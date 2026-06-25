Más de 450 personas, incluidos médicos, han sido imputadas por un fraude sanitario valorado en 6.500 millones de dólares en EE. UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a 455 personas, incluidos más de 90 médicos, en la National Health Care Fraud Takedown 2026 por fraude sanitario de más de 6.500 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la imputación de 455 personas, entre ellas más de 90 médicos y profesionales sanitarios, por su presunta participación en esquemas de fraude sanitario que superan los 6.500 millones de dólares. La operación, conocida como National Health Care Fraud Takedown 2026, se desarrolló en la segunda quincena de junio y afecta a beneficiarios y contribuyentes de programas públicos como Medicare y Medicaid, según informó la agencia federal.

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Justicia (DOJ), el caso involucra acusaciones por la presentación de reclamaciones fraudulentas y daños a pacientes en 45 estados y 56 distritos federales, con la colaboración de 50 Unidades Estatales de Control de Fraude de Medicaid. Las autoridades federales señalaron que se trata del mayor operativo coordinado de su tipo hasta la fecha, tanto por el monto defraudado como por el alcance territorial y profesional, según los datos publicados en el sitio institucional del DOJ.

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La investigación, enmarcada en la ofensiva anual contra el fraude en el sector salud de Estados Unidos, responde a una tendencia creciente de delitos financieros que afectan la confianza y la sostenibilidad de los sistemas públicos de atención médica. El DOJ subrayó que las acciones incluyen delitos relacionados con la prescripción y distribución de opioides, además de nuevas modalidades de facturación fraudulenta detectadas mediante herramientas avanzadas de análisis de datos. Según reportó Reuters, las operaciones anteriores no habían alcanzado este volumen de detenidos ni el nivel de sofisticación en los esquemas desarticulados.

¿Cuántas personas fueron acusadas y qué cargos enfrentan en la mayor operación de fraude sanitario de Estados Unidos?

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia, la operación llevó a la imputación de 455 personas, incluyendo a más de 90 médicos y otros profesionales de la salud licenciados. Entre los acusados figuran ejecutivos corporativos, propietarios de servicios de hospicio, enfermeros y personal administrativo. El DOJ precisó que los cargos incluyen fraude sanitario, conspiración, lavado de dinero y violaciones del estatuto federal contra el soborno.

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Las investigaciones revelaron que los acusados presentaron reclamaciones falsas a programas públicos como Medicare y Medicaid, ocasionando daños económicos superiores a los 6.500 millones de dólares. El DOJ destacó que este monto representa un récord respecto a operativos previos, lo que refuerza la magnitud del esquema desarticulado en 2026.

La agencia federal informó que se incautaron más de 180 millones de dólares en efectivo, vehículos de lujo y otros activos. El director del FBI, Kash Patel, declaró: “Cada arresto es un mensaje claro a quienes roban a los contribuyentes estadounidenses: no quedarán impunes”, según consta en el documento oficial.

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La operación por fraude sanitario en Medicare y Medicaid abarcó 45 estados y 56 distritos federales, con apoyo de 50 Unidades Estatales de Control de Fraude de Medicaid. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funcionaban los esquemas de fraude sanitario detectados por el Departamento de Justicia?

El operativo permitió identificar redes de fraude en 45 estados y en 56 distritos federales, lo que representa la mayor cobertura geográfica alcanzada en investigaciones de este tipo, según el DOJ. Las autoridades detallaron el descubrimiento de varios esquemas, algunos de los cuales se destacan por su magnitud y sofisticación.

En Arizona , un ejecutivo corporativo fue acusado de desviar aproximadamente mil millones de dólares de fondos públicos mediante facturación fraudulenta relacionada con injertos de heridas. Parte de esos recursos se destinaron a la compra de inmuebles de alto valor, vehículos de lujo y la construcción de un hotel en Filipinas.

En Virginia , se presentaron cargos contra el copropietario de una empresa de salud mental por un fraude de 49 millones de dólares , dirigido a personas sin hogar. El esquema incluía el ofrecimiento de sobornos ilegales , como estancias en hoteles, a cambio de utilizar los números de Medicaid de beneficiarios vulnerables y facturar servicios de estabilización en crisis que no fueron prestados.

En California, el DOJ imputó a un propietario de hospicio y a dos colaboradores por un fraude de 27,7 millones de dólares, que incluía la obtención ilegal de datos de personas fallecidas para inscribirlas como pacientes terminales y facturar a Medicare servicios inexistentes. El expediente señala el pago de hasta 3.000 dólares por cada identidad de beneficiario obtenida mediante un empleado de funeraria.

Estos esquemas reflejan modalidades crecientes de fraude en el sector salud, según el análisis presentado por el Departamento de Justicia y la información distribuida por Reuters.

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¿Qué impacto tienen estos fraudes en Medicare, Medicaid y los sistemas de salud públicos?

Según las autoridades federales, el fraude sanitario detectado afecta directamente a los sistemas de Medicare y Medicaid, que brindan cobertura sanitaria a millones de jubilados, personas de bajos recursos y otros grupos vulnerables en Estados Unidos. El daño económico estimado supera los 6.500 millones de dólares, lo que implica una presión adicional sobre los presupuestos públicos y los mecanismos de control.

El Departamento de Justicia subrayó que uno de los principales retos consiste en mantener la integridad financiera y operativa de estos programas, que son pilares de la protección social estadounidense. La agencia indicó que los fondos desviados afectan la disponibilidad de recursos para tratamientos legítimos y para el acceso de los beneficiarios a servicios esenciales.

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El administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz, señaló en el comunicado oficial: “Estamos implementando herramientas de análisis para identificar redes de fraude y evitar que los fondos salgan antes de que se genere un daño mayor”. El uso de tecnologías como el análisis avanzado de datos ha permitido a las agencias federales detectar patrones de fraude con mayor rapidez y bloquear pagos sospechosos antes de que se concreten.

Los acusados por fraude sanitario enfrentan cargos por fraude sanitario, conspiración, lavado de dinero y violaciones del estatuto federal contra el soborno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas tomaron las autoridades y qué agencias participaron en la operación?

La operación fue coordinada por el Departamento de Justicia en colaboración con el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG), la Administración de Control de Drogas (DEA) y 50 Unidades Estatales de Control de Fraude de Medicaid. También se contó con la participación de agencias internacionales para la captura de fugitivos y la recuperación de activos en el extranjero, según el DOJ.

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La estructura permitió actuar de manera simultánea en la presentación de cargos y la ejecución de arrestos en todo el territorio estadounidense. El comunicado del DOJ subraya la importancia de la cooperación interagencial para prevenir el desvío de fondos públicos y proteger el acceso a la atención sanitaria. El operativo incluyó la incautación de bienes, el bloqueo de cuentas bancarias y la recuperación de activos transferidos fuera de Estados Unidos.

¿Qué antecedentes existen en operativos de fraude sanitario en Estados Unidos?

La National Health Care Fraud Takedown 2026 representa la ofensiva más grande registrada en el país en materia de salud pública. Según el Departamento de Justicia, los operativos de años anteriores no habían superado la cifra de 400 acusados ni los 3.000 millones de dólares en fraudes detectados. El crecimiento de estos delitos ha motivado el desarrollo de estrategias más sofisticadas, como el uso de inteligencia artificial y el análisis de grandes volúmenes de datos para identificar patrones irregulares.

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De acuerdo con la agencia Reuters, los fraudes en programas como Medicare y Medicaid han sido objeto de atención prioritaria para el gobierno federal, dada la magnitud de los recursos involucrados y el impacto social. El DOJ informó que estos esquemas suelen aprovechar vacíos regulatorios y debilidades en los sistemas de verificación de identidad.

¿Cómo afecta esta operación a los beneficiarios y qué se puede esperar en adelante?

El impacto inmediato para los sistemas de Medicare y Medicaid incluye la activación de controles adicionales y la revisión de procedimientos para fortalecer la detección temprana de fraudes. Los beneficiarios directos de estos programas podrán consultar eventuales cambios en los canales oficiales de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

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El Departamento de Justicia informó que las investigaciones continúan abiertas y que los acusados enfrentarán procesos penales en los tribunales federales de los respectivos distritos. La agencia reiteró que la recuperación de activos y la restitución de fondos a los programas afectados será una prioridad en la siguiente etapa de la operación.

El DOJ recomendó a las personas con cobertura de Medicare y Medicaid estar alertas ante posibles comunicaciones fraudulentas y consultar cualquier duda en los sitios oficiales. Las autoridades anunciaron la implementación de nuevos sistemas de monitoreo y la ampliación de la cooperación con agencias estatales y locales para prevenir futuros esquemas de fraude.