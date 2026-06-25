Buscan con drones y helicópteros a la jirafa Gracie en Texas: ofrecen USD 5.000 de recompensa

Gracie, la jirafa desaparecida en el condado de Real, Texas, sigue libre tras casi dos semanas de búsqueda (Real County Animal Rescue-Shelter)

Gracie, la jirafa desaparecida en el condado de Real, Texas, sigue libre tras casi dos semanas de búsqueda. El sheriff Nathan Johnson desmintió el miércoles los reportes que circularon en redes sociales sobre su hallazgo.

“La jirafa no ha sido localizada. Todavía está en libertad”, declaró Johnson a The Guardian.La situación se complicó el martes por la noche cuando el sitio web del canal local News4SA publicó que Gracie había sido encontrada “un poco más lejos de lo esperado” del rancho.

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Horas después, la misma emisora retiró la nota al admitir que la información “no podía confirmarse”. Johnson fue más directo sobre el origen del rumor: “Son idiotas en pijama en el sótano de su madre, en internet, sin nada mejor que hacer”.

Quién es Gracie y de dónde escapó

Gracie es una jirafa reticulada de entre 3 y 4 años de edad. Esta subespecie es originaria del noreste de Kenia, el sur de Etiopía y Somalia, y figura en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza como especie en peligro de extinción.

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La jirafa escapó del Cedar Hollow Ranch tras bajar por el lado equivocado de una compuerta de 2,4 metros en una zona remota del predio (Real County Animal Rescue-Shelter)

Llegó en mayo de 2026 al Cedar Hollow Ranch, un criadero privado de animales exóticos ubicado en Leakey, Texas, a unos 160 kilómetros al oeste de San Antonio. El rancho alberga varios cientos de animales, entre ellos impalas, íbices nubios y antílopes de África Central, y tiene jirafas en sus instalaciones desde hace más de 30 años.

Cómo ocurrió la fuga

Vick Jones, administrador del rancho, explicó a The New York Times que Gracie tenía el hábito de recorrer la propiedad y alcanzar las ramas de los árboles para comer. Esa conducta, que ninguna otra jirafa del rancho había tenido antes, la llevó a una zona remota del predio: un cañón bordeado por una compuerta y una pared de roca.

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La infografía detalla la búsqueda de Gracie, una jirafa reticulada perdida en el Hill Country de Texas, con información sobre su fuga y características (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Esta jirafa, a diferencia de todas las demás, caminaba por todos lados”, dijo Jones. Gracie bajó por el lado equivocado de la compuerta —de 2,4 metros de altura— y se adentró en el paisaje de pastizales, manantiales y cañones de la región Hill Country de Texas.

La última imagen confirmada de la animal proviene de una cámara trampa al oeste de Leakey. Jones buscó el martes en una zona a unos 6 kilómetros del rancho tras recibir fotos de un informante, pero las imágenes tenían varios días de antigüedad y Gracie ya no estaba allí.

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La búsqueda y la recompensa

El dueño del rancho, cuya identidad no fue revelada, ofrece USD 5.000 de recompensa por información que conduzca a la captura y regreso seguro de la jirafa. Jones también contrató helicópteros y drones para rastrearla en un área inicial de unas 7.500 acres (3.035 hectáreas), sin resultados.

Un cartel busca a la jirafa Gracie, desaparecida en el condado de Real, Texas, y ofrece una recompensa de USD 5.000 por su localización (Facebook / Traci Fant)

El sheriff Johnson aclaró a The Guardian que todos los propietarios de terrenos colindantes están al tanto de la situación. “Es una zona grande, muy rural, con muy poca gente. Solo ranchos”, señaló.

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Un condado acostumbrado a animales exóticos perdidos

El condado de Real tiene alrededor de 2.700 habitantes. La oficina del sheriff emitió una alerta pública con la descripción detallada de Gracie —incluyendo que tiene “orejas redondeadas”— para que los residentes pudieran identificarla.

El detalle generó comentarios en redes sociales: “Si ves una jirafa por el Hill Country, revísale las orejas antes de llamar. No queremos saturar la línea con casos de identidad equivocada”, escribió un usuario en X.

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Johnson dijo que al principio se rió cuando recibió el primer reporte de una jirafa desaparecida, pero que tomó el caso con seriedad. El funcionario recordó que el condado ya ha registrado la fuga de ñus, monos y cebras de ranchos privados. “Al final siempre aparecen en algún comedero o en algún lugar. Nunca habíamos tenido una jirafa”, admitió.

Jones se mantiene optimista. “Seguiremos buscando hasta traerla a casa”, dijo a NBC News.

Quien tenga información puede comunicarse al (830) 279-5822 o a la oficina del sheriff del condado de Real al (830) 232-5201.