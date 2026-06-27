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JD Vance advirtió al régimen iraní que su violencia será respondida por EEUU tras la última escalada en Medio Oriente

“Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen discrepancias sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono”, sostuvo el vicepresidente de Estados Unidos

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El vicepresidente de EEUU, JD Vance, habla con los medios de comunicación (REUTERS)
El vicepresidente de EEUU, JD Vance, habla con los medios de comunicación (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, advirtió a última hora del viernes que su país “responderá con violencia” ante cualquier agresión del régimen de Irán, tras la represalia estadounidense contra instalaciones iraníes luego del ataque a un buque mercante en el estrecho de Ormuz.

Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen discrepancias sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden llamarnos por teléfono”, afirmó Vance en sus redes sociales.

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El funcionario estadounidense recalcó que “la violencia se responderá con violencia” y explicó que la reciente operación militar incluyó ataques a “instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros”, según comunicó el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

La operación militar de Washington se produjo un día después de que un buque fuera alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, incidente que Estados Unidos atribuyó a Teherán. Las autoridades estadounidenses acusan a Irán de violar el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

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En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán declaró a medios iraníes haber atacado “varios puntos” donde se encontraban posiciones del Ejército de Estados Unidos. La organización militar iraní acusó a la Casa Blanca de incumplir el artículo cinco del preacuerdo y sostuvo que los ataques estadounidenses “han recibido la respuesta necesaria”.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) publicó el viernes imágenes de los ataques aéreos contra objetivos iraníes llevados a cabo en respuesta al ataque con drones de Teherán contra un buque mercante en el estrecho de Ormuz.

El quinto eje del Memorando de Entendimiento señala que la República Islámica de Irán se compromete a realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar el paso seguro y gratuito de buques mercantes durante 60 días desde el Golfo Pérsico al Mar de Omán, y viceversa.

El ataque iraní y el bombardeo de Washington representa la prueba más significativa hasta ahora para el acuerdo provisional alcanzado hace una semana entre ambos países, cuyo objetivo es avanzar en la resolución del conflicto armado que persiste desde hace meses y reabrir el corredor marítimo estratégico.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que el ataque con drones constituyó una violación del alto el fuego. Los bombardeos estadounidenses se produjeron poco después de que Trump, consultado por la prensa sobre una posible respuesta, afirmara: “Ya lo verán”.

El inquilino de la Casa Blanca expresó su descontento ante los ataques ocurridos el día anterior y afirmó: “No me gusta que hayan lanzado un ataque ayer, de hecho, cuatro”, durante una declaración en la Casa Blanca poco antes de la respuesta militar estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras está sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa mientras está sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

Al ser consultado sobre la aparente contradicción entre estos incidentes y el avance de las conversaciones con Teherán, Trump afirmó sobre Irán: “Son un poco diferentes”.

En paralelo, Israel, Líbano y Estados Unidos firmaron el viernes en Washington un acuerdo marco trilateral que busca establecer las bases para una paz duradera entre ambos países, tras décadas de hostilidades y meses de enfrentamientos entre el ejército israelí y Hezbollah en el sur del Líbano. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió que “aún queda mucho trabajo por delante”.

La embajadora libanesa ante Washington, Nada Hamadeh Moawad, calificó el acuerdo como “un primer paso en el camino hacia la restauración de la soberanía y la integridad territorial libanesa” y hacia “una cesación permanente y definitiva de las hostilidades”.

Por su parte, el enviado israelí ante Estados Unidos, Yechiel Leiter, afirmó: “Irán está fuera, Hezbollah está fuera, y el camino hacia la paz entre Israel y el Líbano está abierto”.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, observa mientras el consejero del Departamento de Estado, Daniel Holler, el embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en EE. UU., Nada Hamadeh, firman un acuerdo marco entre Israel y el Líbano en el Departamento de Estado en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, observa mientras el consejero del Departamento de Estado, Daniel Holler, el embajador de Israel en EE. UU., Yechiel Leiter, y la embajadora del Líbano en EE. UU., Nada Hamadeh, firman un acuerdo marco entre Israel y el Líbano en el Departamento de Estado en Washington D. C., Estados Unidos, el 26 de junio de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

El documento es resultado de cinco rondas de negociaciones en Washington iniciadas en abril, impulsadas por la administración estadounidense tras el inicio del conflicto el 2 de marzo, cuando Hezbollah abrió fuego en represalia por la muerte del líder iraní, el ayatollah Alí Khamenei, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel. La respuesta israelí incluyó bombardeos y una invasión terrestre que, según autoridades libanesas, ha causado más de 4.200 muertos y ha desplazado a más de un millón de personas.

(Con información de Europa Press)

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