Qué canciones tienen Las guerreras K-pop, cómo se llaman y más consultas en Google

Las guerreras K-pop rompió récords en Netflix y Sony Pictures Animation, situándose como el título original más reproducido de la plataforma. (Netflix)

El furor por Las guerreras K-pop (’K-Pop: Demon Hunters’) no deja de crecer. Esta joya animada de Netflix y Sony Pictures Animation se ha consolidado como el título original más visto en la historia de la plataforma de streaming, acumulando cientos de millones de reproducciones globales. Su impacto cultural fue tan masivo que arrasó en la temporada de premios, llevándose los prestigiosos galardones a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original.

Si te estás sumando a la tendencia o simplemente quieres repasar los detalles del universo de HUNTRIX, aquí se responde a lo más buscado en Google sobre esta producción que combina la música coreana con la fantasía urbana.

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¿Cómo se llaman los personajes de Las guerreras K-pop?

El alma de la película radica en la química de sus protagonistas y el carisma de sus villanos. La trama sigue al grupo femenino de K-pop HUNTRIX, cuyas integrantes llevan una doble vida como cazadoras de demonios en Seúl para proteger a sus fanáticos.

(Netflix)

Las Guerreras de HUNTRIX:

Rumi: es la líder nata y la vocalista principal del grupo. En su faceta de cazadora, destaca por su agilidad y por empuñar una espada mágica ancestral conocida como saingeom .

Mira: de personalidad sarcástica, directa y apariencia ruda, es la encargada de las coreografías de la banda. Oculta un trasfondo emocional profundo debido a un pasado familiar complejo. En combate, demuestra una fuerza descomunal manejando un arma de asta tradicional llamada Gok-Do .

Zoey: la maknae (la miembro más joven) del trío. Se desempeña como la rapera principal y la mente creativa detrás de la composición de los temas musicales. Su destreza en las misiones incluye el uso de veloces cuchillos lanzadores.

Los Antagonistas y Rivales:

Gwi-Ma: es el gran villano ancestral y gobernante del mundo de los demonios. Se manifiesta como una colosal boca de fuego y busca consumir almas humanas como fuente de poder.

Los Saja Boys: una boy band rival de K-pop conformada en secreto por demonios. Su líder es Jinu, quien funge como el oponente directo de las chicas y comparte una evidente tensión romántica con Rumi. El resto del grupo lo integran Romance Saja, Mystery Saja, Abby Saja y Baby Saja.

Los Saja Boys, la boy band rival y antagonista, aporta algunos de los temas virales más populares de la banda sonora. (Netflix)

¿Cuáles son las canciones principales de la banda sonora?

La música no es un accesorio en esta producción; es el motor de la narrativa. La banda sonora hizo historia en la industria al colocar múltiples canciones en los rankings de Billboard. Las piezas más buscadas por los usuarios son:

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«Golden»: el himno absoluto de HUNTRIX. Esta canción no solo dominó las plataformas de reproducción en todo el mundo, sino que se llevó la estatuilla dorada a la Mejor Canción Original.

«How It’s Done»: el enérgico tema que abre la película y que musicaliza una de las secuencias de acción y presentación de personajes más icónicas.

«Takedown»: funciona como la melodía de entrenamiento y combate para los momentos en los que el trío femenino debe coordinar sus ataques.

«Soda Pop»: el megaéxito interpretado por los ‘Saja Boys’. Su ritmo sumamente pegadizo causó furor en internet, convirtiéndose en uno de los desafíos de baile más virales en redes sociales.

«Your Idol»: una canción hipnótica utilizada por la banda rival dentro de la trama para cautivar y manipular a las multitudes de seguidores.

Canciones como «Golden», «How It’s Done» y «Takedown» de HUNTRIX alcanzaron los primeros puestos en los rankings de Billboard. (Captura: Netflix)

¿Dónde se puede ver la película en español?

Para disfrutar de este fenómeno de manera legal y con la mejor calidad de audio y video, la única vía oficial es Netflix.

La plataforma de streaming distribuye la película de forma exclusiva a nivel global, por lo que se encuentra disponible de manera permanente en su catálogo regular bajo el título de Las guerreras K-pop.

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