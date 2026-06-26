Video insólito: detienen a un guardia de seguridad por disparar con una pistola Taser en la cara de un hombre

Un video de cámaras de seguridad muestra a un guardia afuera de un local en Carlsbad mientras dispara una pistola. (X: @AmiriKing)

Un portero de discoteca fue arrestado tras disparar a quemarropa una pistola Taser en la cara de un hombre en Carlsbad, California, según informó el Departamento de Policía del lugar. El hecho ocurrió poco antes de las 20.30h del miércoles, a la altura de Park 101 en Carlsbad Boulevard.

La policía indicó que la investigación determinó que, durante el altercado, un guardia de seguridad presuntamente usó una pistola eléctrica. La víctima, un hombre adulto, fue evaluada por el Departamento de Bomberos de Carlsbad y trasladada a un hospital local para recibir tratamiento.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas del episodio muestran al guardia sacando el dispositivo y apuntando a centímetros del rostro del hombre, que estaba sin camisa, antes de disparar. Luego se ve a la víctima en el suelo y arrastrándose por la acera mientras algunos transeúntes se acercan para asistirlo.

El portero fue identificado como David Márquez. El sitio de espectáculos TMZ informó que los agentes arrestaron al guardia luego de revisar el video del supuesto ataque y que quedó detenido en la cárcel del condado de Vista, acusado de dos delitos graves: agresión con arma mortal y agresión con pistola eléctrica.

PUBLICIDAD

La policía señaló que arrestó a Márquez, de 42 años, residente de San Marcos, bajo sospecha de esos cargos y que el caso continúa bajo investigación. En las imágenes también se observa a los agentes llevándolo esposado.

La respuesta de Park 101

Park 101 informó que David Márquez ya no trabaja en el local y afirmó que el video no refleja la imagen del establecimiento (Captura de video)

Representantes de Park 101 dijeron al sitio local SanDiegoVille que el portero ya no trabaja para el local. El copropietario dijo: “El video es profundamente perturbador y lo que muestra no refleja la imagen de Park 101 ni de ninguno de nuestros establecimientos”.

PUBLICIDAD

Según ese mismo comunicado, el establecimiento rescindió el contrato con el proveedor de seguridad involucrado, coopera con el Departamento de Policía de Carlsbad y realiza una revisión interna sobre la selección, evaluación, contratación y capacitación del personal de seguridad para eventos.

Medios estadounidenses que replicaron el video y reportaron el arresto

Medios de Estados Unidos como TMZ y Daily Dot difundieron el video viral del episodio en Carlsbad con diferencias sobre la confirmación del arresto y los cargos (Captura de video)

El caso fue retomado por medios estadounidenses centrados en noticias de entretenimiento, cultura digital y circulación de videos virales. En esos sitios, el video fue presentado como el insumo para reconstruir lo ocurrido y como el elemento que impulsó su difusión en redes sociales.

PUBLICIDAD

Uno de los que difundió el episodio fue TMZ. En la misma cobertura, TMZ señaló que la víctima fue trasladada a un centro de trauma para recibir atención médica y que la policía investigaba el motivo del hecho. Ese enfoque ubicó el eje en el resultado del operativo: la identificación del sospechoso y el inicio de un proceso penal con delitos graves.

El video también fue abordado por Daily Dot, un sitio especializado en cultura de internet y tendencias digitales. En su publicación, describió la grabación como un material que “parece mostrar” a un guardia de seguridad disparando un Taser desde muy corta distancia. Además, afirmó que en otra parte del clip se veía a la misma persona esposada y escoltada por policías.

PUBLICIDAD

A diferencia del enfoque de TMZ, Daily Dot remarcó que, al momento de su publicación, las autoridades no habían confirmado públicamente si el guardia había sido arrestado o acusado, y aclaró que el medio no podía verificar de manera independiente la identidad de los involucrados, el lugar del hecho ni la situación procesal.

En paralelo, la circulación del material en Instagram funcionó como motor de expansión del caso. En redes se compartió el video del episodio en las inmediaciones de Park 101 y se replicaron fragmentos que muestran el momento del disparo y la intervención policial posterior.

PUBLICIDAD

En ese ecosistema, SanDiegoVille aparece como una de las cuentas que difundieron el clip y amplificaron el tema, en línea con su perfil de noticias y vida urbana del área de San Diego.

En términos de jerarquía informativa, las coberturas revisadas muestran un contraste para el armado de una nota: TMZ presentó la detención y los cargos como hechos ya consolidados y los vinculó a un vocero policial, mientras que Daily Dot optó por un encuadre de verificación más cauteloso, apoyado en el carácter viral del video y en la falta de confirmación oficial que consignó en su propio texto.

PUBLICIDAD

Esa divergencia editorial también impacta en el tipo de lenguaje: un registro afirmativo cuando se atribuye a fuentes oficiales, y un registro condicional cuando el sostén es el video y las publicaciones en redes.