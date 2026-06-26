Mundo

Netanyahu afirmó que Israel no se retirará del sur del Líbano hasta el desarme de Hezbollah

El primer ministro vinculó la permanencia israelí en la franja al desarme de Hezbolá y cerró el retorno de los civiles desplazados

Guardar
Google icon
Netanyahu, tras el acuerdo firmado en Washington, reafirmó que Israel no abandonará el sur del Líbano mientras Hezbolá conserve su capacidad militar. (Reuters)
Netanyahu, tras el acuerdo firmado en Washington, reafirmó que Israel no abandonará el sur del Líbano mientras Hezbolá conserve su capacidad militar. (Reuters)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu afirmó este viernes que Israel permanecerá en el sur del Líbano mientras Hezbollah no se desarme, horas después de que Israel y Líbano firmaran un acuerdo marco trilateral con Estados Unidos en Washington.

En un video pregrabado distribuido a los medios israelíes, Netanyahu sostuvo: “Lo más importante es, ante todo, que Israel permanezca en la zona de seguridad del sur del Líbano. Este es un logro fundamental, y lo mantendremos mientras Hezbollah no se haya desarmado”. La declaración llegó minutos después del anuncio del pacto en el Departamento de Estado.

PUBLICIDAD

El mandatario también precisó que los civiles libaneses desplazados de esa zona no podrán regresar a sus hogares: “No permitimos que Hezbollah entre en ella, ni tampoco permitimos que entre la población civil”, señaló.

La firma del acuerdo marco trilateral entre Israel, Líbano y Estados Unidos, este viernes en el Departamento de Estado de Washington. (Reuters)
La firma del acuerdo marco trilateral entre Israel, Líbano y Estados Unidos, este viernes en el Departamento de Estado de Washington. (Reuters)

Netanyahu detalló que el Ejército Libanés podrá asumir el control de dos áreas específicas que describió como "zonas piloto“. Una se ubica fuera de la zona de seguridad y al sur del río Litani; la otra, al norte de ese curso de agua.

PUBLICIDAD

La extensión del proceso quedó condicionada al cumplimiento libanés. El embajador israelí ante Estados Unidos, Yechiel Leiter, lo confirmó tras la firma: “En la medida en que el ejército libanés cumpla con el desmantelamiento y desarme de Hezbollah, procederemos con zonas piloto adicionales y la determinación final de una frontera reconocida internacionalmente”.

El documento fue suscrito en el Departamento de Estado por la embajadora libanesa Nada Moawad y por Leiter, ante el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Los firmantes no ofrecieron detalles sobre el contenido del texto.

Rubio anunció la creación de un Grupo de Coordinación Militar trilateral para supervisar la implementación, junto con 100 millones de dólares en asistencia humanitaria inmediata coordinada con la ONU y más de 30 millones de dólares para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas Libanesas. Moawad calificó el pacto de "primer paso" hacia la restauración de la soberanía libanesa.

El embajador israelí Yechiel Leiter, durante la ceremonia de firma del acuerdo marco en el Departamento de Estado de Washington. (Reuters)
El embajador israelí Yechiel Leiter, durante la ceremonia de firma del acuerdo marco en el Departamento de Estado de Washington. (Reuters)

El conflicto comenzó el 2 de marzo, cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel días después de que Washington y Tel Aviv atacaran Irán, con el objetivo declarado de vengar el asesinato del ayatolá Ali Khamenei. La respuesta israelí dejó más de 4.200 muertos y un millón de desplazados en el Líbano. Una primera tregua anunciada en abril no logró contener los combates; un segundo alto el fuego declarado este mes abrió paso a la ronda final de negociaciones.

El diputado de Hezbollah Hassan Fadlallah rechazó el pacto y advirtió que el grupo reforzaría su armamento antes que permitir que las autoridades libanesas cumplieran sus compromisos. Calificó la oposición de la milicia de “seria”.

Del lado israelí, el balance de esta ronda de hostilidades incluye al menos 32 soldados y cuatro civiles muertos. Hezbollah no publica cifras sobre sus propias bajas.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

Benjamin NetanyahuIsraelLíbanoHezbollah

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

Moscú reabre antiguas instalaciones, amplía su flota de rompehielos y concentra capacidades estratégicas cerca de Noruega y Finlandia, lo que impulsa nuevas inversiones aliadas en vigilancia, comunicaciones y medios navales

La OTAN refuerza su presencia en el Ártico ante la modernización militar rusa

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

La agencia de la ONU advirtió que la reapertura de la vía petrolera previa a la guerra exige retirar artefactos del corredor central, un operativo que el sector prevé que se prolongue durante varias semanas

La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk

El encuentro reunió a alrededor de 7.500 participantes, entre ellos representantes de 70 gobiernos, 30 organismos internacionales y cerca de 5.000 empresarios, todos implicados en la definición de los planes para la reconstrucción de Ucrania

Ucrania aseguró 10.000 millones de euros para su reconstrucción tras la conferencia de donantes en Gdansk

Corea del Sur formará a 500.000 “guerreros de drones” para responder a la amenaza de Corea del Norte

El plan establece que todos los drones se fabricarán únicamente con partes producidas en Corea del Sur, con el fin de no depender de suministros del extranjero, en particular de China, por motivos de seguridad

Corea del Sur formará a 500.000 “guerreros de drones” para responder a la amenaza de Corea del Norte

El Tesoro de Estados Unidos sancionó redes de explosivos y reclutamiento que alimentan la guerra civil en Sudán

Washington exige un cese inmediato e incondicional de tres meses tras advertir que esas redes bloquean el ingreso de ayuda humanitaria a la población sudanesa

El Tesoro de Estados Unidos sancionó redes de explosivos y reclutamiento que alimentan la guerra civil en Sudán
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Uruguay-España en el Mundial 2026, en directo: ya se conocen las alineaciones de Bielsa y Luis de la Fuente

Uruguay-España en el Mundial 2026, en directo: ya se conocen las alineaciones de Bielsa y Luis de la Fuente

Los documentos que suelen pedirte para trabajar y cómo sacarlos por internet

Qué pasa en la Selección Mexicana: Santiago Giménez se burla de Alexis Vega antes del partido de 16vos de final

El primer paso para dejar el sedentarismo es romper la inactividad

Asesinan a vendedor de aguas en el Centro Histórico de la CDMX: atacantes huyen en motocicleta

INFOBAE AMÉRICA

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Néctar California celebra 70 años en Colombia con peluches coleccionables inspirados en frutas

Presidente de Honduras se solidariza con familias afectadas por derrumbe que cobró la vida de tres personas en el Anillo Periférico

Diputado de oposición Boris España presenta una iniciativa para escalonar horarios en el Ejecutivo

Cruz Roja Costarricense envía rescatistas a Venezuela para apoyar labores tras los terremotos

Quedan 13 prófugos de La Joyita; autoridades capturan a otros dos evadidos en Panamá

ENTRETENIMIENTO

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

Las reflexiones de Abby Elliott al despedirse de ‘El Oso’: maternidad, resiliencia y el valor de sostenerse en los otros

“Mis manos también estaban congeladas todo el tiempo”, recordó Leonardo DiCaprio sobre su rodaje más exigente

“Sentí que iba a estar a salvo”, Kid Cudi sobre filmar escenas íntimas con Brittany Snow

Entre lágrimas, Sharon Stone contó la dura decisión que tomó para que su madre pudiera morir en paz: “Necesito despegarme y liberarla”

“Ella ve un futuro”: Kendall Jenner y Jacob Elordi hacen oficial su romance con un viaje a Australia