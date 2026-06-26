Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

Netanyahu, tras el acuerdo firmado en Washington, reafirmó que Israel no abandonará el sur del Líbano mientras Hezbolá conserve su capacidad militar. (Reuters)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este viernes que Israel permanecerá en el sur del Líbano mientras Hezbollah no se desarme, horas después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco trilateral con Estados Unidos en Washington.

En un video pregrabado distribuido a los medios israelíes, Netanyahu sostuvo: “Lo más importante es, ante todo, que Israel permanezca en la zona de seguridad del sur del Líbano. Este es un logro fundamental, y lo mantendremos mientras Hezbollah no se haya desarmado”. La declaración llegó minutos después del anuncio del pacto en el Departamento de Estado.

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El mandatario también precisó que los civiles libaneses desplazados de esa zona no podrán regresar a sus hogares: “No permitimos que Hezbollah entre en ella, ni tampoco permitimos que entre la población civil”, señaló.

La firma del acuerdo marco trilateral entre Israel, Líbano y Estados Unidos, este viernes en el Departamento de Estado de Washington. (Reuters)

Netanyahu detalló que el Ejército Libanés podrá asumir el control de dos áreas específicas que describió como "zonas piloto“. Una se ubica fuera de la zona de seguridad y al sur del río Litani; la otra, al norte de ese curso de agua.

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La extensión del proceso quedó condicionada al cumplimiento libanés. El embajador israelí ante Estados Unidos, Yechiel Leiter, lo confirmó tras la firma: “En la medida en que el ejército libanés cumpla con el desmantelamiento y desarme de Hezbollah, procederemos con zonas piloto adicionales y la determinación final de una frontera reconocida internacionalmente”.

El documento fue suscrito en el Departamento de Estado por la embajadora libanesa Nada Moawad y por Leiter, ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Los firmantes no ofrecieron detalles sobre el contenido del texto.

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Rubio anunció la creación de un Grupo de Coordinación Militar trilateral para supervisar la implementación, junto con 100 millones de dólares en asistencia humanitaria inmediata coordinada con la ONU y más de 30 millones de dólares para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Libanesas. Moawad calificó el pacto de "primer paso" hacia la restauración de la soberanía libanesa.

El embajador israelí Yechiel Leiter, durante la ceremonia de firma del acuerdo marco en el Departamento de Estado de Washington. (Reuters)

El conflicto comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel días después de que Washington y Tel Aviv atacaran Irán, con el objetivo declarado de vengar el asesinato del ayatolá Ali Khamenei. La respuesta israelí dejó más de 4.200 muertos y un millón de desplazados en el Líbano. Una primera tregua anunciada en abril no logró contener los combates; un segundo alto el fuego declarado este mes abrió paso a la ronda final de negociaciones.

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El diputado de Hezbollah Hassan Fadlallah rechazó el pacto y advirtió que el grupo reforzaría su armamento antes que permitir que las autoridades libanesas cumplieran sus compromisos. Calificó la oposición de la milicia de “seria”.

Del lado israelí, el balance de esta ronda de hostilidades incluye al menos 32 soldados y cuatro civiles muertos. Hezbollah no publica cifras sobre sus propias bajas.

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(Con información de AFP y Reuters)