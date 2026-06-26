Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

Disney presentó hoy el tráiler oficial de El Oso, la aclamada serie ganadora de varios premios Emmy®. La producción estrena su quinta y última temporada el jueves 25 de junio. (Disney )

Atención: spoilers de la temporada 5

Desde su estreno en 2022, El Oso (The Bear) llevó a su público a explorar cuestiones tan complejas como el duelo o el trauma familiar mientras observaban la lucha de Carmy y su equipo por sacar adelante un restaurante familiar. En su quinta y última temporada, la idea de resiliencia en medio del caos alcanza su máxima expresión.

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Tras la decisión del chef Carmen (Jeremy Allen White) de abandonar el negocio, Sydney, Richie y Natalie “Sugar” Berzatto deben afrontar el mayor desafío de sus vidas: mantener con vida The Bear mientras una tormenta amenaza con derrumbar el restaurante y el tiempo se agota.

En esta entrega, Natalie también enfrenta una batalla mucho más íntima. Además de asumir nuevas responsabilidades dentro del restaurante, intenta encontrar un equilibrio entre su trabajo y la maternidad, una tensión que la actriz Abby Elliott, madre de dos hijos, conoce de primera mano.

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“He vivido esa situación”, cuenta en conversación con Infobae. “Creo que lo que Chris Storer hace muy bien es que realmente modela a estos personajes como seres humanos. Natalie, al convertirse en madre, tiene que ceder el control y permitir que otra persona cuide a su bebé para poder ir a hacer el trabajo que ama, y eso es algo tan universal que atraviesan muchas madres primerizas”.

Abby Elliott interpreta a Natalie "Sugar" Berzatto desde la primera temporada de El Oso, uno de los personajes con mayor evolución emocional de la serie. (Cortesía FX/Disney Plus)

Durante la temporada, Sugar ya no permanece en The Bear únicamente por lealtad hacia Carmy. Ahora tiene un propósito propio. “Pasé mucho tiempo tratando de escapar de este lugar y ahora es mi lugar favorito”, dice el personaje en un momento de la historia.

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Para Elliott, el conflicto también adquiere una dimensión familiar porque la persona que cuida a la pequeña Sophie no es cualquier niñera, sino la persona protagonista de varias memorias dolorosas: su madre.

“También está la decisión de si dejar al bebé con una niñera o con un abuelo. Y en este caso, la abuela es Donna, y ahí hay muchas capas, hay una historia previa, así que eso cambia completamente el contexto. Pero ahora estamos en un punto en el que confía en Donna”, explica la actriz.

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“Aun así, Natalie no está del todo lista para soltar el control, así que la observa de cerca. Y creo que en esta temporada hay una especie de catarsis con Donna, al permitirle encargarse del cuidado de su hija”.

La relación entre Sugar y Donna atraviesa una nueva etapa cuando ambas aprenden a confiar la una en la otra después de años de dolor.(Cortesía FX/Disney Plus)

La relación fracturada entre Sugar y su mamá ha cambiado desde aquel instante de vulnerabilidad en el parto que la temporada 3 registra en el episodio “Ice Chips”. En la entrega actual, la cámara capta un momento igual de emotivo para ambos personajes.

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Después de crecer junto a una madre impredecible, marcada por el alcoholismo y los estallidos emocionales, Natalie descubre una faceta completamente distinta cuando la escucha cuidar con ternura a su nieta.

“Sugar ha estado escuchando. Está un poco esperando que algo malo suceda, esperando que ocurra lo peor”, explica.

Entonces Donna comienza a contarle un cuento antes de dormir a Sophie y le trae a Natalie un recuerdo que parecía olvidado.

“Al escuchar esa voz tan particular, Sugar piensa: ‘Dios mío, ella hacía esto cuando yo era pequeña. Así era cuando mamá estaba bien. Así era cuando todo era tranquilo’. Entonces entiende que su hija está en buenas manos y también recuerda: ‘Este era el momento en que mi mamá era mejor, y cuando más la quise’”.

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Sugar comienza la serie como la hermana protectora de Carmy, pero termina encontrando un propósito propio dentro de 'The Bear' (Cortesía FX/Disney Plus)

Las reflexiones de Abby refuerzan una idea que muchos críticos y espectadores han destacado sobre El Oso. “Encontrar el humor dentro del dolor y dentro de las cosas incómodas de la vida”, menciona, “es algo que la serie hace muy bien”.

La familia que también se elige

La implacable tormenta que atraviesa la temporada obliga al equipo de The Bear a funcionar como una sola unidad. El episodio siete resume esa evolución: cada personaje demuestra cuánto ha crecido desde el inicio de la serie y encuentra la manera de respaldar a los demás cuando el restaurante parece al borde del colapso.

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Elliott cuenta que esa dinámica es un espejo de la convivencia real con sus coestrellas. “Es, sencillamente, el grupo de personas más maravilloso. Creo que todas sus historias, tanto las de ellos como las de sus personajes y su evolución, son muy inspiradoras”.

El episodio siete muestra a cada integrante del restaurante en un rol decisivo para superar la jornada más complicada de la temporada.(Cortesía FX/Disney Plus)

“Siento que ese espíritu de trabajo en equipo, de encontrar a tu familia elegida, de apoyarte en ella, respaldarla y también recibir su apoyo para poder hacer lo que amas, es algo muy importante. Creo que eso es, en gran medida, lo que me llevo de mis compañeros de reparto”, destacó.

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“Son actores extraordinarios y brillantes, así que disfruto mucho verlos trabajar. Pero también me quedo con esa idea de poder contar los unos con los otros. En el episodio siete hay muchos personajes diciéndose: ‘Yo te respaldo’, ‘Estoy contigo’. Y eso se sintió muy real. Se parecía mucho a nosotros como elenco, ayudándonos mutuamente, tomando el relevo cuando alguien lo necesitaba y haciendo que toda esa coreografía funcionara”.

Los 8 episodios de El Oso están disponibles en Disney+ desde el 25 de junio.