Estados Unidos

Mega Millions: ganadores del 26 de junio de 2026

Como cada viernes, esta lotería estadounidense dio a conocer los números ganadores de su sorteo millonario

Guardar
No hay que ser ciudadano de Estados Unidos para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)
No hay que ser ciudadano de Estados Unidos para participar en Mega Millions (Infobae/Jovani Pérez)

Aquí están los números ganadores del más reciente sorteo realizado por Mega Millions, una de las principales loterías de Estados Unidos que entrega millones de dólares en premios.

Fecha del sorteo: viernes, 26 de junio de 2026

Resultados: 5 13 30 33 52

Megaball: 6

Mega Millions celebra dos sorteos a la semana, los martes y los viernes, en los que tienes la posibilidad de ganar varios millones de dólares.

PUBLICIDAD

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (AP Photo/Jae C. Hong)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Mega Millions (AP Photo/Jae C. Hong)

Cabe mencionar que el tiempo que tienes para reclamar tu premio varía en función de la jurisdicción, las normas y reglamentos estatales, la tolerancia puede ser desde los 90 días hasta un año, a partir de la fecha del sorteo. Para saber cuál es el lapso máximo para reclamar el premio consulta con la lotería en la entidad donde se compró el boleto.

No es requisito ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Mega Millions, solo se necesita tener la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para jugar.

PUBLICIDAD

Mega Millions: ¿Cómo se juega?

Para jugar Mega Millions tienes que elegir seis números, los primeros cinco deben que ser entre el 1 y el 70, sin repetir, el sexto número tiene que ser uno entre el 1 y el 25.

Si no sabes qué número seleccionar puedes dejar que Mega Millions elija de forma aleatoria por ti.

Para hacerte del premio mayor de Mega Millions, la combinación debe coincidir con cada uno de los seis números del sorteo. Sin embargo, puedes ganar desde el primer sorteo. Mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Mega Millions van desde los dos dólares y hasta varios millones de dólares.

El precio por cada jugada de Mega Millions es de dos dólares, mismos que recuperas atinándole aunque sea a uno de los seis números del sorteo.

Si ganas el premio mayor, Mega Millions tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se entrega un pago seguido de pagos anuales durante 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Mega Millions?

Mega Millions empezó el 31 de agosto de 1996 con el nombre del “Gran Juego”. El primer sorteo se realizó el 6 de septiembre de 1996 y participaron sólo seis estados.

Primero solo llevaban a cabo sorteos los viernes, no fue hasta 1998 que comenzaron a hacerse también los martes. Al año siguiente, Nueva Jersey se convirtió en el séptimo estado miembro, luego Ohio, Washington, Nueva York y California.

En el año 2002, el juego cambió su nombre del Gran Juego a Mega Millions y en 2010 los 45 estados de Estados Unidos formaron parte del sorteo, así como el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes.

El 30 de marzo de 2012, Mega Millions hizo historia con el premio más grande del mundo en cualquier juego hasta esa fecha: 656 millones de dólares. El premio mayor se dividió en tres partes.

Ese récord de la industria de la lotería se mantuvo durante casi cuatro años hasta que fue eclipsado, primero, por un premio mayor de Powerball de mil 586 mil millones dólares en enero de 2016 y luego el 8 de noviembre del 2022 cuando el mismo Powerball entregó 2 mil 40 millones de dólares.

El premio más grande entregado en la historia de Mega Millions fue de mil 602 millones de dólares y se lo llevó una persona de Florida en agosto del 2023.

Unos meses antes, en enero del mimo año, esta lotería entregó otro de los premios más grandes: mil 348 millones de dólares, a un afortunado de Maine.

El último gran premio entregado por Mega Millions vino en marzo del 2024 cuando una persona de Nueva Jersey que ganó mil 28 millones de dólares.

Temas Relacionados

mega-millionsMega Millions sorteo EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

A medida que se acerca el cumpleaños de Estados Unidos, su patio delantero es zona de construcción

Senderos cerrados, accesos restringidos y renovaciones alteran las postales clásicas cerca del Monumento a Washington y la Casa Blanca, mientras se preparan actos oficiales y un festival de varios días

A medida que se acerca el cumpleaños de Estados Unidos, su patio delantero es zona de construcción

Video insólito: detienen a un guardia de seguridad por disparar con una pistola Taser en la cara de un hombre

El episodio ocurrió en Carlsbad, California, y generó indignación por la brutalidad de la escena captada en público

Video insólito: detienen a un guardia de seguridad por disparar con una pistola Taser en la cara de un hombre

La administración Trump afronta una demanda por las demoras en las renovaciones de DACA

La acción presentada en el norte de California apunta contra ICE y USCIS. Los demandantes reclaman detalles sobre las políticas, así como información sobre los plazos

La administración Trump afronta una demanda por las demoras en las renovaciones de DACA

Las bolsas de Estados Unidos cierran mixtas por la presión de las acciones ligadas a la inteligencia artificial

La nueva ola de ventas en grandes tecnológicas volvió a condicionar a los índices, aunque la baja del Brent y las subas en el rubro salud limitaron el retroceso semanal en Wall Street

Las bolsas de Estados Unidos cierran mixtas por la presión de las acciones ligadas a la inteligencia artificial

Organizaciones venezolanas en Miami piden a Donald Trump que retrase las deportaciones tras los terremotos

El reclamo se formalizará con una misiva que se remitirá el lunes a la Casa Blanca, con el argumento de que el desastre agrava el riesgo humanitario y afecta servicios básicos

Organizaciones venezolanas en Miami piden a Donald Trump que retrase las deportaciones tras los terremotos

TECNO

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Anthropic ofrece USD 85.000 anuales por usar su IA mientras trabajas para otra empresa

Qué canciones tienen Las guerreras K-pop, cómo se llaman y más consultas en Google

Por qué no funciona Pirlo TV y qué opciones seguras existen para ver partidos del Mundial 2026

¿La inteligencia artificial puede deducir la personalidad de los usuarios a partir de sus conversaciones? Qué dice un reciente estudio

Mazda 787B, el auto ganador que hizo historia por su motor único, regresa a la pista de carreras

ENTRETENIMIENTO

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

“Eso fue aterrador”, Rhea Seehorn recordó cuando escuchó su nombre en los Globos de Oro

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

MUNDO

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

De la economía plateada a la economía de la longevidad: un cambio que exige nuevas prioridades públicas

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk