Trump aseguró que está “a salvo y bien” tras el tiroteo registrado cerca de su club de golf en Florida

FOTO ARCHIVO: El candidato presidencial republicano y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula en un mitin en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. 13 de septiembre de 2024 (REUTERS/Piroschka Van de Wouw/Archivo)

El domingo por la tarde se reportaron disparos en las inmediaciones de Donald Trump. No quedó claro de inmediato si estaban dirigidos contra Trump. El Servicio Secreto de Estados Unidos dijo que estaba investigando el incidente y que este ocurrió poco antes de las 2:00 p. m. “El ex presidente está a salvo”, agregó.

“Hubo disparos cerca de mí, pero antes de que los rumores comiencen a salirse de control, quiero que escuches esto primero: ¡ESTOY A SALVO Y BIEN!”, apuntó Trump en un breve comunicado de prensa.

De acuerdo a la prensa local, los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos abrieron fuego tras ver a una persona con un arma de fuego cerca del club de golf de Trump en West Palm Beach, Florida, mientras el candidato presidencial republicano jugaba al golf. No se reportaron heridos. Las autoridades dicen que la persona huyó en una camioneta y luego fue detenida por la policía local.

Hace aproximadamente dos meses, Trump recibió un disparo durante un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania, y una bala le rozó la oreja.

El FBI dijo el domingo que estaba investigando “lo que parece ser un intento de asesinato”.

La persona soltó el arma y huyó en una camioneta, y luego fue detenido en un condado vecino. Los funcionarios no estaban autorizados a comentar la investigación en curso y hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato.

En el lugar del incidente, cerca del Trump International Golf Club de West Palm Beach, se recuperó un arma de fuego tipo AK, según dijeron dos de los funcionarios. No se reportaron heridos.

El incidente fue el último momento estremecedor en un año de campaña marcado por una agitación sin precedentes. Ocurrió aproximadamente dos meses después de que Trump recibiera un disparo durante un intento de asesinato en un mitin en Pensilvania, y una bala le rozó la oreja. Solo una semana después, el presidente Joe Biden se retiró de la carrera.

Vehículos del sheriff cerca del Trump International Golf Club, el domingo. 15 de septiembre de 2024, en West Palm Beach, Florida, después de que se reportaran disparos en las cercanías del candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump (AP Photo/Stephanie Matat)

El campo de golf estaba parcialmente cerrado para Trump mientras jugaba, y los agentes estaban unos hoyos por delante de él cuando notaron a la persona con el arma de fuego, dijeron los funcionarios. Hay varias áreas alrededor del perímetro de la propiedad donde los golfistas son visibles desde la línea de la cerca. Los agentes del Servicio Secreto y los oficiales en carritos de golf y en vehículos todo terreno generalmente aseguran el área varios hoyos por delante y por detrás de Trump cuando juega al golf. Los agentes también suelen llevar un vehículo blindado al campo para refugiar rápidamente a Trump en caso de que surja una amenaza.

Trump había regresado a Florida este fin de semana después de una gira por la Costa Oeste que incluyó un mitin el viernes por la noche en Las Vegas y un evento de recaudación de fondos en Utah. Su campaña no había informado de los planes de Trump para el domingo. A menudo pasa la mañana jugando al golf, antes de almorzar en el club, uno de los tres que posee en el estado.

El ex presidente ha reforzado su seguridad desde el intento de asesinato en julio. Cuando ha estado en la Torre Trump de Nueva York, una fila de camiones volcadores se han estacionado en un muro fuera del edificio. Y en los mítines al aire libre, ahora habla detrás de un recinto de vidrio a prueba de balas.

La Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, candidata presidencial demócrata, habían sido informados y se les mantendría informados sobre la investigación. La Casa Blanca agregó que estaban “aliviados” de saber que Trump está a salvo.

(Con información de AP)