Estados Unidos

A meses del Mundial, Miami recibe la sede norteamericana del FC Barcelona con inversión histórica

El traslado del club, valorado en USD 5.650 millones, suma a la ciudad al selecto grupo de destinos elegidos por grandes corporaciones internacionales en 2026

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La proyección internacional del FC Barcelona y el crecimiento demográfico confirman a Miami como el nuevo centro de las Américas y la 'Wall Street del Sur'
La proyección internacional del FC Barcelona y el crecimiento demográfico confirman a Miami como el nuevo centro de las Américas y la 'Wall Street del Sur'

El FC Barcelona, el tercer club de fútbol más valioso del mundo, ha decidido consolidar su presencia en América trasladando su sede norteamericana desde Nueva York a Miami, en una operación que anticipa el protagonismo de la ciudad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta mudanza se produce a solo meses de la llegada de siete partidos mundialistas a Miami y en medio de un clima empresarial que, según estimaciones citadas por Fox News Digital, proyecta un impacto económico de USD 1.500 millones para Miami-Dade.

El movimiento muestra una tendencia creciente donde clubes deportivos y grandes corporaciones abandonan enclaves tradicionales para aprovechar lo que Angelo Bianco, socio director de CP Group, define como un “ambiente liberador” para los negocios en el sur de Florida.

La instalación del FC Barcelona en One Biscayne Tower representa uno de los movimientos corporativos más relevantes en el inicio de 2026 para la ciudad de Miami, que registra una oleada de nuevas sedes empresariales.

Bianco indica que el volumen de inversión y la llegada continua de capital marcan “un cambio estructural permanente” en el mercado, lo que se refleja en contratos de alquiler que, en casos como el de CP Group, superan los 50.000 pies cuadrados y en la rápida expansión de la infraestructura urbana.

El FC Barcelona traslada su sede norteamericana de Nueva York a Miami en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Albert Gea)
El FC Barcelona traslada su sede norteamericana de Nueva York a Miami en vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (REUTERS/Albert Gea)

El traslado del FC Barcelona a Miami: razones y contexto

La decisión del FC Barcelona implica el cierre de su antigua sede en Manhattan y la apertura de sus operaciones continentales en un entorno que, según Bianco, “posee características especiales que ningún otro mercado puede igualar, ya sea Nueva York u otro”.

De acuerdo con el ejecutivo de CP Group, la ubicación estratégica de Miami y su diversidad cultural resultan “irresistibles” para empresas que buscan expandirse en el continente americano.

Además, Bianco destaca que “el gobierno es muy receptivo y facilita la enorme migración empresarial que se produce en Florida”, lo que crea condiciones favorables para la internacionalización y el desarrollo de negocios.

El club azulgrana, valorado en USD 5.650 millones según Forbes, figura solo por detrás del Real Madrid y el Manchester United en el ranking mundial de clubes deportivos.

El contrato de arrendamiento en One Biscayne Tower se formaliza junto a otras compañías como Reimagined Parking, Levey & Associates, Drummond Advisors y Kirkwood, lo que refleja el atractivo de la ciudad para sectores diversos que buscan liberar su potencial empresarial desde Miami.

Biscayne Wall Downtown Miami Florida. (WikiCommons/Phillip Pessar)
La mudanza del club azulgrana a Miami anticipa un impacto económico estimado en USD 1.500 millones para Miami-Dade (WikiCommons/Phillip Pessar)

Miami se consolida como sede de empresas globales y epicentro de la Copa Mundial 2026

A menos de tres meses del inicio de los partidos mundialistas en Miami, se espera la llegada de 1 millón de visitantes durante el evento, reforzando la posición de la ciudad como referencia internacional en negocios y deportes, según pronósticos citados por Fox News Digital.

Bianco puntualiza que la ubicación en la costa y el entorno natural de Miami ofrecen una ventaja competitiva difícil de encontrar en otros mercados: “La belleza de la costa de Miami es difícil de igualar en cualquier mercado [...] muchos buscan justamente ese contexto para instalar sus oficinas”.

El edificio One Biscayne Tower ha sido renovado con inversiones multimillonarias, incorporando centros de conferencias, gimnasio, un lobby nuevo y una cafetería saludable, todo pensado para atraer a empresas que buscan entornos modernos y flexibles.

Bianco señala que la renovación de áreas peatonales y la presencia de terminales de transporte masivo en el centro ofrecen argumentos sólidos tanto para captar nuevos inquilinos como para retener a los existentes.

La oleada reciente de traslados corporativos refuerza la percepción de que el cambio es irreversible. Además del FC Barcelona, el primer trimestre de 2026 sumó la llegada de grandes sedes como Palantir, D-Wave Systems, GFL Environmental y Trinity Investments.

En los últimos años, marcas como Citadel, ServiceNow, Playboy, Wells Fargo, Varonis y TracFone han elegido trasladarse al sur de Florida, transformando la región en un eje empresarial mundial.

El Hard Rock Stadium de Miami será sede en el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
El Hard Rock Stadium de Miami será sede en el Mundial 2026 (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Una nueva estructura económica para el sur de Florida

Frente a la posibilidad de una burbuja, Bianco plantea que “el número de personas que llegan con verdadero capital y empresas nunca había sido tan elevado. Veo una permanencia en estas condiciones de mercado”.

Reconoce que todo ciclo económico tiene altibajos, pero observa un crecimiento sostenido de un punto alto a otro; “nos llaman la ‘Wall Street del Sur’, y lo percibo cada día”.

La llegada del FC Barcelona y la proyección mundialista consolidan la imagen de Miami como una ciudad en plena transformación.

Para Bianco, la combinación de madurez demográfica —“ahora somos el tercer estado con más habitantes de la federación”—, desarrollo de infraestructura y acelerada internacionalización refuerzan el cambio de eje en Estados Unidos: “Miami seguirá creciendo y convirtiéndose en el centro de las Américas”, aseguró en Fox News Digital.

El FC Barcelona se integra así al renovado tejido empresarial de Miami en un momento en el que el flujo de inversiones y el atractivo institucional confirman a la ciudad como el nuevo epicentro económico y deportivo de la región.

La llegada del FC Barcelona y otros gigantes empresariales refuerza el auge corporativo y la transformación de Miami en un eje global (REUTERS/Scott Heppell)
La llegada del FC Barcelona y otros gigantes empresariales refuerza el auge corporativo y la transformación de Miami en un eje global (REUTERS/Scott Heppell)

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