Exempleada de Meta que publicó libro sobre su experiencia en la empresa ahora los demanda por intentar “silenciarla”

Sarah Wynn-Williams acusó a Meta de vigilancia y presión tras la publicación de su libro 'Careless People'. (Reuters)

Sarah Wynn-Williams, exempleada de Meta y autora del libro ‘Careless People’, ha iniciado una demanda contra la compañía tecnológica por supuestos intentos de “silenciarla” y aplicar medidas de vigilancia coercitiva tras la publicación de sus memorias.

El caso, presentado ante un tribunal federal en California, cuestiona la legalidad de las acciones tomadas por Meta para bloquear la difusión del testimonio de la exdirectora de políticas públicas globales de Facebook.

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La denuncia, de 57 páginas, sostiene que la orden de arbitraje provisional solicitada por Meta para impedir que Wynn-Williams promocione su libro constituye una violación flagrante de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El texto judicial argumenta, además, que la empresa incurrió en prácticas de vigilancia destinadas a intimidar a la exempleada y restringir su participación en eventos públicos.

En su libro, publicado en marzo de 2025, Wynn-Williams detalla experiencias dentro de la compañía entre 2011 y 2017, incluyendo denuncias sobre cultura interna tóxica, acoso sexual y discriminación de género. Meta ha respondido que ‘Careless People’ es una mezcla de acusaciones ya conocidas y falsedades sobre sus ejecutivos, descartando la veracidad del testimonio.

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El libro detalla episodios de acoso y discriminación durante la etapa de Wynn-Williams en la empresa. (AP)

Acuerdo de indemnización firmado bajo presión económica

Meta sostiene que Wynn-Williams quebrantó un acuerdo de salida que incluía cláusulas de arbitraje y no desprestigio, firmado al momento de su despido en agosto de 2017. La exempleada, en cambio, alega que aceptó dicho convenio bajo presión financiera, ya que perder el empleo suponía perder beneficios cruciales y estabilidad económica. La demanda argumenta que el acuerdo es inaplicable por haber sido suscrito en circunstancias de necesidad.

La demanda se acompaña de una declaración de 285 páginas en la que Wynn-Williams detalla cómo la empresa habría intentado controlar y documentar sus movimientos, siguiendo sus apariciones públicas y solicitando a un árbitro la imposición de sanciones adicionales por participar en eventos, como el festival literario Hay en Gales, donde optó por no hablar tras recibir asesoramiento legal.

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Vigilancia y presión sobre la exempleada

Según el documento presentado ante el tribunal, representantes de Meta asistieron a eventos públicos de Wynn-Williams, recopilaron fotografías y registros escritos de sus desplazamientos y solicitaron la entrega de una lista de futuras apariciones. Incluso tras comprobar que la autora no mencionaba a Meta ni a su libro en estos encuentros, la empresa continuó solicitando sanciones.

Meta sostiene que Wynn-Williams violó un acuerdo firmado al dejar la compañía en 2017. (Reuters)

Tras la aparición de Wynn-Williams en el festival Hay, las ventas de ‘Careless People’ aumentaron un 304,5% en una semana, superando las 150.000 copias vendidas en el Reino Unido desde su lanzamiento, según Pan Macmillan.

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Debate público y reacción de las partes

La demanda sostiene que la persecución judicial emprendida por Meta busca no solo castigar a Wynn-Williams, sino también disuadir a cualquier otro exempleado de revelar información que cuestione las prácticas de la empresa y la gestión de sus ejecutivos, incluido Mark Zuckerberg.

En respuesta, Meta declaró que la autora intenta aprovechar el proceso judicial para vender libros, recordando que un árbitro ya determinó que violó el acuerdo firmado al aceptar una compensación económica significativa. Por su parte, Mike Harpley, editor de Macmillan, calificó las acciones de Meta como parte de una campaña de vigilancia “inquietante” que obstaculiza el debate público sobre asuntos relevantes para la sociedad.

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El conflicto reavivó el debate sobre el uso de arbitrajes privados para silenciar denuncias contra grandes tecnológicas. (Europa Press)

Ravi Naik, abogado de Wynn-Williams, subrayó que la compañía utilizó procedimientos privados de arbitraje para silenciar a la denunciante, sin juicio ni verificación judicial de la veracidad de sus afirmaciones. Destacó que esta es la primera vez que Wynn-Williams expone públicamente lo sucedido, y que la demanda busca poner en evidencia el alcance de las acciones de Meta para impedir la divulgación de su experiencia.