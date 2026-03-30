Estados Unidos

Nuevo récord en compra de propiedades: más de 20 millones de mujeres solteras tienen casa propia en Estados Unidos

Un análisis reciente revela que las estadounidenses que viven solas lideran la compra de casas, lo que refleja una reconfiguración de los compradores tradicionales y subraya una mayor independencia financiera en el mercado inmobiliario del país

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una mujer transporta una caja etiquetada como 'frágil' durante el proceso de mudanza a una casa de ladrillo rojo en un vecindario residencial. En el jardín delantero se observa un letrero de 'Vendido', varias cajas y un camión de mudanzas, simbolizando el inicio de una nueva etapa para los habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 20 millones de mujeres solteras propietarias de vivienda en Estados Unidos han alcanzado un récord, superando ampliamente a los hombres solteros y consolidando una de las tendencias más visibles en el mercado inmobiliario reciente.

Según datos analizados por el sitio especializado en bienes raíces realtor.com, este fenómeno ha transformado el perfil tradicional de los dueños de vivienda y refleja cambios profundos en el ámbito social y económico, al demostrar un aumento sustancial en la autonomía económica de las mujeres, alterar el predominio masculino en la adquisición de propiedades y posicionarlas como uno de los segmentos principales que impulsan el mercado.

En la actualidad, más de 20 millones de mujeres solteras son propietarias de viviendas en Estados Unidos, una cifra superior a la de hombres solteros propietarios. Esta evolución muestra una transformación del perfil de los compradores de vivienda, el predominio de la autonomía femenina y un nuevo impulso en el consumo y el comportamiento en el mercado inmobiliario.

Cinco mujeres en una mesa de reuniones revisan planos y un portátil con imágenes de propiedades. Una mujer señala un documento; otra escribe. Se ve un cartel 'SOLD'.
Más de 20 millones de mujeres solteras propietarias de vivienda en Estados Unidos han alcanzado un récord, superando ampliamente a los hombres solteros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que explican el auge de mujeres propietarias

Diversos factores explican el marcado aumento de mujeres solteras propietarias de vivienda. De acuerdo con el estudio, la búsqueda de independencia financiera, la estabilidad lograda por más mujeres y cambios sociales como la postergación del matrimonio han motivado a muchas a adquirir una vivienda por su cuenta.

Especialistas del sector subrayan que el acceso más sencillo a créditos hipotecarios y la presencia de mujeres en empleos mejor remunerados ha facilitado la compra de casas sin pareja. Además, existe una tendencia clara entre las mujeres a valorar la estabilidad y la inversión en vivienda antes de formar una familia.

Tres mujeres sentadas en una mesa blanca, una rubia con gafas, una morena señalando una tablet y otra con cabello rizado leyendo documentos; detrás, un mapa urbano y plantas.
Especialistas del sector subrayan que el acceso más sencillo a créditos hipotecarios y la presencia de mujeres en empleos mejor remunerados ha facilitado la compra de casas sin pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa con hombres solteros en Estados Unidos

El predominio femenino en la adquisición de viviendas es notorio al comparar cifras. Según realtor.com, las mujeres solteras representan aproximadamente 17% de todos los propietarios, mientras los hombres solteros alcanzan cerca del 9%.

Esta diferencia muestra un cambio en los hábitos de compra de vivienda durante las dos últimas décadas. El crecimiento entre mujeres solteras ha sido constante, mientras que entre hombres la tendencia se ha mantenido estable.

El informe indica que este cambio afecta directamente al sector inmobiliario y señala la transformación de los patrones culturales en el país.

Implicaciones sociales y económicas de la tendencia

La cifra de más de 20 millones de mujeres solteras propietarias de vivienda conlleva modificaciones en las estructuras familiares. De acuerdo con realtor.com, cada vez más mujeres priorizan su seguridad financiera antes de otros proyectos personales o familiares.

El auge de la propiedad femenina redefine la demanda en el mercado inmobiliario, influye en el diseño de nuevos hogares y abre una oportunidad a proveedores enfocados en las necesidades de este segmento. La autonomía derivada de poseer una vivienda refuerza la posición de las mujeres como participantes relevantes en el sector.

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