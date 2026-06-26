Donald Trump anuncia que arreglará el estanque reflectante del National Mall luego del 4 de julio

Donald Trump prometió reparar el estanque reflectante del National Mall después del 4 de julio (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente Donald Trump prometió reparar el estanque reflectante del National Mall después del 4 de julio, en medio de un refuerzo de seguridad y vigilancia por la polémica que desató su renovación y por nuevos problemas de mantenimiento.

La obra, con un costo aproximado de USD 14 millones, buscó restaurar la cuenca antes del 250 aniversario de la nación.

El estanque, ubicado entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, quedó bajo escrutinio tras informes sobre crecimiento de algas, desprendimiento del material de la superficie y deterioro visible a pocas semanas de finalizada la intervención.

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La información fue publicada originalmente por Reuters, agencia de noticias británica, según la reconstrucción de los hechos citada en el despacho.

De acuerdo con ese reporte, el anuncio de Trump llegó en medio de cuestionamientos sobre la durabilidad de las obras y sobre las medidas dispuestas para evitar nuevos daños, en un punto de alta visibilidad turística y política en Washington.

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Trump atribuyó las fallas a saboteadores nocturnos. No surgieron pruebas que respaldaran su afirmación de que un vándalo provocó una grieta de 107 metros (350 pies).

Un funcionario del Servicio de Parques Nacionales sostuvo, en una declaración jurada presentada ante un tribunal el miércoles por la noche, que el 9 de junio la Policía de Parques de Estados Unidos examinó daños que parecían intencionales en la piscina.

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La controversia se intensificó tras la finalización de los trabajos: el deterioro visible, los informes sobre algas, el desprendimiento del material de la superficie y la denuncia de “saboteadores nocturnos” alimentaron el debate sobre el resultado de la renovación, el mantenimiento posterior y la vigilancia en un sector de alta circulación y valor simbólico.

La renovación bajo escrutinio y el costo de la obra

La renovación del estanque reflectante del National Mall costó cerca de USD 14 millones y buscó restaurar la cuenca antes del 250 aniversario de la nación (REUTERS/Ken Cedeno)

El estanque reflectante del National Mall fue objeto de una renovación, en una intervención orientada a restaurar la cuenca de cara al 250 aniversario de la nación. En el esquema urbano del Mall, el espejo de agua funciona como un eje visual, por lo que los cambios en su estado generan impacto inmediato en la percepción pública del lugar.

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La obra tuvo un costo aproximado de USD 14 millones y la cuenca se ubica entre el Monumento a Lincoln y el Monumento a Washington, en una zona de alta visibilidad turística y política.

Tras la finalización de los trabajos, el deterioro visible en pocas semanas, los informes sobre crecimiento de algas y desprendimiento del material de la superficie, y el refuerzo de seguridad y vigilancia que acompañó la promesa de reparación después del 4 de julio, abrieron interrogantes sobre la ejecución, la durabilidad de la obra y la prevención de nuevos daños.

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La denuncia de daños “intencionales” y la falta de pruebas sobre la grieta

Un funcionario del Servicio de Parques Nacionales declaró ante un tribunal que la Policía de Parques de Estados Unidos examinó daños que parecían intencionales (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump sostuvo que las fallas respondían a acciones deliberadas y apuntó a presuntos saboteadores nocturnos. En ese marco, afirmó que un vándalo había provocado una grieta, aunque el propio texto indicó que no surgieron pruebas que respaldaran esa versión.

Según la reconstrucción citada en el despacho, la controversia se amplificó tras la finalización de los trabajos, con informes sobre el crecimiento de algas, desprendimiento del material de la superficie y deterioro visible.

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También se mencionó que el anuncio llegó en medio de cuestionamientos por la durabilidad de la obra y por las medidas para evitar nuevos daños.

En paralelo, un funcionario del Servicio de Parques Nacionales aportó un elemento formal al expediente. Ese punto instaló una distinción dentro del episodio: por un lado, la ausencia de pruebas sobre la grieta atribuida a un vándalo; por otro, la existencia de una evaluación oficial que describió daños con apariencia de intencionalidad.

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En una declaración jurada presentada ante un tribunal el miércoles por la noche, el funcionario sostuvo que el 9 de junio la Policía de Parques de Estados Unidos examinó daños que parecían intencionales en la piscina.