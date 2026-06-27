El secreto mejor guardado de Breaking Bad: Aaron Paul contó por qué Jesse Pinkman no murió en la primera temporada

Bryan Cranston y Aaron Paul revelaron en Friends Keep Secrets que Breaking Bad cambió sus carreras y consolidó su amistad

Secretos de Breaking Bad volvieron al centro de la conversación cuando Bryan Cranston, actor que dio vida a Walter White, y Aaron Paul, que interpretó a Jesse Pinkman, pasaron por Friends Keep Secrets y repasaron cómo Breaking Bad alteró sus carreras, cambió el destino de uno de sus personajes y terminó por convertirlos en socios y amigos cercanos.

En Friends Keep Secrets, Cranston y Paul contaron que Jesse Pinkman iba a morir en la primera temporada, pero Vince Gilligan y el equipo cambiaron el plan al ver la química entre ambos actores. Dijeron que Netflix impulsó el alcance de Breaking Bad y explicaron que, tras el final de la serie en 2013, su relación siguió hasta desembocar en Dos Hombres, una marca.

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Cranston abrió el recuerdo con una frase: “Esta serie nos cambió la vida”. Paul se sumó a ese tono y ambos dejaron en claro, según recogió Friends Keep Secrets, que no sienten desgaste al volver sobre la serie.

Bryan Cranston vinculó el giro sobre Jesse Pinkman en Breaking Bad con la huelga de guionistas que redujo la primera temporada a siete episodios (Captura de video: YouTube)

El actor que interpretó a Walter White dijo que no ha vuelto a ver la producción desde su emisión original. “Y la volvería a ver, pero me gustaría verla... con alguien que todavía no la haya visto. Sería divertido compartirlo”.

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Paul planteó algo parecido desde otro ángulo y recordó el impacto que tuvo para él desde el comienzo. “Cuando leímos el piloto, supimos. Fue como: ‘Dios mío, esto es lo mejor que leímos en nuestra vida’”.

El plan original para Jesse Pinkman

Hablaron del plan original para Jesse Pinkman en Breaking Bad. Paul recordó lo que Gilligan le dijo durante el rodaje: “Quiero que sepas que, eh, el plan original era matarte al final de la temporada”.

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Aaron Paul contó que Jesse Pinkman iba a morir en la primera temporada de Breaking Bad, pero Vince Gilligan cambió el plan

El actor contó que alcanzaron a rodar parte de la primera temporada con esa idea, hasta que llegó el cambio. “Cuando filmamos el piloto y vimos lo que vos y Bryan estaban haciendo juntos, nos encantó tanto esa dinámica”, dijo Paul al citar la explicación que recibió del creador.

Cranston confirmó ese giro y lo vinculó también a la huelga de guionistas, que acortó la primera entrega a 7 episodios. Paul añadió que la serie recibía elogios de la crítica, pero al principio reunía apenas 700.000 u 800.000 espectadores.

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Para Paul, el salto llegó más tarde y tuvo una causa. “Netflix de verdad nos salvó”, afirmó en Friends Keep Secrets, antes de sostener que la serie explotó cuando tres temporadas llegaron a la plataforma mientras rodaban la cuarta.

Anécdotas del rodaje y el secreto de filmación

Aaron Paul afirmó que Netflix impulsó el crecimiento de Breaking Bad cuando tres temporadas llegaron a la plataforma durante el rodaje de la cuarta

La conversación también dejó espacio para bromas internas del rodaje, algunas ligadas a aquella posible muerte de Jesse. Paul contó que Cranston le hizo creer en un momento que su personaje estaba a punto de desaparecer y que después otros miembros del equipo siguieron la broma hasta hablar incluso de las medidas del ataúd.

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Cuando pasaron a El Camino, surgieron detalles del operativo de secreto alrededor de la filmación. Cranston relató, según Friends Keep Secrets, que voló a Albuquerque tras una función en Nueva York, que lo cubrieron al bajar del avión para que nadie lo viera y que en la hoja de llamado él y Paul figuraban como Burt and Ernie.

El actor también explicó decisiones prácticas de construcción del personaje. Dijo que prefirió afeitarse la cabeza para Walter White porque una calva postiza le habría exigido llegar antes al set y soportar el calor durante jornadas de 13 o 14 h.

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La entrevista en Friends Keep Secrets repasó bromas del rodaje de Breaking Bad sobre la posible muerte de Jesse Pinkman (AMC/Netflix)

Paul, por su parte, recordó hasta qué punto quedó absorbido por el papel durante aquellos años. “Soñaba siendo el tipo. O sea, como Jesse”, dijo sobre una etapa en la que incluso necesitó aprender a salir del personaje al terminar la jornada.

De compañeros de elenco a socios y amigos

En el tramo más personal de la entrevista, Paul definió sin rodeos qué representa Cranston en su vida. “De verdad, es mi mejor amigo en el mundo”, dijo al hablar del vínculo que nació en la serie y que después continuó fuera de cámara.

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Ese lazo, según explicó, fue la base de su proyecto empresarial compartido. “Tres años después del final de Breaking Bad”, recordó Paul, se reencontraron en Nueva York, hablaron durante una comida de sushi sobre hacer algo juntos y de ahí surgió la idea que terminaría en Dos Hombres, una marca que ya lleva cerca de siete años en el mercado, según dijeron.

Cranston desarrolló esa misma idea desde un lugar más reflexivo. “Armamos esta empresa de dos hombres porque nos extrañábamos”, afirmó, antes de hablar de un afecto platónico entre ambos que, dijo, desafía ciertas nociones rígidas con las que creció sobre la masculinidad.

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