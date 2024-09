Por qué una peluquería especializada en trenzado enfrenta resistencia en una ciudad de Georgia

Awa Diagne acusa a la ciudad de South Fulton de inconstitucionalidad tras el rechazo de su permiso para abrir una tienda de trenzado (Instituto para la Justicia)

Una empresaria presentó una demanda contra la ciudad de South Fulton, Georgia, tras negársele un permiso para abrir una tienda de peluquería especializada en trenzado de cabello. Awa Diagne, la demandante, sostiene que la negativa de la ciudad es inconstitucional y perjudicial. Según un informe de Axios, la ciudad rechazó la solicitud de Diagne debido a la proximidad de otro salón similar en el área.

El proceso de obtención de un permiso de uso especial en South Fulton requiere que las empresas que se dispongan a operar dentro de un radio de 1,6 kilómetros de negocios similares obtengan la aprobación del ayuntamiento, con el fin de promover la diversidad comercial. La demanda de Diagne, sin embargo, alega que la negación del permiso es “inconstitucional, ilegal, arbitraria, caprichosa, irracional, impone un detrimento importante a los peticionarios y no está relacionada con la salud, la seguridad, la moral o el bienestar del público”.

Will Aronin, abogado del Instituto para la Justicia, que representa a Diagne, dijo a Axios que una decisión reciente del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 2023 prohíbe a los gobiernos bloquear la apertura de nuevos negocios para proteger a las empresas existentes de la competencia. “Cuando los municipios de pueblos y ciudades hacen esto, nos afecta a todos”, destacó Aronin.

La demanda de Diagne alega que la negación del permiso no está relacionada con la salud, la seguridad, la moral ni el bienestar público (REUTERS)

De acuerdo a Chilivis Grubman, una firma de abogados especializados en justicia penal, la resistencia de otros empresarios locales influyó en la decisión del ayuntamiento. Eugenia Davis, propietaria de Salón Vibez, se opuso al permiso de Diagne y afirmó que la comunidad ya estaba saturada con salones de belleza. “La comunidad quiere diversidad”, dijo Davis en una audiencia el 9 de julio. La concejala Carmalitha Gumbs respaldó esta postura sugiriendo que no era justo para las pequeñas empresas tener que competir tan cerca unas de otras.

Quién es Awa Diagne

La historia personal de Diagne añadió un componente humano importante al conflicto. Desde su llegada a Estados Unidos hace más de 30 años, Awa ha ido construyendo su vida en torno al negocio del trenzado de cabello. Después de mudarse a South Fulton y perder a su esposo a causa del COVID-19, decidió comenzar de nuevo abriendo una tienda de trenzado en su nueva comunidad. “Nunca pensé que, aquí en Estados Unido, de todos los lugares del mundo, me negarían un permiso de negocio porque podría ser demasiado exitosa”, dijo Diagne.

Helen Willis, una participante del consejo de South Fulton, justificó la política del permiso especial diciendo que es para proteger la diversidad y equidad económica en el área. “Queremos un ambiente donde podamos tener equidad económica y una diversidad de comercios”, afirmó.

Awa Diagne se mudó a South Fulton y, tras perder a su esposo, decidió iniciar su tienda de trenzado (REUTERS)

La demanda se presentó tarde el pasado mes en el Tribunal Superior del Condado de Fulton. Diagne encontró un local en el centro comercial Parkway Village y solicitó el permiso especial, que finalmente fue rechazado en la reunión del consejo del 23 de julio. En esa reunión, según Axios, Diagne expresó que su tienda se diferenciaba de otros salones cercanos por especializarse exclusivamente en el trenzado de cabello, a diferencia de los salones vecinos que ofrecen una variedad de servicios de peluquería.

La reacción del público ante esta situación ha sido variada. Algunos apoyan la iniciativa de Diagne, argumentando que la competencia es saludable y necesaria para el dinamismo económico. Otros, sin embargo, apoyan las medidas del consejo para evitar la saturación y proteger los intereses de las empresas ya establecidas.

El Instituto para la Justicia, conocido por defender derechos económicos y libertades civiles, ha tomado el caso de Diagne como un ejemplo de prácticas anticonstitucionales por parte de los gobiernos locales. “El gobierno no debería poder detener negocios legítimos simplemente porque podrían competir con los existentes”, dijo Will Aronin a Axios. “Esto es Estados Unidos, donde el gobierno no decide quién puede y quién no puede competir en una industria”, agregó.

Diagne, determinada a luchar contra la decisión, ha decidido llevar su caso hasta las últimas consecuencias. “He estado trenzando el cabello toda mi vida. Este es un negocio que conozco, una comunidad que amo. Que el consejo me niegue cuando no he hecho nada malo simplemente no está bien”, declaró.