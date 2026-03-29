Estados Unidos

Nueva York y California pierden miles de millones por la llegada de residentes a Florida

El traslado masivo hacia el sur modifica el reparto de recursos, impulsa el desarrollo local y plantea a las zonas de origen el reto de mantener servicios con menos aportantes y caída en la recaudación

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Vista aérea del paseo marítimo de Boynton Beach al anochecer, con una marina llena de barcos, edificios altos, restaurantes iluminados y vegetación densa
Florida suma USD 20.600 millones de ingresos netos por la llegada de residentes con altos ingresos durante el último año fiscal

El desplazamiento masivo de residentes desde Nueva York y California hacia estados con menor carga tributaria está cambiando el panorama económico de Estados Unidos.

Según la agencia federal tributaria, el Servicio Interno de Impuestos, y un análisis de Wall Street Journal, solo en el último año fiscal, California perdió USD 11.900 millones en ingresos netos por migración de contribuyentes, mientras Nueva York registró un saldo negativo de USD 9.900 millones.

En contraste, Florida sumó USD 20.600 millones gracias a la llegada de nuevos residentes con altos ingresos. Este movimiento migratorio, motivado principalmente por la búsqueda de una menor presión fiscal y opciones de vivienda más accesibles, está modificando la distribución de la riqueza y afectando la capacidad de recaudación de los estados emisores y receptores.

El fenómeno repercute en la estructura de los presupuestos estatales y altera la competitividad regional, según coinciden organismos tributarios y analistas consultados por medios estadounidenses.

De acuerdo con datos de la agencia federal tributaria, la tendencia nacional muestra que los estados con mayores impuestos estatales —como California, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Maryland y Minnesota— son los que sufren las principales fugas de ingresos fiscales.

La imposición de gravámenes elevados sobre grandes fortunas y propiedades no ha generado en todos los casos una mejora proporcional de los servicios públicos, lo que agudiza el descontento de los contribuyentes de mayores ingresos.

La presión fiscal se menciona como principal impulso de la migración interna. El economista Joel Berner, de Realtor.com, el portal inmobiliario, citado por New York Post, afirma: “Las personas se mudan en busca de asequibilidad”, y resalta que la expansión de la oferta de vivienda y la moderación de los precios son factores determinantes en la decisión de trasladarse.

Berner nota que la falta de políticas eficaces para contener el incremento del costo de vida y de estrategias para retener a la población con altos ingresos ha profundizado la tendencia.

Efectos de los cambios fiscales en estados emisores

Vista aérea de Nueva York al anochecer: rascacielos iluminados, Empire State Building púrpura, y río al fondo bajo un cielo nublado
California y Nueva York pierden conjuntamente más de USD 21.000 millones en ingresos fiscales debido a la migración interna de contribuyentes (REUTERS)

En Massachusetts, la introducción de un recargo fiscal del 4% para millonarios en 2022 precedió la salida de casi USD 900 millones hacia New Hampshire, según reportó Wall Street Journal. Este ejemplo evidencia cómo los ajustes en la política tributaria pueden tener efectos inmediatos sobre la movilidad de capital humano y financiero.

La reacción política ante la erosión de la base impositiva ha sido inmediata en los estados implicados. En Nueva York, la discusión pública se intensificó tras conocerse la magnitud de las pérdidas fiscales.

El alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, promueve con sectores del poder legislativo un nuevo recargo del 2% sobre las personas con mayores ingresos, intentando compensar el desbalance presupuestario. Esta propuesta ha recibido críticas de la oposición y de sectores empresariales, que advierten sobre el riesgo de que se incremente la fuga de capitales y empleos.

Bruce Blakeman, ejecutivo del condado de Nassau y candidato republicano a la gobernación, atribuyó a la actual administración estatal la pérdida de habitantes y empleos, al señalar: “Los altos impuestos, los costos de servicios públicos y la amenaza de un impuesto a la herencia están expulsando trabajos de Nueva York”.

Expertos en política fiscal consultados por Wall Street Journal advierten que la acumulación de recargos fiscales empuja a empresarios y profesionales calificados a buscar destinos más competitivos, acentuando los problemas presupuestarios de los estados emisores.

Migración hacia el sur: Florida y los estados receptores

Vista panorámica de Miami, Florida, al atardecer: rascacielos altos, un puente con luces de coches sobre el agua, palmeras y botes en la bahía, bajo un cielo anaranjado.
Expertos advierten que los recargos fiscales y altos costos de servicios públicos aceleran la pérdida de empresarios y profesionales en los estados con mayor presión tributaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida se confirma como destino central de los migrantes con mayores ingresos. Según Wall Street Journal, el estado sumó USD 20.600 millones en ingreso neto de nuevos contribuyentes durante el último año, lo que representa el mayor flujo migratorio del país.

Texas obtuvo USD 5.500 millones adicionales, seguido por Carolina del Sur (USD 4.100 millones), Carolina del Norte (USD 3.900 millones), Tennessee, Arizona y Nevada, todos con políticas fiscales favorables y baja imposición sobre la renta.

Este flujo ha permitido el crecimiento del Producto Interno Bruto regional y una mayor captación de talento e inversión.

Doug Kellogg, analista de la organización de defensa fiscal Americans for Tax Reform, declaró a New York Post: “Los estados con mayores tasas impositivas simplemente están perdiendo la competencia, porque los contribuyentes optan por mudarse donde pagan menos y reciben servicios iguales o mejores”.

El fenómeno no solo implica un traslado de recursos económicos; también está transformando la composición demográfica y profesional de los estados receptores.

El sur de Estados Unidos presenta un aumento en la demanda de vivienda y servicios derivado de la llegada de nuevos residentes en busca de estabilidad fiscal y calidad de vida.

Consecuencias económicas y regionales

El saldo de la migración interna no se limita al flujo de capital: modifica la distribución de la población, la demanda de servicios y la capacidad de inversión pública. Según la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, órgano oficial de estadísticas económicas, el Producto Interno Bruto de la región sureste superó al noreste en los últimos años, reflejando la magnitud del realineamiento económico.

Los estados que mantienen impuestos bajos y políticas de vivienda accesible atraen y logran retener talento e inversión, mientras los estados emisores enfrentan el desafío de sostener sus presupuestos y mantener servicios públicos de calidad con una base impositiva menguante.

El movimiento de capital y población entre estados estadounidenses depende de la presión tributaria, la asequibilidad de la vivienda y la percepción de calidad de vida, variables que influirán en la disputa por el talento y la inversión durante la próxima década.

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