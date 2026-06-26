Las bolsas de Estados Unidos cierran mixtas por la presión de las acciones ligadas a la inteligencia artificial

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la Bolsa de Nueva York (NYSE) se muestra en una pantalla en la Bolsa de Valores de Nueva York en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 22 de septiembre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon/Archivo

Las bolsas estadounidenses cerraron el viernes con resultados mixtos, presionadas por una nueva oleada de ventas en acciones vinculadas a la inteligencia artificial, pese a que la caída del precio del petróleo y el avance del sector sanitario amortiguaron las pérdidas. El S&P 500 retrocedió entre 3,47 y 19,81 puntos según datos preliminares y definitivos, para situarse en un rango de 7.337 a 7.354 unidades, cerrando así su segunda semana en negativo de las últimas 13.

El Dow Jones Industrial Average bajó entre 44 y 125 puntos, y el Nasdaq Composite cedió entre 61 y 121 puntos, según las distintas lecturas de cierre disponibles. Cerca de dos de cada tres acciones del S&P 500 terminaron al alza, pero el peso desproporcionado de los grandes títulos tecnológicos en los índices amplificó el efecto de sus descensos.

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El precio del crudo Brent, referencia internacional, bajó un 3,8% hasta los USD 72,60 por barril, un nivel inferior al registrado antes de que Estados Unidos e Israel atacaran Irán, episodio que derivó en el cierre del Estrecho de Ormuz y la interrupción de envíos de petróleo a escala mundial. La distensión en Oriente Medio permitió que compañías con elevadas facturas de combustible recuperaran terreno: American Airlines Group subió un 1,7%.

El sector sanitario fue el de mejor desempeño de la jornada. Un comité de la Agencia Europea de Medicamentos recomendó la aprobación de varios fármacos y la ampliación de indicaciones terapéuticas para más de una docena de ellos. Entre los beneficiados figuró Eli Lilly, cuya acción se disparó un 7,1%. Moderna también marcó su nivel más alto desde 2024 tras un evento para inversores en el que presentó su cartera de productos en desarrollo.

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Tras años de liderazgo en los mercados y subidas de gran magnitud, los títulos ligados a la inteligencia artificial atraviesan una fase de turbulencia creciente. La preocupación central es que sus beneficios no logren sostener las valoraciones alcanzadas, mientras el debate sobre el retorno de las inversiones masivas en centros de datos permanece abierto. “Es demasiado pronto para concluir que se está gestando una corrección importante en el sector tecnológico, pero lo que sí diría es que las dudas en torno a la rentabilidad y a la cuestión de las inversiones en activo fijo ciertamente no van a desaparecer”, advirtió David Stubbs, estratega jefe de inversiones de AlphaCore Wealth Advisory.

Fotografía de archivo de una sesión en Wall Street. EFE/Sarah Yenesel

Stubbs también alertó de que Wall Street podría mostrarse vulnerable ante cualquier señal de que las empresas no logren cumplir las altas expectativas de ganancias de los inversores. Micron Technology registró la caída más pronunciada entre los grandes referentes del sector, con un desplome del 6,7%. El fabricante de memoria para computadoras había cuadruplicado su cotización en el año en curso gracias al auge de la IA, pero Apple anunció alzas de precios en portátiles y otros productos para trasladar el encarecimiento de los chips de memoria a los consumidores, avivando el temor a una contracción de la demanda.

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SpaceX protagonizó una de las sesiones más agitadas. La compañía de Elon Musk llegó a caer un 2,9% en las primeras horas, rozando los USD 149, antes de rebotar hasta un alza del 3,5% y terminar con una ganancia marginal del 0,2%. La acción había debutado en bolsa a USD 135 por título a comienzos de mes y llegó a superar brevemente los USD 225 en sus primeros días de cotización. SpaceX agrupa, además de su negocio aeroespacial, la división de inteligencia artificial xAI.

Operadores de futuros y opciones trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Nueva York (NYSE American, AMEX) en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 22 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

La mayor pérdida del S&P 500 en la jornada correspondió a ON Semiconductor, que se hundió un 23,7% tras anunciar un acuerdo para adquirir Synaptics en una operación totalmente en acciones valorada en aproximadamente USD 7.000 millones.

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En el mercado de deuda, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años descendió hasta el 4,37% desde el 4,40% del jueves, después de que un informe mostrara que las expectativas de inflación de los consumidores para el próximo año bajaron al 4,6% desde el 4,8% registrado en mayo. La inflación en Estados Unidos superó el 4% en mayo por primera vez en tres años, impulsada por el encarecimiento de la energía asociado al conflicto en Oriente Medio, lo que mantiene viva la posibilidad de una nueva alza de tasas por parte de la Reserva Federal.

Los mercados asiáticos abrieron el viernes con descensos generalizados, anticipando la presión que luego se trasladaría a Nueva York. En Japón, SoftBank Group Corp. se desplomó un 12,5% y arrastró al índice Nikkei 225 un 4,2% a la baja. La empresa es uno de los principales inversores en OpenAI, y un artículo de The New York Times sugirió que la compañía creadora de ChatGPT estudia posponer su oferta pública inicial al próximo año, en lugar de realizarla en el segundo semestre de 2025 como se había previsto.

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En Corea del Sur, SK Hynix cedió un 8,4% y Samsung Electronics perdió un 5,3%, lo que empujó al índice Kospi a bajar un 5,8%, aunque el indicador acumula todavía una ganancia del 99,6% en lo que va del año.