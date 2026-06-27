El gobernador Gavin Newsom propone un impuesto federal mínimo para multimillonarios

Newsom argumentó que un impuesto estatal en California puede ser eludido por multimillonarios que se mudan a refugios fiscales como Florida (REUTERS/Mike Blake).

El gobernador de California Gavin Newsom propuso un impuesto federal mínimo para multimillonarios y un fondo público nacional ligado a la inteligencia artificial, reportaron CBS News y Bloomberg.

En una publicación en Substack, Newsom propuso cambios en las reglas de herencia y el “cierre de lagunas fiscales” vinculadas a los préstamos de personas adineradas respaldados por sus activos. A su vez, reveló que votará en contra del impuesto a la riqueza de los multimillonarios que se someterá a votación en California este noviembre.

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El funcionario aseveró: “Cuando el 10% de la población de este país posee dos tercios de la riqueza, cuando hemos creado al primer trillonario de la historia, y aun así los salarios se han estancado y los costos de la atención médica se han disparado, algo falla fundamentalmente”.

Propuestas fiscales federales y reforma al sistema tributario

En el plano federal, Newsom planteó eliminar lo que llama el “préstamo de estilo de vida libre de impuestos”. Según sus palabras, muchos multimillonarios contraen deuda con sus acciones como garantía, declaran no tener ingresos gravables y luego transfieren a sus herederos activos sin tributar, informó CBS News.

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Por consiguiente, propuso reescribir las reglas de herencia antes de una transferencia generacional de riqueza estimada en USD 124 billones durante las próximas dos décadas. Advirtió que, sin cambios, ese proceso puede consolidar “una aristocracia estadounidense permanente de riqueza heredada”.

El gobernador pidió volver a las tasas del impuesto corporativo vigentes antes de los recortes tributarios de 2017 impulsados por Donald Trump y cerrar las “lagunas legales en el extranjero” que permiten a las multinacionales trasladar ganancias sobre el papel.

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Newsom pidió reformar las reglas de herencia ante una transferencia generacional de riqueza estimada en USD 124 billones en las próximas dos décadas (REUTERS/Annabelle Gordon).

En la misma publicacion, calificó la “economía del goteo” como un experimento “fallido” de 50 años que desvió ganancias récord hacia recompras de acciones y salarios ejecutivos, mientras los ingresos de los trabajadores se estancaban.

En su propuesta, el gobernador habló de un “verdadero impuesto mínimo para multimillonarios, una regla Buffett moderna”, destinado a asegurar que quienes están en la cima paguen al menos la misma tasa que sus propios empleados.

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“Hoy en día, un oficinista puede pagar una tasa impositiva más alta que la heredera. Un obrero de la construcción podría pagar una tasa más alta que el promotor inmobiliario. Y un repartidor puede terminar pagando una tasa más alta que el fundador de la empresa cuyos paquetes entrega”, escribió.

Fondo nacional de capital público para la IA

Otra propuesta del gobernador es un fondo nacional de capital público que tomaría una participación relevante en la economía de la inteligencia artificial. Los ingresos servirían para financiar la transición de los trabajadores desplazados por la IA, con indemnizaciones, prestaciones transferibles y un seguro de desempleo reforzado.

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También financiaría cuidado infantil universal, educación superior sin matrícula, capacitación laboral, salud y una política industrial para lo que definió como el “siglo de la IA”.

En su artículo, Newsom afirmó: “A medida que la inteligencia artificial transforma el país, cada estadounidense debería ser dueño de una parte del futuro que construye”.

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No obstante, el funcionario no detalló la tasa de ese eventual impuesto federal al patrimonio ni explicó cómo funcionaría o qué activos quedarían alcanzados. Tampoco desarrolló de qué manera operaría el fondo público de inversión en inteligencia artificial, precisó Bloomberg.

Newsom propuso un fondo nacional de capital público para la inteligencia artificial con el fin de financiar a trabajadores desplazados por la IA (REUTERS/Annabelle Gordon).

Newsom rechazó el impuesto estatal en California

En el mismo artículo de Substack, el gobernador anunció que votará contra el impuesto a la riqueza que llegará a la boleta de California en noviembre. Newsom sostuvo que los multimillonarios pueden mudarse para eludir un tributo estatal y que la disputa debe darse en el plano federal, “donde este sistema roto fue creado en primer lugar”.

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De acuerdo con Bloomberg, el gobernador, multimillonarios y grupos progresistas intentaron sin éxito convencer al sindicato SEIU-UHW de retirar la medida antes del cierre del plazo, pero no lograron alcanzar su objetivo.

Citado por CBS News, el argumento se apoyó además en movimientos recientes de grandes fortunas tecnológicas hacia refugios fiscales como Florida. El diario Los Angeles Times informó que Mark Zuckerberg, Larry Page y Sergey Brin figuran entre los empresarios que compraron viviendas en ese estado.

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El gobernador también cuestionó el destino de la recaudación de la iniciativa de California. Según explicó, el dinero se usaría sobre todo para gasto estatal en Medicaid y no para otras áreas, por lo que ignora las escuelas públicas y deja de lado clínicas de salud para mujeres, la vivienda y el cuidado infantil.

Por último, Newsom añadió que “el presupuesto de California pertenece a todos los californianos, no a un solo grupo de interés, por muy noble que sea la causa". Y expresó: “Seguiré defendiendo, aquí y donde sea, que la lucha contra la concentración de la riqueza es una lucha nacional que debemos ganar pronto”.