Estados Unidos

Las lesiones por bicicletas eléctricas casi se duplican y autoridades avanzan en nuevas regulaciones

Distintas jurisdicciones respondieron a la proliferación de incidentes incorporando normativas sobre equipo de protección, edad mínima y circulación en espacios públicos, con medidas que varían entre estados

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Vista en primera persona de unas manos extendidas hacia una acera, con una bicicleta eléctrica caída en el asfalto y el fondo urbano desenfocado.
El auge de las bicicletas eléctricas impulsa debates sobre seguridad y nuevas regulaciones en ciudades de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una colisión con una bicicleta eléctrica a 40 km/h dejó a Janet Stotko con lesiones cerebrales graves, una fractura facial y el tímpano roto mientras caminaba por su barrio en Minnesota en 2024. La víctima pasó dos días con ventilación mecánica, tres semanas hospitalizada y debió someterse a cirugía cerebral, pero sobrevivió; sus propios médicos consideraron inesperado este desenlace, según relató Stotko a ABC News.

La gravedad del accidente motivó a Stotko a impulsar regulaciones más estrictas para estos vehículos, buscando evitar que otros sufran daños similares. Las bicicletas eléctricas se consolidaron como alternativa sostenible de movilidad, aunque su auge genera preocupaciones crecientes en materia de seguridad.

De acuerdo con ABC News, la Universidad de California en San Francisco identificó que las lesiones de ciclistas en bicicletas eléctricas casi se duplicaron anualmente entre 2017 y 2022. Otros estudios impulsados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirman ese patrón en varias ciudades estadounidenses.

Primer plano de dos bicicletas eléctricas circulando en paralelo; se ven los manubrios y manos con guantes sujetándolos en una calle con palmeras.
Estos vehículos ganan popularidad como opción de movilidad sustentable, pero su uso plantea desafíos legales y de convivencia vial (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San Diego, la Universidad de California reportó que las lesiones en menores de 18 años usuarios de e-bikes aumentaron un 300 % entre 2019 y 2023.

Las normativas estadounidenses clasifican la mayoría de las bicicletas eléctricas como vehículos no motorizados, similares a las bicicletas tradicionales, lo que exime a sus usuarios de poseer licencia de conducir, seguro o de portar casco. Sin embargo, ABC News señala que los estados responden con reglas propias y cada vez más estrictas.

Por ejemplo, Nueva York fijó en octubre un límite de velocidad de 24 km/h para bicicletas eléctricas. Florida aprobó una ley que restringe la circulación a 16 km/h cuando se transita a menos de 15 metros de peatones.

Connecticut endureció aún más la regulación: exige casco para todos los usuarios y licencia de conducir para los modelos sin pedales y con baterías superiores a 750 vatios.

Tres paramédicos asisten a un hombre herido en una camilla cerca de una ambulancia blanca y un SUV gris con el parabrisas roto en una calle
El incremento en la velocidad y la potencia de las e-bikes se refleja en un aumento de incidentes graves, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los límites de velocidad y las categorías técnicas definen la legalidad y el riesgo

El impacto de la velocidad resulta central para comprender el aumento de lesiones graves entre ciclistas de e-bikes. John Maa, cirujano general en MarinHealth Medical Center (California), explicó a ABC News: “Es cuestión de matemáticas básicas: la fuerza equivale a la masa multiplicada por la aceleración, y la energía cinética es la masa por la velocidad al cuadrado”.

El mercado estadounidense se rige frecuentemente por una clasificación de tres categorías. Las de Clase 1, que asisten al pedaleo, y las de Clase 2, que funcionan con acelerador, ambas limitadas a 32 km/h. Las de Clase 3 elevan esa cifra hasta 45 km/h mediante asistencia al pedaleo. Modelos más veloces, conocidos como e-motos, pueden alcanzar hasta 64 km/h incluso sin pedaleo.

En muchos estados, estos últimos están sujetos a la normativa de motocicletas, lo que prohíbe su uso en las veredas o caminos compartidos, aunque en otros carecen de regulación específica.

Según ABC News, la proliferación de vehículos que diluyen la frontera entre la bicicleta eléctrica tradicional y la motocicleta complica tanto el control de las autoridades como la decisión de los usuarios sobre dónde es legal circular.

El aumento de accidentes con bicicletas eléctricas incentiva cambios legales en Florida
Modelos más veloces, cercanos a motocicletas, complican la fiscalización y requieren normas diferenciadas para su circulación (Freepik)

Regulaciones estatales y pautas de seguridad para e-bikes

Especialistas en salud pública y grupos médicos, como American College of Surgeons, la principal organización de cirujanos en Estados Unidos, y la American Association of Neurological Surgeons, máximo referente de neurocirugía en el país, abogan por normativas más estrictas y por una mejor aplicación de las existentes.

Recomiendan el uso de casco —preferentemente de motocicleta, que cubra el cuello—, luces delanteras y traseras, chaleco reflectante, así como evitar modificaciones al motor para aumentar la velocidad o conducir bajo los efectos del alcohol o drogas.

Charles DiMaggio, investigador en salud pública y profesor en la escuela de medicina de la Universidad de Nueva York, recomendó en ABC News que el primer paso es “familiarizarse con el modelo específico, leer el manual, consultar tutoriales y acudir a tiendas físicas donde se pueda probar el vehículo y recibir asesoría sobre la legalidad y requisitos locales”.

En Connecticut, la senadora estatal Christine Cohen fue impulsora de la legislación aprobada en octubre alegando la presión de ciudadanos que comparten las vías, fabricantes y agentes de seguridad. “Recibimos reclamos no solo de fabricantes y usuarios, sino de ciudadanos preocupados y del cuerpo policial, que necesitaban reglas claras”, declaró a ABC News.

El caso de Hastings, Minnesota, ilustra las reacciones municipales ante incidentes graves: tras el accidente que casi le cuesta la vida a Stotko, el consejo local aprobó la reducción del límite de velocidad para e-bikes en senderos urbanos a 24 km/h, la prohibición total en veredas y mayores sanciones. El joven de 14 años que conducía la bicicleta fue sancionado por operar un vehículo eléctrico sin la edad permitida, aunque no enfrentó cargos penales por las lesiones de Stotko.

Persona con casco y chaleco reflectante en bicicleta híbrida pedalea en carril bici protegido en calle urbana con edificios, vehículos y peatones
Expertos en salud pública insisten en el uso de protección adecuada y en la importancia de conocer tanto el equipamiento como la legislación vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su comparecencia ante el consejo municipal, Stotko enfatizó la responsabilidad individual en el uso de estos vehículos: “Se trata realmente de asumir la responsabilidad y la propiedad de tener y operar una bicicleta eléctrica”.

Las medidas adoptadas, la evolución del mercado y el rápido aumento de accidentes fundamentan el llamado de expertos, autoridades y víctimas a reformar el marco legal que regula las bicicletas eléctricas en Estados Unidos.

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