Estados Unidos

Trump afirmó que Estados Unidos no impedirá la llegada del buque petrolero ruso a Cuba: “Lo necesitan, tienen que sobrevivir”

El mandatario estadounidense afirmó que el envío “no va a tener un impacto” y agregó: “La Habana está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un gobierno muy malo y corrupto, y si reciben o no un cargamento de petróleo, en realidad no va a importar”

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Trump afirmó que no impedirá la llegada del buque petrolero ruso a Cuba: “Lo necesitan, tienen que sobrevivir” (REUTERS)
Trump afirmó que no impedirá la llegada del buque petrolero ruso a Cuba: “Lo necesitan, tienen que sobrevivir” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que no impedirá la llegada de un buque petrolero ruso a Cuba, pese a las sanciones vigentes, al sostener que la isla necesita el suministro energético en medio de una crisis. “Hay un buque petrolero ahí. No nos importa que reciban un cargamento porque lo necesitan… tienen que sobrevivir”, declaró ante periodistas durante un vuelo de regreso a Washington.

El mandatario respondió así a preguntas sobre un reporte del diario The New York Times que indicaba que Washington permitiría el arribo del barco. Trump confirmó esa postura con una declaración directa: “Les dije: si un país quiere enviar algo de petróleo a Cuba ahora mismo, no tengo ningún problema, sea Rusia o no”. La decisión implica una flexibilización puntual en medio del bloqueo petrolero que Estados Unidos mantiene sobre la isla.

Datos de seguimiento marítimo indican que el buque Anatoly Kolodkin, con unos 730.000 barriles de crudo, navegaba frente a la costa oriental de Cuba y tenía previsto arribar al puerto de Matanzas el martes. Medios estatales cubanos también informaron sobre la llegada, aunque autoridades del régimen de la isla no emitieron comentarios oficiales. La embarcación se encuentra sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido por su vínculo con la guerra en Ucrania.

La situación energética en Cuba presenta un cuadro crítico. Apagones a nivel nacional afectan a la población desde hace meses, en un contexto de escasez de combustible y limitaciones en servicios básicos. Hospitales reducen operaciones y el transporte público opera con restricciones. Expertos estiman que el cargamento podría generar unos 180.000 barriles de diésel, volumen suficiente para cubrir la demanda de la isla durante entre nueve y diez días.

Datos de seguimiento marítimo indican que el buque Anatoly Kolodkin, con unos 730.000 barriles de crudo
Datos de seguimiento marítimo indican que el buque Anatoly Kolodkin, con unos 730.000 barriles de crudo

Trump mantiene una política de presión sobre el régimen cubano durante su mandato, con medidas orientadas a restringir el acceso a combustibles y financiamiento.

Consultado sobre el posible beneficio político o económico para Rusia, Trump descartó cualquier ventaja para el Kremlin o su presidente, Vladímir Putin. “No lo ayuda. Pierde un cargamento de petróleo, eso es todo. Si quiere hacer eso, y si otros países quieren hacerlo, no me molesta mucho”, afirmó el mandatario.

En la misma línea, agregó: “No va a tener un impacto. Cuba está acabada. Tienen un mal régimen. Tienen un gobierno muy malo y corrupto, y si reciben o no un cargamento de petróleo, en realidad no va a importar”.

El presidente estadounidense también remarcó que la decisión responde a consideraciones humanitarias. “Preferiría dejarlo entrar, ya sea de Rusia o de cualquier otro (país), porque la gente necesita calefacción y refrigeración y todas las demás cosas”, subrayó.

Sus declaraciones se producen en un contexto de tensión geopolítica entre Estados Unidos y Rusia, con Cuba como uno de los escenarios históricos de disputa. La posible llegada del buque ruso introduce un elemento de alivio temporal para la crisis energética cubana, aunque no modifica el marco general de sanciones ni la política de presión de Washington sobre la isla.

(Con información de Associated Press)

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