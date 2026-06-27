“En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”: Spielberg defendió las proyecciones y pidió más tiempo en cartelera

El director estadounidense defiende la vigencia de la experiencia cinematográfica compartida frente al auge del consumo doméstico (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Steven Spielberg, uno de los directores más influyentes de la industria cinematográfica, defendió el valor de la experiencia colectiva de ir al cine en una reciente entrevista para el pódcast Higher Ground, citada por Espinof.

El cineasta afirmó que asistir a una sala para ver una película, en vez de quedarse en casa, transforma el acto de ver cine en un verdadero evento y fortalece la dimensión cultural del séptimo arte. “En el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla”, aseguró.

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El valor de la experiencia compartida

Spielberg explicó que la diferencia central entre ver una película en casa y hacerlo en una sala de cine radica en la naturaleza del acto.

Reservar tiempo y compartir emociones en una sala distingue el acto de ir al cine del visionado en casa (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Reservar un momento específico para salir, desplazarse hasta una sala y compartir la emoción de una historia con desconocidos convierte la función en un suceso único. Para el director, este proceso añade un valor adicional que no se encuentra en el consumo doméstico.

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Durante la entrevista, el realizador insistió en que no hay nada de malo en ver una película en casa, ya que él mismo disfruta de ese formato en ocasiones.

Sin embargo, subrayó que la verdadera diferencia surge cuando se dedica un momento concreto —ya sea una noche, una tarde o una mañana— para asistir al cine. Según sus palabras, ese gesto convierte la experiencia en un evento que resulta mucho más emocionante para el espectador.

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El estreno de ‘El día de la revelación’ y el éxito en taquilla

La última película de Spielberg, con Emily Blunt, muestra que las salas mantienen su atractivo comercial (Captura de video: YouTube/@kevinmccarthyfilm)

La reflexión de Spielberg se produjo en el contexto de la promoción de su último filme, ‘El día de la revelación’, protagonizado por Emily Blunt.

La película ha alcanzado una recaudación global de 160 millones de dólares en las salas de cine, de acuerdo con Espinof. Este éxito comercial refuerza la idea de que las salas aún conservan su atractivo y capacidad de convocatoria.

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Las declaraciones del director fueron recogidas durante la ronda de entrevistas previa al lanzamiento de la película. Spielberg utilizó ese espacio para destacar la importancia del cine como evento social y cultural, en contraste con la comodidad del visionado doméstico.

El cine como espacio de comunión

Las proyecciones en sala permiten que desconocidos compartan emociones y se sientan parte de una comunidad (Reuters)

Spielberg considera que el cine va más allá del acto individual de ver una película. Para él, la sala representa un lugar donde personas desconocidas, con ideas y vivencias distintas, comparten durante unas horas una misma historia.

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El director señaló que, aunque no todos los asistentes piensen igual, en el cine todos se sumergen en la narración que ofrece la pantalla.

Esta coincidencia emocional, según Spielberg, genera una especie de comunidad temporal. “El público ríe, llora o se emociona al unísono, estableciendo una conexión que trasciende las diferencias individuales". El cine, en ese sentido, se convierte en un espacio de comunión, donde las emociones compartidas refuerzan el sentido de pertenencia a una colectividad.

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La conversación después de la función

El diálogo espontáneo entre asistentes refuerza el sentido de unión tras la experiencia cinematográfica (REUTERS/Mike Blake)

El director también resaltó la importancia de lo que ocurre una vez que termina la proyección. Para Spielberg, el vestíbulo del cine se transforma en un lugar donde los asistentes pueden conversar sobre la película con personas que, hasta ese momento, eran completas desconocidas.

Estas charlas, centradas en las emociones y reflexiones que despertó el filme, permiten enfocar la atención en lo que une a los espectadores, en lugar de lo que los separa.

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Spielberg afirmó que esta experiencia de diálogo espontáneo representa uno de los mayores logros del cine como fenómeno cultural. La posibilidad de interactuar y compartir impresiones en un ambiente neutral contribuye a fortalecer el sentido de comunidad y a valorar el poder transformador de las historias en la gran pantalla.

Un llamado a proteger la exhibición en salas

Spielberg insta a los estudios a priorizar la permanencia de las películas en cartelera para preservar la experiencia colectiva

El director cerró su intervención con una petición dirigida a los estudios cinematográficos. Spielberg instó a que las películas permanezcan más tiempo en cartelera antes de ser trasladadas a la televisión o las plataformas digitales. Considera que esta práctica es esencial para preservar la experiencia colectiva que solo las salas pueden ofrecer.

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En sus palabras, “las películas pueden hacer eso si los estudios continúan permitiendo que se exhiban por periodos más largos de tiempo antes de que acaben en la televisión”. Spielberg vinculó la continuidad de la experiencia comunitaria del cine con la necesidad de mantener la exclusividad de la exhibición en salas durante un periodo más prolongado.