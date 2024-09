Ciudades en Estados Unidos ofrecen hasta USD 20.000 para atraer nuevos residentes

Imagen de un hombre enfocado trabajando con su laptop en un espacio de coworking. Captura la esencia del home office moderno, donde la tecnología e internet facilitan un ambiente de trabajo profesional y productivo fuera del hogar. (Imagen ilustrativa Infobae)

Varios lugares en Estados Unidos han lanzado programas de incentivos financieros para atraer nuevos residentes, en parte impulsados por el auge del trabajo remoto tras la pandemia de COVID-19. Estas iniciativas buscan fomentar el repoblamiento y estimular las economías locales.

Cumberland, Maryland

Cumberland, una ciudad ubicada en el oeste de Maryland, ofrece un llamativo programa denominado “Choose Cumberland Relocation Program”. Según The Washington Post, este programa ofrece USD 10,000 en efectivo a 10 personas y hasta USD 10,000 adicionales en fondos de contrapartida para pagos iniciales o renovaciones de vivienda. Para calificar, los solicitantes deben comprometerse a vivir en la ciudad durante cinco años. Los pagos en efectivo son financiados directamente por la ciudad, mientras que los fondos de contrapartida provienen de una subvención de USD 100,000 del Programa de Legado Comunitario de Maryland.

Virginia Occidental

Por otro lado, West Virginia busca atraer nuevos residentes con su programa “Ascend West Virginia”. Según CNBC, el incentivo puede llegar hasta los USD 12,000, además de un paquete gratuito de recreación al aire libre y espacio de trabajo compartido. Los nuevos residentes pueden recibir USD 10,000 en cuotas mensuales durante el primer año y USD 2,000 adicionales al final del segundo año. Para ser elegible, los solicitantes deben trabajar remotamente, realizar trabajos autónomos o ser empleados de empresas fuera del estado. Además, deben proporcionar prueba de empleo e ingresos antes de ser aceptados, y comprometerse a vivir en una de las comunidades designadas durante al menos dos años.

Rochester, Nueva York

En Rochester, el programa “Greater ROC Relocate” ofrece hasta USD 9,000 en subvenciones para propietarios de viviendas. Los requisitos específicos mencionados por el sitio web de la ciudad de Rochester incluyen tener 18 años o más, ser elegible para trabajar en Estados Unidos, residir al menos a 482,803 metros de Rochester y mudarse dentro de los seis meses posteriores a la aceptación. Hasta la fecha, 32 trabajadores remotos se han reubicado a través de este programa, lo que ha impulsado a la ciudad a continuar ofreciendo estos incentivos.

En la tranquilidad del hogar, un hombre joven aprovecha la tecnología de su notebook para comprar en línea, demostrando la eficiencia del trabajo remoto y la comodidad de la conexión a internet que elimina barreras y distancias. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tulsa, Oklahoma

Tulsa, conocida por su programa “Tulsa Remote”, que comenzó en 2018, ofrece USD 10,000 en subvenciones de alquiler o una suma global, junto con una membresía de tres años en un espacio de trabajo conjunto local. Los detalles del programa, proporcionados por Tulsa Remote, indican que para ser elegible, los solicitantes deben tener al menos 18 años, estar autorizados para trabajar en Estados Unidos, tener un empleo remoto de tiempo completo fuera de Oklahoma y poder mudarse a Tulsa dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación. El proceso incluye una entrevista virtual de 30 minutos, una verificación de antecedentes y de ingresos, y la firma de un contrato de alquiler o la compra de una vivienda calificada.

Topeka, Kansas

En Topeka, el programa “Choose Topeka” ofrece hasta USD 10,000 para alquiler durante el primer año o hasta USD 15,000 para la compra de vivienda. Según el sitio web de GO Topeka, los obstáculos deben participar en el programa de transferencia de empleados GO Topeka y contribuir entre USD 2,500 y USD 15,000. La ciudad también dispone de dos programas adicionales que ofrecen USD 5,000 a ex residentes de Topeka y a quienes hayan terminado su servicio militar. Estos fondos pueden ser utilizados a discreción del beneficiario.

Bancos de arena, Alabama

El programa “Remote Shoals” en The Shoals, Alabama, ofrece hasta USD 10,000 entregados en tres cuotas separadas. De acuerdo con la fuente local al.com, los solicitantes deben ganar USD 52,000 o más al año y ser capaces de mudarse al área de Shoals dentro de los seis meses posteriores a la selección. Los solicitantes deben ser empleados remotos a tiempo completo o autónomos fuera de los condados de Colbert y Lauderdale. Otros requisitos incluyen tener 18 años o más y ser elegible para trabajar en Estados Unidos. El programa se reabrirá el 1 de septiembre de 2024 y las selecciones se realizarán en diciembre.

Una mujer joven, adaptada al mundo del teletrabajo, participa activamente en una videollamada de trabajo desde la comodidad de su casa. Este escenario refleja la nueva normalidad del trabajo remoto, donde herramientas como Zoom y Meet facilitan la comunicación y colaboración a distancia. Su dedicación demuestra cómo el home office ha transformado los espacios personales en entornos productivos, integrando tecnología e internet para mantener la eficiencia y el compromiso profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)

Illinois

Finalmente, en Illinois, varias comunidades como Jacksonville, Mattoon y Pittsfield participaron en el programa “Make My Move”. Según el sitio web del programa, Jacksonville ofrece un paquete valorado en USD 9,300, incluyendo USD 5,000 en efectivo para la reubicación. Para aprovechar esta oportunidad, los solicitantes deben ganar al menos USD 50,000 al año. Por su parte, Mattoon ofrece USD 5,000 en efectivo para la reubicación y dinero adicional para gastar en restaurantes locales. Los requisitos para Mattoon incluyen ganar al menos USD 45,000 al año, vivir al menos a 160,934 metros. de la ciudad en el momento de la solicitud, y comprometerse a vivir en la ciudad durante al menos dos años.