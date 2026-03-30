Estados Unidos informó que acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo por la noche que Washington acordó con Irán el paso inminente de 20 petroleros por el estrecho de Ormuz, bloqueado desde el inicio de la guerra en Medio Oriente y clave para el suministro mundial de crudo. El mandatario aseguró que la circulación de los buques comenzará de forma inmediata.

“Nos han dado, por respeto creo, 20 barcos petroleros, grandes, muy grandes barcos petroleros que van a pasar por el estrecho de Ormuz, y eso empieza mañana por la mañana, durante los próximos días”, declaró Trump ante periodistas.

El jefe de Estado insistió en que Teherán permitió el paso como un “regalo” y una “señal de respeto” hacia Estados Unidos, en el marco de contactos diplomáticos que, según sostuvo, avanzan hacia un entendimiento.

El anuncio se produce en un contexto de fuerte tensión militar en la región. Trump reiteró que las negociaciones con Irán avanzan de manera favorable y afirmó que ambos países alcanzarán un acuerdo “muy pronto”. Sin embargo, sus declaraciones coinciden con un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, donde Washington desplegó unos 50.000 efectivos, en medio de informes sobre posibles planes del Pentágono para una incursión terrestre en territorio iraní.

Desde Teherán, las señales públicas y privadas muestran una postura distinta. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó el domingo que Estados Unidos habla de negociaciones de cara a la opinión pública, pero en paralelo prepara una ofensiva militar. “Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque terrestre”, sostuvo el dirigente, y agregó que Irán está “esperando” la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en la región.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (EFE)

En paralelo, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmó el sábado el despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, que transporta 3.500 efectivos adicionales. Según el organismo, el envío incluye también aeronaves de transporte y combate, además de unidades anfibias de ataque y tácticas, lo que refuerza la capacidad operativa de las fuerzas estadounidenses en el área.

La apertura parcial del estrecho de Ormuz se produce después de semanas de interrupciones que impactaron en los mercados energéticos internacionales. El bloqueo del paso marítimo, por donde circula una parte sustancial del petróleo mundial, contribuyó a una suba sostenida de los precios del crudo desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

Trump también decidió extender hasta el 6 de abril el ultimátum dirigido a Irán para desbloquear completamente el estrecho. Según esa advertencia, Estados Unidos contempla atacar infraestructuras energéticas iraníes si no se garantiza la libre navegación. La decisión de postergar el plazo coincide con la apertura limitada anunciada por el mandatario.

En el plano interno, el despliegue militar enfrenta resistencia en la opinión pública estadounidense. Encuestas recientes indican que más de la mitad de los ciudadanos se oponen al envío de tropas terrestres a Irán. El conflicto ya dejó trece militares estadounidenses muertos y más de 300 heridos desde su inicio, lo que alimenta el rechazo a una posible escalada bélica.

Trump también decidió extender hasta el 6 de abril el ultimátum dirigido a Irán para desbloquear completamente el estrecho (AP)

Mientras Washington destaca avances diplomáticos y Teherán denuncia preparativos militares, el paso de los 20 petroleros por el estrecho de Ormuz se presenta como un movimiento clave en medio de la crisis. La evolución de la situación dependerá del desarrollo de las negociaciones y de las decisiones militares en las próximas semanas.

(Con información de AFP y EFE)