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La OMI estima la presencia de 80 minas en el canal de navegación habitual del estrecho de Ormuz

La agencia de la ONU advirtió que la reapertura de la vía petrolera previa a la guerra exige retirar artefactos del corredor central, un operativo que el sector prevé que se prolongue durante varias semanas

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La guerra con Irán abrió dos canales de navegación alternativos en el Estrecho de Ormuz, uno coordinado por Estados Unidos junto a Omán y otro controlado por Teherán. (Reuters)
La guerra con Irán abrió dos canales de navegación alternativos en el Estrecho de Ormuz, uno coordinado por Estados Unidos junto a Omán y otro controlado por Teherán. (Reuters)

La Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU estimó el viernes que el Estrecho de Ormuz cuenta con aproximadamente 80 minas en sus rutas marítimas históricas, lo que evidencia la dificultad de restablecer la normalidad en este importante canal petrolero.

La guerra con Irán ha propiciado la creación de dos canales de navegación alternativos a través del Estrecho de Ormuz: uno que bordea la costa de Omán y está coordinado por Estados Unidos, y otro independiente controlado por Teherán que se desvía hacia Irán. Esto se debe a que se cree que se han colocado explosivos en el corredor intermedio, conocido como el Plan de Separación de Tráfico.

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La presencia de explosivos ha sido una de las principales preocupaciones de los armadores y sus tripulaciones, quienes se encargan de exportar petróleo, gas y otras mercancías de Oriente Medio a los mercados internacionales.

Desde el acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán la semana pasada, el sector ha presionado a las autoridades para que restablezcan el antiguo canal, pero para ello es necesario desminarlo. Se prevé que el proceso dure varias semanas.

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Según los términos del pacto de paz, Irán debe asumir la responsabilidad de la remoción de minas, aunque no está claro cuánto se ha avanzado en este sentido. En cambio, Teherán ha cambiado de postura varias veces, afirmando que los buques pueden transitar libremente por ahora y que necesitan su autorización para hacerlo.

Intertanko recomendó posponer los viajes por el Estrecho de Ormuz mientras Reino Unido y Francia preparan una misión multinacional de desminado.(AS)
Intertanko recomendó posponer los viajes por el Estrecho de Ormuz mientras Reino Unido y Francia preparan una misión multinacional de desminado.(AS)

Como muestra de los riesgos que aún persisten en el tránsito, un buque fue atacado en la ruta omaní el jueves y otros tuvieron que dar la vuelta en lugar de continuar. El incidente llevó a la OMI a cancelar un plan para evacuar a los cargueros que llevan meses atrapados en el Golfo Pérsico.

A pesar de ello, el acuerdo de paz ha contribuido a que las exportaciones de la región alcancen en los últimos días cerca del 80% de los niveles previos a la guerra, y el viernes se observó a más buques cisterna transportando carga desde el Golfo Pérsico.

Intertanko, la principal asociación comercial de armadores de buques cisterna, reiteró su recomendación a sus miembros de posponer los viajes a través del estrecho “hasta que la situación se aclare” y calificó la ruta iraní como “motivo de preocupación”.

La semana pasada, Pakistán —responsable de coordinar las alertas de navegación en la zona— informó de la detección de una mina cerca de Omán, si bien la Armada estadounidense había afirmado previamente que la ruta sur estaba libre de estos artefactos. A principios de este mes, el Reino Unido y Francia elaboraron planes para liderar una misión multinacional de desminado en el estrecho.

Bloomberg

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