “Relax Row” introduce el modelo de cama en clase económica

Según indicó Andrew Nocella, vicepresidente ejecutivo y director comercial de United Airlines a Forbes, el nuevo producto está “diseñado para familias que viajan con niños pequeños, viajeros individuales y parejas que quieren el valor de United Economy pero con un extra de confort”.

Nocella subrayó en declaraciones recogidas por AFAR que se trata de una respuesta directa a la demanda de más espacio y bienestar en la clase económica durante trayectos transatlánticos o transpacíficos. “Los clientes que viajan en United Economy en vuelos de larga distancia merecen una opción de mayor espacio y comodidad, y esta es una forma en que podemos brindárselos”, detalló.

Las filas Relax Row mantienen la estructura de tres asientos, pero incorporan reposapiernas ajustables de manera individual que pueden elevarse a 90° y formar una superficie plana continua. El espacio reservado a estas filas estará ubicado entre las secciones United Economy y United Premium Plus, y en cada avión podrán instalarse hasta 12 filas de este tipo.

Opciones y características: colchón, mantas y kits exclusivos para familias

El sistema incluye un colchón a medida, mantas especialmente diseñadas y hasta dos almohadas adicionales para maximizar el descanso; las familias con niños cuentan además con peluches y kits de viaje desarrollados en colaboración con Sesame Street, como destacó AFAR.

La compañía United Airlines recalcó que el producto refuerza su política de garantizar que los menores de 12 años siempre puedan sentarse junto a un adulto de su grupo, reasignando lugares si es necesario. Además, la compañía ofrece menús y entretenimiento adaptados para los más pequeños.

Entre las novedades del equipamiento a bordo, los aviones con Relax Row dispondrán del que United denomina el “mayor monitor de respaldo de asiento en economía a nivel mundial”.

A esto se suman aperitivos previos a las comidas, conectividad Bluetooth para auriculares personales o los de la línea aérea y cargadores USB-C en cada asiento, elementos que buscan dotar de servicios de clase superior a la cabina económica.

Asientos de clase económica de United Airlines, reflejando la comodidad mejorada que ofrece el nuevo concepto de sofá cama para sus pasajeros. (United Airlines)

Comparación internacional y segmentación premium

Aún no se han anunciado los precios definitivos para acceder a la Relax Row, aunque representantes de la compañía indicaron a Forbes que será una alternativa más accesible que la cabina Polaris, equivalente a la clase business de la aerolínea.

Según el portal AFAR, el modelo de comercialización probablemente siga la lógica de otros productos similares en el mundo, como el Skycouch de Air New Zealand, que añade un suplemento al costo de un billete económico y permite reservar por pasajero o compartir la fila (de una a tres personas).

A nivel internacional, el mercado ya ha explorado soluciones comparables. Lufthansa ofrece su “Sleeper’s Row” para vuelos de más de 11 horas, siempre que haya disponibilidad al momento del embarque, con costos adicionales de USD 209 a USD 299.

En Vietnam Airlines, el upgrade Sky Sofa oscila a partir de USD 100, mientras que el COUCHii de ANA (All Nippon Airways), disponible en rutas entre Tokio y Honolulu, varía entre USD 96 y USD 2.580 según cantidad de asientos y temporada. Sin embargo, United Airlines detenta exclusividad en Norteamérica, a la espera de aprobación regulatoria para el nuevo diseño.

El lanzamiento de la Relax Row se inserta en una estrategia más amplia de segmentación premium. Según datos de AFAR, United Airlines ha incrementado en 40% su oferta de asientos de alta gama en los últimos cinco años, diversificando las alternativas para quienes buscan mayor confort sin llegar necesariamente a las máximas categorías de servicio.

Una pasajera duerme cómodamente en el nuevo asiento tipo sofá cama de clase económica ofrecido por United Airlines, que busca mejorar la experiencia de viaje. (United Airlines)

Importancia para familias y pasajeros en vuelos de larga distancia

La introducción de estos asientos cama responde al perfil de viajeros de clase económica que desean descansar mejor o trabajar de manera más cómoda durante trayectos prolongados, evitando el costo elevado de una cabina business.

En particular, es una innovación que atiende la demanda de familias con niños pequeños y de pasajeros que buscan dormir sin restricciones de espacio, como comprobó la revisión de AFAR durante la presentación del producto en el aeropuerto de Los ángeles. Es así que, la compañía prevé comunicar detalles adicionales acerca de precios y criterios de reserva conforme se aproxime la fecha de lanzamiento en 2027.