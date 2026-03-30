Estados Unidos

Los bots ya generan más tráfico en Internet que los usuarios humanos

El crecimiento acelerado de los agentes autónomos plantea desafíos inéditos para la confianza y el control del entorno digital según los últimos estudios de ciberseguridad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Por primera vez, el tráfico automatizado de bots y la inteligencia artificial supera a los usuarios humanos en Internet, según un informe de Human Security. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La explosión del tráfico automatizado en la red modificó el equilibrio histórico de Internet: por primera vez, los bots y la inteligencia artificial superaron al número de usuarios humanos navegando por el espacio digital, según un informe publicado el jueves por la consultora de ciberseguridad Human Security y reportado por CNBC.

Este viraje redefine la premisa original de la web, que partía de la presunción de una persona al otro lado de la pantalla, y plantea nuevas exigencias para la gestión de la confianza en entornos digitales mediadas por algoritmos.

Manos humanas y robóticas rodean y tocan una esfera digital que representa la Tierra, sobre fondo abstracto azul.
El tráfico de bots ha crecido casi ocho veces más rápido que las interacciones humanas en 2025, impulsado por modelos como ChatGPT, Gemini y Claude. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento, basado en el monitoreo de más de un cuatrillón de interacciones procesadas a través de la plataforma Human Defense Platform, muestra que, solo en 2025, el tráfico automatizado creció casi ocho veces más rápido que la actividad humana, dato resaltado por Stu Solomon, director ejecutivo de Human Security, según CNBC.

El aumento fue impulsado por la expansión de modelos lingüísticos de gran tamaño, como ChatGPT de OpenAI, Claude de Anthropic y Gemini de Google, lo que llevó a un incremento del 187 % en el tráfico de IA entre enero y diciembre de 2025.

La era del dominio de bots y agentes autónomos

El cambio no se limita al número de consultas a asistentes virtuales. El reporte subraya la proliferación de los llamados “agentes activos” de IA, como OpenClaw, capaces de ejecutar acciones autónomas en representación del usuario.

En comparación con el volumen mínimo registrado en 2024, este tipo de actividad aumentó casi 8.000 % durante 2025, según los registros de Human Security. Automatismos como la función de resumen por IA de Google o el autocompletado contribuyen a estos flujos, que dejan de asociarse exclusivamente a intentos maliciosos o intrusivos en la web.

La recopilación y medición precisa de este tráfico automatizado enfrenta limitaciones técnicas. Filippo Menczer, profesor de Informática y Ciencias de la Computación en la universidad pública estadounidense Universidad de Indiana, puntualizó a CNBC: “Se pueden estimar las proporciones de tráfico de bots a partir de las cadenas user-agent, pero se trata de aproximaciones muy ruidosas que dependen de la muestra utilizada y de dónde se obtienen los datos”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El tráfico automatizado ya no se asocia únicamente a intentos maliciosos, sino también a funciones como autocompletado y resúmenes por IA en plataformas como Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio informe advierte que la autenticidad de estas cadenas de identificación “se vuelve cada vez más dudosa”, ya que los operadores de IA pueden modificar credenciales para evadir controles o asumir roles ambiguos en el ecosistema digital.

De minoría silenciosa a mayoría incontrastable en apenas tres años

Hasta 2022, los bots representaban cerca del 20% del tráfico en la red, con predominio del rastreador web de Google, según recordó Matthew Prince, director ejecutivo de la firma de seguridad en la nube Cloudflare, durante el festival tecnológico South by Southwest (SXSW) en Austin y citado por CNBC.

No obstante, el lanzamiento de ChatGPT ese año y la aceleración posterior de la inteligencia artificial generativa revirtieron el equilibrio previo. Prince había estimado que el tráfico dominado por bots superaría a los usuarios humanos recién en 2027, pero la evidencia presentada por Human Security anticipa este escenario al menos dos años: así lo subraya el informe.

El auge del tráfico automatizado transforma la percepción sobre la participación humana en la rutina digital. Solomon, de Human Security, explicó: "Debemos aprender a coexistir con sistemas que actúan en nuestro nombre y construir un marco de confianza sostenible en el tiempo".

La falta de una base de datos exhaustiva sobre el comportamiento automatizado restringe la posibilidad de trazar un mapa único y definitivo de la transformación digital, reconocen los autores del informe. Pese a ello, el trabajo aporta datos que muestran el avance concreto de los agentes no humanos y el crecimiento sostenido de la inteligencia artificial en la gestión de la información en línea.

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