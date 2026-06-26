Trump amenaza con un arancel del 100% a los países que impongan un impuesto a los servicios digitales

El arancel del 100% prevalecería sobre cualquier pacto comercial vigente entre Estados Unidos y otros países (REUTERS/Ken Cedeno).

El presidente Donald Trump advirtió este viernes con imponer “inmediatamente” un arancel del 100% sobre todos los bienes enviados a Estados Unidos por cualquier país que aplique un impuesto a los servicios digitales de empresas estadounidenses, informaron Reuters y The New York Times.

El mandatario escribió en redes sociales: “Numerosos países europeos han estado discutiendo la inminente implementación de un impuesto a los servicios digitales para las empresas estadounidenses. Algunos de estos países están cerca de hacerlo realidad”.

PUBLICIDAD

Luego, agregó: “Por favor, que esta declaración sirva para indicar que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América”.

La advertencia surge justo después de que los países del bloque europeo cumplieran el plazo para reducir a cero los aranceles a productos estadounidenses, a cambio de mantener aranceles de aproximadamente el 15% para numerosos bienes europeos. El mensaje de Trump sostiene que ese gravamen prevalecería sobre cualquier pacto comercial con Washington, “se haya implementado, firmado o no”.

PUBLICIDAD

La disputa por el impuesto digital amenaza el acuerdo comercial con Europa

Los impuestos a los servicios digitales gravan ingresos obtenidos por firmas tecnológicas en países donde operan, aunque no tengan presencia física allí y no paguen el impuesto sobre la renta.

De acuerdo con CBS News, aproximadamente la mitad de los miembros europeos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos han propuesto, anunciado o aplicado un impuesto a los servicios digitales. Por su parte, la Tax Foundation sostiene que esos tributos afectarían principalmente a compañías de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El medio The New York Times señaló que varios gobiernos europeos consideran o ya aplican estos esquemas. Francia, Italia, España y Austria han introducido impuestos de este tipo y en el pasado el bloque evaluó crear uno a escala comunitaria; otros países, como Bélgica, también lo estudian.

La advertencia de Trump llegó después de que los países del bloque europeo cumplieran el plazo del 4 de julio para reducir a cero los aranceles a productos estadounidenses (REUTERS/Evan Vucci).

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sostiene que esos gravámenes resultan discriminatorios para las empresas estadounidenses, las cuales concentran el liderazgo del sector a nivel global, precisó Reuters.

PUBLICIDAD

Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca citada por The New York Times, afirmó que el presidente “ha dejado inequívocamente clara su oposición" y “está comprometido a usar las numerosas autoridades legales a su disposición para defender a los trabajadores y las empresas estadounidenses”.

La Comisión Europea, citada por el mismo medio, respondió por escrito que “todos los impuestos son no discriminatorios por diseño y se aplican por igual a todas las grandes empresas, independientemente de su origen. Las medidas unilaterales que atentan contra estas políticas legítimas son injustificadas”.

PUBLICIDAD

Como los 27 países del bloque negocian el comercio exterior en conjunto, una medida dirigida a uno o varios miembros suele recibir una respuesta de toda la unión. Por ello, la Comisión advirtió que, si Washington avanza, “la Unión Europea responderá con rapidez y decisión para defender sus derechos y su autonomía regulatoria”.

Francia ya aplica un impuesto del 3% a los servicios digitales

Según Reuters, París aplica desde 2019 un impuesto del 3% sobre los ingresos obtenidos en Francia por servicios digitales prestados por empresas con ingresos superiores a 25 millones de euros en ese país y 750 millones de euros a nivel mundial. El año pasado, legisladores franceses propusieron duplicarlo al 6%.

PUBLICIDAD

Antes de viajar a Francia para la cumbre G7, Trump ya había amenazado con aranceles del 100% al vino francés si ese impuesto no era eliminado. Esa represalia no se concretó.

El presidente Emmanuel Macron declaró la semana pasada, antes de reunirse con Trump en la cumbre, que no cedería a la presión de Washington ni retiraría el impuesto digital francés. Los servicios alcanzados incluyen mercados en línea y publicidad digital.

PUBLICIDAD

Francia aplica desde 2019 un impuesto del 3% a los servicios digitales y Emmanuel Macron afirmó que no retirará esa medida (EFE/EPA/FILIP SINGER).

Incertidumbre sobre la rapidez y los mecanismos legales para imponer el arancel

Aunque la advertencia presidencial fue inmediata, no está claro con qué rapidez podría transformarse en un arancel efectivo. The New York Times recordó que, en febrero, la Corte Suprema anuló aranceles que Trump dictó el año pasado mediante una ley de emergencia que le permitía imponer gravámenes por orden ejecutiva.

Otras herramientas legales disponibles para fijar aranceles suelen requerir más tiempo. No obstante, Estados Unidos ya investigó en el pasado los impuestos digitales de Francia, Austria, España e Italia bajo la llamada Sección 301, un mecanismo que podría permitir una respuesta en plazos más breves.

PUBLICIDAD

La nueva amenaza se sumó a otra ofensiva comercial reciente contra Europa. La semana pasada, la administración inició una investigación para determinar si Alemania pagaba menos de lo debido por productos farmacéuticos. El proceso tendrá audiencias en septiembre y también podría desembocar en nuevos aranceles.