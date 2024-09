La Casa Blanca pidió a Israel esclarecer la muerte de la activista turco-estadounidense ocurrida en Cisjordania

EEUU pidió a Israel una investigación sobre la muerte de la activista estadounidense en Cisjordania (REUTERS)

Estados Unidos pidió a Israel realizar una investigación sobre la muerte de la activista turco-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi en Cisjordania, a fin de poder tomar las medidas necesarias.

Durante su habitual conferencia de prensa, la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, adelantó que la Casa Blanca ya se puso en contacto con el Ejecutivo de Tel Aviv y le extendió esta exigencia, a la par que le trasladó su preocupación por la “trágica muerte” de la mujer.

“El presidente Joe Biden cree, realmente, que no hay mayor prioridad que la seguridad y la protección de los ciudadanos estadounidenses, donde estén. No quiero adelantarme a nada (pero) estamos pidiendo una investigación. Tenemos que dejar que el proceso siga su curso, así que voy a dejarlo ahí, no quiero lanzar hipótesis”, dijo y aseguró que “una vez obtenga” la información, la dará a conocer.

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, lamentó su fallecimiento, extendió sus condolencias a su familia y amigos, y prometió que el Gobierno tomará las medidas correspondientes, una vez informados a detalle de lo sucedido. “Deploramos esta trágica pérdida”, insistió.

Blinken aseguró que el Gobierno tomará las medidas correspondientes, una vez informados a detalle de lo sucedido (REUTERS)

Más temprano, este viernes, se conoció que Ezgi Eygi, de 26 años, había muerto producto de una herida de bala en su cabeza, la cual recibió mientras participaba en una protesta contra la expansión de los asentamientos en Cisjordania. Según médicos del hospital Rafidia de Nablus, llegó en estado crítico, con una lesión grave, y a pesar de que se le realizó una maniobra de reanimación, acabó falleciendo allí, al poco tiempo.

“Hoy, durante una actividad de las fuerzas de seguridad israelíes en las inmediaciones de la zona de Beita, las Fuerzas respondieron con fuego contra un instigador principal de la actividad violenta, que arrojó piedras a las Fuerzas y representó una amenaza para ellas. Las FDI están investigando informes de que una ciudadana extranjera murió como resultado de disparos en la zona. Los detalles del incidente y las circunstancias en las que fue alcanzada están siendo analizados”, escribieron desde el Ejército en sus redes sociales.

Aysenur Ezgi Eygi murió durante una protesta en Cisjordania este viernes

Desde Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan también desestimó las palabras de las FDI y denunció su “intervención bárbara” en una “protesta civil”, que acabó con la muerte de la mujer. “Seguiremos esforzándonos en todas las plataformas para poner fin a esta política de ocupación y genocidio de Israel”, escribió en un mensaje.

Los ataques violentos de colonos israelíes en aldeas palestinas en Cisjordania han ido en aumento en el último tiempo, lo que desató un mayor enfado entre los aliados de Israel -incluido Estados Unidos-, que lo castigaron con sanciones varias. Por ejemplo, el pasado 11 de julio, el Departamento de Estado estadounidense emitió una ronda de medidas punitivas sobre personas y entidades que socavan la paz, la seguridad y la estabilidad en la zona, para exigirles que rindan cuentas por sus actos.

“Alentamos encarecidamente al gobierno de Israel a tomar medidas inmediatas para responsabilizar a estos individuos y entidades. En ausencia de tales medidas, continuaremos imponiendo nuestras propias medidas de rendición de cuentas”, declaró entonces el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller.

(Con información de AFP y Europa Press)