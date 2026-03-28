EEUU extiende la salida forzosa diferida y evita deportaciones para migrantes de estos países hasta 2027

Estados Unidos extiende la Salida Forzosa Diferida (DED) para residentes de Hong Kong y Liberia, protegiendo su permanencia hasta 2027 y 2026 respectivamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos anunció la extensión del mecanismo denominado Salida Forzosa Diferida (DED) para residentes de Hong Kong y Liberia, lo que retrasa la expulsión de estos grupos hasta 2027. La medida fue oficializada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que detallaron el periodo de validez de la protección y los requisitos para obtener permisos de trabajo y viaje. La decisión afecta a personas que cumplen con criterios específicos de permanencia y nacionalidad, según documentos públicos del Gobierno federal.

De acuerdo con el USCIS, la DED no otorga un estatus migratorio formal, pero permite a los beneficiarios permanecer legalmente en el país, solicitar autorización para trabajar y, bajo ciertas condiciones, tramitar permisos de salida y reingreso. La protección para residentes de Hong Kong se extiende hasta el 5 de febrero de 2027, mientras que para nacionales de Liberia finalizará el 30 de junio de 2026. El DHS informó que la extensión responde a directrices presidenciales relacionadas con la política exterior y la situación en los países de origen.

El mecanismo de Salida Forzosa Diferida ha sido utilizado por la Casa Blanca para ofrecer protección temporal a colectivos afectados por conflictos, crisis humanitarias o cambios políticos en sus países. En el caso de Hong Kong, la decisión se vincula a desarrollos recientes en materia de derechos civiles y cambios legislativos en ese territorio, según la documentación oficial publicada por el USCIS.

¿Qué es la Salida Forzosa Diferida y cómo funciona en la política migratoria de Estados Unidos?

La Salida Forzosa Diferida (DED, por sus siglas en inglés) es una herramienta administrativa que permite al presidente de Estados Unidos suspender temporalmente la expulsión de determinados extranjeros. Aunque no crea residencia legal, visa ni categoría migratoria, otorga una protección limitada y temporal a los grupos especificados en la orden presidencial vigente.

El DHS establece que la cobertura de la DED es automática para quienes cumplen con los requisitos definidos por las autoridades federales. Este mecanismo se activa en respuesta a situaciones internacionales que afectan la seguridad o los derechos humanos de los migrantes, como es el caso de los residentes de Hong Kong y Liberia.

La medida de DED permite a migrantes seleccionados solicitar permisos de trabajo y viaje, sin otorgarles un estatus migratorio formal en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿A quiénes afecta la extensión más reciente de la DED?

La última extensión de la DED, confirmada por el USCIS y el DHS, está dirigida a los siguientes grupos:

Residentes de Hong Kong que se encontraban en Estados Unidos desde el 5 de agosto de 2021 .

que se encontraban en desde el . Nacionales de Liberia que ingresaron al país antes del 1 de octubre de 2007, con protección válida hasta el 30 de junio de 2026.

Según el USCIS, la protección para los residentes de Hong Kong se mantiene hasta el 5 de febrero de 2027, beneficiando a quienes ya estaban cubiertos por órdenes previas y a personas presentes en el país desde la fecha señalada. El DHS informó en el Federal Register, el boletín oficial del Gobierno de Estados Unidos, que la medida responde a la necesidad de garantizar la seguridad de estos grupos ante la inestabilidad en sus lugares de origen.

¿Qué derechos y obligaciones tienen los beneficiarios de la DED?

Las personas protegidas por la DED pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) mediante el Formulario I-765 bajo la categoría (a)(11). El permiso de trabajo no es automático: requiere la presentación de la solicitud junto con documentos que acrediten la identidad, nacionalidad y residencia durante el periodo exigido, según el USCIS.

Además, el DHS dispuso una extensión automática de la validez de ciertos permisos de trabajo para residentes de Hong Kong, lo que permite a estos beneficiarios continuar trabajando sin interrupciones hasta el 5 de febrero de 2027. La renovación aplica a tarjetas con la categoría A11 y fechas de vencimiento específicas, de acuerdo con el Federal Register.

Para viajar fuera de Estados Unidos, los beneficiarios de la DED deben solicitar una autorización conocida como advance parole, a través del Formulario I-131. El USCIS advierte que salir del país sin este permiso puede poner en riesgo la protección migratoria vigente.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración y el Departamento de Seguridad Nacional detallaron los criterios y requisitos para que los beneficiarios accedan a la protección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre la DED y otros programas de alivio migratorio

El USCIS precisa que la DED se diferencia de otros mecanismos como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Mientras que el TPS requiere un trámite de registro individual y se basa en criterios humanitarios o desastres naturales, la DED depende únicamente de una orden presidencial y no implica un estatus migratorio permanente.

Los beneficiarios de la DED no obtienen residencia legal ni ciudadanía por el solo hecho de estar protegidos.

no obtienen residencia legal ni ciudadanía por el solo hecho de estar protegidos. El permiso de trabajo y la autorización de viaje deben solicitarse de manera individual.

La protección solo cubre a los grupos especificados en la orden, sin posibilidad de ampliación automática a otros colectivos.

¿Por qué se otorga la DED a residentes de Hong Kong y Liberia?

El Gobierno de Estados Unidos ha utilizado la DED para responder a situaciones de riesgo para la seguridad o los derechos humanos en los países de origen de los migrantes protegidos. Para Hong Kong, las autoridades federales indicaron que la extensión de la medida responde a preocupaciones por cambios en el entorno político y legislativo de ese territorio. El USCIS informó en su portal oficial que la protección busca evitar que quienes podrían enfrentar persecución o castigos desproporcionados deban regresar a su lugar de origen.

En el caso de Liberia, la protección se mantiene por los antecedentes de conflictos armados y crisis humanitarias que afectaron a ese país en décadas recientes. El DHS confirmó que la DED para nacionales liberianos estará vigente hasta el 30 de junio de 2026, conforme a las directrices presidenciales y la política migratoria estadounidense.

¿Cuál es el impacto de la extensión de la DED para los migrantes y el sistema migratorio?

La extensión de la DED representa una pausa temporal en los procesos de deportación para los grupos protegidos, permitiendo su permanencia legal en Estados Unidos y el acceso a permisos laborales. El USCIS subraya que la medida no garantiza una vía hacia la residencia permanente ni concede beneficios migratorios a largo plazo, pero sí ofrece un alivio temporal mientras esté vigente la orden presidencial.

El DHS recomendó a los beneficiarios mantenerse informados a través de los portales oficiales y cumplir con los requisitos para la renovación de permisos de trabajo y la gestión de autorizaciones de viaje. Según el Federal Register, la política podrá ser revisada, modificada o revocada dependiendo de la evolución de la situación internacional y de futuras decisiones del Gobierno federal.

El Gobierno de Estados Unidos otorga la DED en respuesta a crisis políticas y humanitarias, garantizando seguridad y derechos humanos a migrantes vulnerables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo tramitar permisos de trabajo y viaje bajo la DED?

Para obtener el permiso de trabajo, los beneficiarios deben:

Completar el Formulario I-765 bajo la categoría (a)(11).

bajo la categoría (a)(11). Presentar pruebas de identidad, nacionalidad y residencia en Estados Unidos desde la fecha establecida.

desde la fecha establecida. Enviar la solicitud por correo postal al USCIS.

En cuanto a la autorización de viaje (advance parole):

Presentar el Formulario I-131 antes de salir del país.

antes de salir del país. Esperar la aprobación para garantizar el mantenimiento de la protección.

El USCIS aclara que la protección no se pierde al solicitar estos permisos, pero sí puede perderse si el beneficiario sale del país sin la autorización correspondiente.

¿Qué dice el Gobierno de Estados Unidos sobre la vigencia y alcance de la DED?

El DHS declaró en un comunicado oficial que: “la extensión de la Salida Forzosa Diferida busca garantizar la seguridad de los grupos afectados, en línea con los intereses de la política exterior de Estados Unidos”. El USCIS reafirmó en su sitio web que la medida incluye la renovación automática de permisos de trabajo para residentes de Hong Kong y recordó la importancia de cumplir con los procedimientos establecidos.

El Federal Register especifica que los beneficiarios de la DED deben gestionar sus trámites de empleo y viaje según las instrucciones oficiales, ya que la cobertura no implica la concesión automática de otros beneficios migratorios.

¿Qué se puede esperar tras la extensión de la DED?

Mientras la DED permanezca vigente, los residentes de Hong Kong y Liberia incluidos en la orden podrán permanecer en Estados Unidos y mantener su acceso legal al empleo y, si lo solicitan, a la autorización de viaje. El futuro de la medida dependerá de nuevas órdenes presidenciales y de la evolución de la política exterior estadounidense respecto a estos países, conforme a lo comunicado por el USCIS y el DHS.